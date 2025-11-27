"Nóng" chuyện khách mời ở các liveshow

Hình ảnh trong live concert ALL-ROUNDER của SOOBIN ở Hà Nội



Gần sát ngày diễn ra live concert ALL-ROUNDER The Final của SOOBIN tại TP Hồ Chí Minh, phía công ty quản lý của nam ca sĩ đã đưa ra thông báo trước những phản ứng khá gay gắt của một bộ phận khán giả - bày tỏ sự không hài lòng với việc một nghệ sĩ trẻ được cho là sẽ có màn trình diễn song ca đáng chú ý.

Thông báo có đoạn viết: "Những ngày vừa qua, SS Label ghi nhận một số thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến setlist của concert. Chúng tôi xin khẳng định rằng toàn bộ kịch bản chương trình và setlist đều được thống nhất bởi nghệ sĩ SOOBIN, Giám đốc Âm nhạc, Đạo diễn Sân khấu và toàn bộ ekip sản xuất", "SOOBIN cũng như BTC tin rằng sự xuất hiện của bất kì khách mời nào cũng đều được nghiên cứu kỹ lưỡng, sắp xếp hợp lý và đảm bảo tôn trọng tinh thần nghệ thuật mà SOOBIN muốn gửi gắm trong Concert của mình".

Những nghệ sĩ và công sự đồng hành cùng SOOBIN trong live concert All-Rounder The Final (Ảnh: BTC)

Top 11 Tân Binh Toàn Năng là nghệ sĩ khách mời của sự kiện

Thông báo này tiếp tục gây chia rẽ. Một bên dành sự ủng hộ cho nam ca sĩ cũng như các quyết định lựa chọn về khách mời. Một bên vẫn chưa hài lòng với những gì công ty đưa ra, cho rằng chưa có phản hồi chính thức về việc có hay không "secret" (bí mật) như những gì lan truyền trên mạng xã hội.

Đứng từ phía ngoài cộng đồng fan của SOOBIN, nhiều người cho rằng, sự việc đang bị đẩy đi quá xa, can thiệp sâu vào nội dung mà nghệ sĩ và ekip dành nhiều tâm huyết xây dựng. Thái độ gay gắt dành cho khách mời vốn được cho là nhân tố mới đến từ chương trình mà SOOBIN đang là người đồng hành, dẫn dắt có phần thiếu cởi mở, thiếu sự ủng hộ cho những hướng phát triển mới của thần tượng khi định vị ở thương hiệu ALL-ROUNDER (Toàn năng).

SOOBIN là nghệ sĩ toàn năng nổi bật hiện nay với lượng khán giả hâm mộ hùng hậu

Thực tế cho thấy, khách mời - đúng như vai trò của họ - khi tham gia chương trình của nghệ sĩ nào cũng sẽ luôn ý thức được việc góp phần "tôn" nhân vật chính, phối hợp cùng nhân vật chính để truyền tải một cách trọn vẹn nhất những câu chuyện, thông điệp mong muốn. Nhưng không phải lúc nào ý định của ban tổ chức cũng nhận được sự đồng thuận, làm hài lòng từ tất cả khán giả. Người hâm mộ muốn tập trung tối đa vào thần tượng thay vì chia sẻ thời gian, sự quan tâm cho những khách mời có thể không trùng với sở thích.

Dẫu vậy, khi mở lòng hơn đón nhận những ý tưởng sáng tạo, những sự kết hợp có khi được giữ kín của nghệ sĩ cùng với khách mời ở sự kiện, biết đâu, khán giả lại khui trúng những "secret" (bất ngờ) rất thú vị. Như trường hợp của Hòa Minzy tại SKYNOTE: The Reflection 2025 của Quốc Thiên mới đây.

Phần xuất hiện bất ngờ và ấn tượng của Hòa Minzy tại SKYNOTE: The Reflection 2025 của Quốc Thiên (Ảnh: BTC)

Màu sắc văn hóa dân tộc, năng lượng tích cực, sự duyên dáng mà Hòa Minzy mang đến cho chương đặc biệt trong concert đã tạo nên điểm nhấn thăng hoa, góp phần mang đến một Quốc Thiên mới lạ. Một số nghệ sĩ khác xuất hiện như những người bạn ủng hộ nhau chứ không phải khách mời chính thức trên hoạt động truyền thông cho concert của Quốc Thiên, có thể kể tới Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, các thành viên của đội Nhà trẻ (Anh trai vượt ngàn chông gai). Nhưng chính họ (trong đó có cả những người không có chuyên môn ca hát) đã thành công trong việc cùng với nhân vật chính mang đến loạt tiết mục hoàn toàn khác biệt ở phần cuối live concert nhưng rất lôi cuốn khán giả.

Màn phối hợp ăn ý, hài hước của các những người bạn thân thiết với Quốc Thiên từ các chương trình truyền hình thực tế mang đến không khí sôi động, gần gũi cho gần 10.000 khán giả (Ảnh: BTC)

Gần 10.000 người tới với Quốc Thiên để được đắm say với những bản tình ca sâu lắng nhưng họ đã nhận thêm những món quà đầy bất ngờ từ các khách mời không được công bố chính thức từ trước (bao gồm Hồ Ngọc Hà, Bùi Công Nam, MONO), để rồi tất cả dường như trẻ lại, cùng "quẩy" thật sung với từng giai điệu, như thể bầu không khí từ những concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai được tái hiện.

Tình cảm yêu mến, sự ủng hộ của khán giả là điểm tựa, là lời nhắc nhở nghệ sĩ luôn không ngừng cố gắng, cống hiến. Đồng thời có lẽ người hâm mộ cũng nên chăng cởi mở hơn, dành nhiều tin tưởng hơn cho thần tượng với những lựa chọn, những thử nghiệm để đa màu sắc, không ngừng làm mới.