NTK Nguyễn Phúc Tuấn tiên phong đưa lụa Bảo Lộc vào thời trang cao cấp Việt Nam

Được ấp ủ suốt 6 tháng với hàng trăm giờ thủ công tinh xảo, đây là bộ sưu tập đầu tư nhất và cũng là bước đệm quan trọng cho những dự án lớn phía sau.

Bức thư tình viết bằng thời trang

Bộ sưu tập Người dấu yêu mang câu chuyện về một tình yêu qua ba chương đặc sắc, nơi gửi gắm từng ký ức, cung bậc cảm xúc và rung động được lưu giữ trong từng thiết kế. Từ giai đoạn đầu nở rộ khi yêu, đến những khoảng xám sau chia xa và chặng cuối là hành trình bước tiếp. Điều này mang đến thông điệp rằng khi đã vực dậy sau những tổn thương thì vẻ đẹp của nguồn sống mới sẽ hiện hữu.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn.

Tất cả hình ảnh và nỗi nhớ được khắc họa qua biểu tượng hoa thủy tiên, mang nét đẹp tinh khôi, thanh tao tựa như tình yêu rực rỡ của người phụ nữ trong mùa xuân, nay chỉ còn ngân vang trong ký ức. Bên cạnh đó, những viên pha lê và ngọc trai được đính kết tỉ mỉ trên từng thiết kế, kết hợp với các chất liệu thuần Việt Nam như lụa tơ tằm, satin, organza Bảo Lộc đã tạo nên sự giao thoa của vẻ đẹp lãng mạn, cổ điển và tinh thần Đông Tây trong sáng tạo của nhà thiết kế.

Ba chương của một mối tình

Bộ sưu tập được cấu trúc thành ba chương cảm xúc rõ rệt. Chương một, Hy vọng, mở ra với gam màu trắng và pastel nhẹ nhàng, gợi lên những khoảnh khắc ngọt ngào thuần khiết ban đầu của tình yêu. Những chiếc đầm trắng tinh đính hoa thủy tiên thủ công tạo hình khối kiến trúc độc đáo, từ váy xòe bồng bềnh nhiều tầng đến đầm ôm sát trang nhã điểm hoa 3D trên vai.

Chương hai, Mù sương của thực tại, là phần lung linh và sâu sắc nhất của toàn bộ sưu tập. Gam màu xám mềm mại bao phủ như màn sương, nơi những viên ngọc trai thiên nhiên được đính kết tỉ mỉ trên từng lớp dây như những giọt nước mắt đọng lại. Đây vừa là biểu tượng của đau thương, vừa mang ý nghĩa chữa lành sâu sắc, bởi ngọc trai cũng được hình thành từ nỗi đau.

Chương ba, Khởi sinh, khép lại hành trình bằng sắc vàng và xanh tươi sáng. Các thiết kế ở chương cuối phóng khoáng và tràn đầy sinh lực, nơi hoa thủy tiên và những chiếc lá non tượng trưng cho sự sống mới vừa bắt đầu. Đây là lời tuyên ngôn về tái sinh sau mọi đau khổ mà nhà thiết kế muốn gửi tới người xem.

100% lụa Việt và hàng trăm giờ thủ công

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của Numero 5: Người dấu yêu là quyết định sử dụng 100% chất liệu Việt Nam. Toàn bộ bộ sưu tập được may từ lụa tơ tằm cao cấp Bảo Lộc, bao gồm satin, lụa organza và nhiều dòng lụa đặc biệt khác. Nguyễn Phúc Tuấn tự hào lụa Bảo Lộc không thua kém bất kỳ chất liệu nhập khẩu nào.

Kỹ thuật đính kết thủ công là linh hồn của toàn bộ bộ sưu tập. Lấy cảm hứng từ chi tiết sợi dây từng gây ấn tượng tại chương trình Next Top Model, Nguyễn Phúc Tuấn phát triển thành ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt. Chiếc đầm cưới trong bộ sưu tập đã tốn một tháng để hoàn thiện, với kỹ thuật lộn và đính từng sợi dây thủ công tỉ mỉ qua rất nhiều công đoạn.

NTK Nguyễn Phúc Tuấn bên các mẫu thiết kế trong BST mới nhất.

Xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn, tốt nghiệp kiến trúc sư và từng đỗ Á khoa Đại học Nghệ thuật Huế, Nguyễn Phúc Tuấn mang trong mình nền tảng thẩm mỹ đặc biệt, hòa quyện kiến trúc, văn hóa Huế và phong cách Đông Tây. Thiết kế của anh đã được Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, các hoa hậu Bảo Ngọc, Hương Giang tin chọn, và từng xuất hiện trên thảm đỏ Cannes qua nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ. Anh cũng là tác giả của final walk gây chú ý của Hoa hậu Bảo Ngọc tại Miss World Vietnam 2023.