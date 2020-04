Nóng lòng đợi TWICE tái xuất, fan nhanh chóng đưa thần tượng sánh ngang tổng thành tích của BLACKPINK và EXO trên YouTube

Chiều ngày 9/4 (giờ địa phương), MV ca khúc chủ đề "Feel Special" nằm trong mini album thứ 8 cùng tên phát hành 23/9 năm ngoái của TWICE đã chính thức vượt ngưỡng 200 triệu lượt xem trên YouTube sau gần 199 ngày đăng tải.

Đây là MV thứ 12 của girlgroup 9 thành viên nhà JYP cán mốc trên sau "TT", "LIKEY", "CHEER UP", "What is Love?", "Like OOH-AHH", "Heart Shaker", "FANCY", "KNOCK KNOCK", "SIGNAL", "YES or YES" và "Dance The Night Away".

Như vậy, số MV đạt hơn 200 triệu lượt xem của TWICE bằng tổng thành tích của 2 nhóm nhạc khác là BLACKPINK (6 MV gồm "DDU-DU DDU-DU", "BOOMBAYAH", "Kill This Love", "AS IF IT'S YOUR LAST", "PLAYING WITH FIRE" và "WHISTLE") và EXO (6 MV gồm "Monster", "Ko Ko Bop", "CALL ME BABY", "Love Shot", "Growl" và "Overdose").

Trước khi TWICE đạt thành tích trên, ONCE cũng đang rất mong chờ thông tin comeback của nhóm. Theo nhiều nguồn tin chưa xác nhận, nhóm sẽ tung ra full album thứ 2 vào giữa năm 2020 kèm theo album tái bản phát hành liền sau đó. Hiện tại, nhiều người hâm mộ đã và đang cố gắng tích góp để ủng hộ nhiều nhất có thể cho đợt trở lại sắp tới của 9 cô gái.

MV "Feel Special" – TWICE

