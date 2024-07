Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Anh Trai Say Hi đang là hai show truyền hình thực tế hot nhất ở thời điểm hiện tại khi quy tụ hàng chục nam nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt. Tuy nhiên, sự thiếu vắng màn xuất hiện của Noo Phước Thịnh khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Bởi anh là một trong số những nam ca sĩ thuộc thế hệ 8x đáp ứng đủ mọi yếu tố như hát, nhảy, hoạt ngôn, khả năng lãnh đạo đội nhóm,... Trong một talkshow mới đây, Noo Phước Thịnh đã chia sẻ lý do vì sao anh không tham gia các chương trình truyền hình thực tế.

Clip Noo Phước Thịnh chia sẻ việc không tham gia các show thực tế (Nguồn: On Set)

Cụ thể, khi được hỏi về việc các chương trình gọi tên rất nhiều nam ca sĩ nhưng không thấy xuất hiện Noo Phước Thịnh, nam ca sĩ chia sẻ: “Khi tham gia vào bất kỳ chương trình nào, mình luôn ướm mình vào các chương trình đó để xem mình có phù hợp hay không. Trước đây Noo Phước Thịnh cũng tham gia nhiều gameshow, làm HLV cho The Voice, The Voice Kids, tham gia The Remix. Cũng một thời gian mình hòa mình vào không khí của show thực tế. Nhưng thời đó show thực tế ít nên sẽ chắt lọc được nhiều chất lượng. Còn bây giờ có quá nhiều.



Khi xem một chương trình mình tự hỏi rằng cuối cùng cốt lõi khán giả xem chương trình này vì gì. Nếu là vì yếu tố giải trí thì mình thiếu. Còn nếu là yếu tố chất lượng thì mình có thể đáp ứng. Nhưng khán giả bây giờ họ thích xem chương trình mang yếu tố giải trí nhiều thì mình thấy không đáp ứng được những khoảnh khắc đó cho khán giả”.

Noo Phước Thịnh cho rằng bản thân không đủ yếu tố giải trí để đáp ứng cho khán giả

Noo Phước Thịnh chia sẻ thêm: “Mình vẫn luôn biết ơn khi các nhà tổ chức của các gameshow luôn đặt tên Noo Phước Thịnh lên hàng đầu cho một nhân tố đáp ứng đủ các yếu tố như hát được, nhảy được, biểu diễn được, vocal được, thậm chí mỏ hỗn cũng được luôn. Nhiều người còn bày tỏ ‘chúng tôi chỉ cần anh phải thật hỗn vô’. Nhưng mình cảm thấy là mình không hỗn lắm”.

Nam ca sĩ tiết lộ các show thực tế khi gửi lời mời đều yêu cầu anh “mỏ hỗn”

Về đoạn clip cắt những câu trả lời được cho là “chặt chém” cộng đồng mạng, Noo Phước Thịnh bày tỏ: “Mình kết nối với mọi người rất tương tác, rất thân thiết chứ không phải ‘mỏ hỗn’ đâu mọi người ơi. Tại vì mọi người đến livestream mọi người cần câu trả lời đúng không. Mọi người hỏi thì mình trả lời thôi. Mình thấy ở ngoài kia có nhiều người còn mỏ hỗn hơn mình. Mình chỉ tương tác để kết nối với mọi người thôi”.