Đỗ Hiếu cover ca khúc mà Noo Phước Thịnh bị cấm thể hiện, netizen kiểu: "Chỉ nên sáng tác, không nên hát"

Những ngày gần đây, MXH xôn xao với đoạn clip Noo Phước Thịnh về biểu diễn trong một sự kiện. Khi được đề nghị hát Cause i love you - một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hiếu thì nam ca sĩ lập tức thẳng thừng: "Cause i love you hả em? Cấm hát rồi, hết hát được rồi, mình hát bài khác đi ạ!". Câu trả lời của Noo như một lời khẳng định rằng mối quan hệ giữa anh với Đỗ Hiếu vẫn đang "cơm không lành, canh không ngọt".

Noo Phước Thịnh từ chối khi được đề nghị hát ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác

Đỗ Hiếu chắc cũng biết về khoảnh khắc này của Noo và không biết vô tình hay cố ý, nam nhạc sĩ đã tung clip cover Cause i love you do chính anh thể hiện cùng chia sẻ: " Hôm nay thấy con cưng Cause i love you được mọi người nhắc đến, đó là kỷ niệm, thanh xuân sự nghiệp sáng tác của mình, đã từng là hit 100 triệu views được mọi người yêu quý vậy là đủ ".

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, bên cạnh những bình luận ủng hộ bản cover của Đỗ Hiếu thì cũng có một số người cho rằng họ thích bản của Noo hơn và khuyên Đỗ Hiếu chỉ nên sáng tác, không nên hát. Đáp trả những ý kiến muốn nghe Cause i love you do Noo Phước Thịnh, Đỗ Hiếu cũng thẳng thắn: "Lên YouTube gõ tìm nghe".

Đỗ Hiếu tung bản Cause i love you do chính anh thể hiện

Nam nhạc sĩ không ngại đáp trả những ý kiến trái chiều

Trước đó, Noo Phước Thịnh và Đỗ Hiếu từng được xem là ''cặp bài trùng'' của showbiz Việt khi mỗi lần kết hợp đều tạo nên những bản hit. Tuy nhiên, sau đó, việc Đỗ Hiếu bất ngờ đăng đàn yêu cầu Noo Phước Thịnh dừng sử dụng loạt ca khúc đã dấy lên những tranh luận trái chiều. Tiếp sau đó là loạt bài đăng công kích lẫn nhau giữa hai bên càng khiến dân mạng tranh cãi, người bênh vực người này, người bênh vực kẻ còn lại.