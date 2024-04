Nữ ca sĩ người Hàn từng khiến Đông Nhi - Noo Phước Thịnh tranh giành: Cát-xê bèo bọt, "mất hút" sau khi rời công ty

Nữ ca sĩ người Hàn 2 lần gây chú ý khi tham gia show thực tế

Còn nhớ vào năm 2017, Giọng hát Việt lên sóng với bộ tứ HLV cực khủng là Thu Minh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi và Tóc Tiên. Ngay tập đầu tiên ở vòng Giấu mặt, cô bé 17 tuổi đến từ Hàn Quốc - Han Sara đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi thể hiện bản hit Haru haru của BIGBANG và nhận được 4 chọn từ các HLV. Sau trận tranh giành căng thẳng, Han Sara quyết định về team Noo Phước Thịnh.

Han Sara hát Haru haru ở vòng Giấu mặt

Han Sara chọn về team Noo Phước Thịnh

Tuy nhiên, nữ thí sinh đã chứng tỏ mình có một mối duyên rất lớn với HLV Đông Nhi. Ở vòng Đo ván, Han Sara đã để thua trước 1 thí sinh nam khác. Những tưởng đã bị loại nhưng ngay sau đó, cô được HLV Đông Nhi cứu về đội mình. Dù dừng chân tại Liveshow 4 nhưng Han Sara vẫn được ký hợp đồng độc quyền với công ty Ông Cao Thắng - Đông Nhi.

Cô được Đông Nhi cứu về đội

Sau đó, Han Sara về chung công ty với Đông Nhi

Không chỉ tập trung phát triển sự nghiệp, nữ ca sĩ còn được trau dồi thêm kiến thức về âm nhạc. Cô từng ra mắt nhiều sản phẩm được yêu mến như Tớ thích cậu, Vì yêu là nhớ, Đếm cừu... Một trong những tranh cãi mà cô nàng từng vướng phải chính là nghi vấn đạo nhái. Cụ thể, chỉ ít giờ sau khi ra mắt, Que-a-du - sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng đã nhanh chóng dính cáo buộc đạo nhạc 2 bản hit của TWICE. Trong đó, đoạn mở đầu và phần rap có nhiều điểm tương đồng với Candy pop, còn điệp khúc lại na ná What is love?.

Tớ thích cậu MV - Han Sara

Nữ ca sĩ có 1 số sản phẩm được yêu thích

Nếu Giọng hát Việt là bước ngoặt đưa Han Sara đến với công chúng thì The heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 là 1 nơi đánh dấu nhiều thăng trầm trong hành trình âm nhạc của cô nàng. Xuyên suốt chương trình, Han Sara đã không ngừng lột xác bản thân, mang đến những hình ảnh mới đến với công chúng.

Thế nhưng, "sóng gió" đã ấp đến với nữ ca sĩ khi cô nàng remake ca khúc Cô gái mở đường gây xôn xao dư luận. Nhiều ý kiến rằng Han Sara đã biến tấu 1 cách phản cảm 1 bài hát cách mạng lâu đời. Sự cố này khiến nữ ca sĩ phải lên tiếng xin lỗi, các clip trình diễn của cô cũng biến mất trên YouTube.

Tiết mục từng khiến Han Sara lao đao

"Mất hút" sau khi rời công ty, toàn khoe clip tập nhảy mà không thấy đi diễn

Trong thời điểm làm "gà cưng" của Đông Nhi - Ông Cao Thắng, giọng ca sinh năm 2000 từng tiết lộ với truyền thông về mức cát-xê bèo bọt, chỉ đủ tiền thuê nhà ở, không đủ tiền mua quần áo, son phấn.

"Tiền lương hàng tháng công ty chuyển chỉ đủ cho tôi trả tiền thuê nhà khi sống cùng bố. Tôi không có tiền mua quần áo, son phấn. Tiền chi tiêu của tôi được công ty và bố lo. Tôi thấy có lỗi với người nhà vì vẫn để họ nuôi tôi. Tuy nhiên, tôi tin thời gian tới có thu nhập cải thiện hơn khi tìm được cơ hội hoạt động nhiều hơn", Han Sara trải lòng.

Đến tháng 5/2022, Han Sara đã viết tâm thư dài thông báo đến người hâm mộ cô sẽ rời khỏi công ty của Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Chia sẻ của Han Sara khiến fan bất ngờ nhưng được nữ ca sĩ trấn an rằng đã đến lúc cô bước ra khỏi vùng an toàn và vượt qua giới hạn của bản thân.

Dù vậy, đã 2 năm trôi qua, Han Sara dường như vẫn chưa tìm được định hướng mới cho bản thân. Cô hầu như không tung ra thêm bất kỳ sản phẩm nào, MV mới nhất lại chính là phiên bản kết hợp với Erik vào cuối năm 2023 nhưng hiệu ứng không quá nổi bật.

Lyhoptinh MV - Erik x Han Sara

MV mới nhất là kết hợp với Erik

Trên MXH, nữ ca sĩ chỉ khoe những hình ảnh thường ngày, lâu lâu đi sự kiện chứ hoàn toàn không thấy loạt ảnh đi show. Thỉnh thoảng, Han Sara vẫn cập nhật các clip nhảy cover khoe eo thon lên trang cá nhân và cũng nhận về nhiều bình luận tích cực.

Từng là 1 cái tên vô cùng triển vọng của Vpop, Han Sara giờ đây phải loay hoay tìm lối đi mới cho bản thân mình sau khi rời công ty cũ. Giữa những ca sĩ ngày càng phát triển, giọng ca đến từ Hàn Quốc dường như đang dần mờ nhạt hơn trong mắt công chúng.

Han Sara cover Ditto của NewJeans

Han Sara cover Sheesh của BABYMONSTER

Han Sara cover Magnetic của ILLIT