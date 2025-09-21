Nơi có "Tượng Phật dài nhất châu Á trên núi", cách TP.HCM hơn 100km, du khách nhận xét: Thật choáng ngợp!

Việt Nam vốn nổi tiếng với nhiều công trình và địa danh lập nên những kỷ lục độc đáo của châu lục và thế giới. Chẳng hạn, cầu Vàng ở Đà Nẵng từng được báo chí quốc tế bình chọn là một trong những cây cầu đi bộ ấn tượng nhất hành tinh, trong khi Fansipan được biết đến như “nóc nhà Đông Dương” với độ cao 3.143 mét, là điểm đến mơ ước của nhiều người đam mê leo núi.

Ngay cả những hang động như Sơn Đoòng ở Quảng Bình cũng được công nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, thu hút hàng nghìn nhà thám hiểm quốc tế. Sau đây cũng là một ví dụ như thế, một công trình lập kỷ lục "nhất châu Á" ngay tại vùng đất Nam Trung Bộ, cách TP.HCM chỉ hơn 100 km. Đó là: Pho tượng Phật nhập Niết Bàn dài nhất được đặt trên đỉnh núi Tà Cú, tỉnh Bình Thuận cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Ảnh 24H

Pho tượng Phật nhập Niết Bàn dài nhất châu Á trên đỉnh núi Tà Cú

Nằm ở độ cao gần 650 mét so với mực nước biển, núi Tà Cú là nơi tọa lạc của pho tượng Phật nhập Niết Bàn nổi tiếng. Tượng được khởi công xây dựng vào năm 1963 và hoàn thành vào năm 1966. Với chiều dài 49 mét, chiều cao khoảng 11 mét, bức tượng đã được công nhận kỷ lục là tượng Phật nhập Niết Bàn dài nhất nằm trên đỉnh núi ở châu Á. Thông tin này được Báo Tin tức đăng tải, nhấn mạnh đây là một công trình tôn giáo – kiến trúc đặc biệt hiếm có.

Tượng được đúc bằng xi măng cốt thép, phủ vôi trắng, mang dáng vẻ giản dị nhưng uy nghi giữa núi rừng. Không gian tĩnh lặng quanh chùa Linh Sơn Trường Thọ, nơi tượng được đặt, càng khiến pho tượng trở nên linh thiêng. Hòa thượng Trần Hữu Đức, người khai sơn chùa vào cuối thế kỷ XIX, từng tu hành trong hang động trên núi và chữa bệnh cho dân lành.

Dấu ấn đó khiến nơi đây trở thành điểm hành hương quan trọng của tín đồ Phật giáo khắp cả nước. Nhiều du khách sau khi ngắm nhìn những bức hình, đặc biệt là đoạn phim về bức tượng chia sẻ rằng, họ rất bất ngờ khi có một nơi thế này. Còn với những ai đã được chiêm ngưỡng thực tế pho tượng trắng khổng lồ, họ phải thốt lên rằng "thật sự choáng ngợp!". "May mắn hồi bé được mẹ dẫn đi. Lúc đó còn rất hoang sơ, chưa có cáp treo đâu. Phải đi bộ leo núi. Tượng Phật nằm rất đẹp và rất to", trích chia sẻ của một du khách.

Chùa Linh Sơn Trường Thọ trên núi Tà Cú (Bình Thuận, nay là Lâm Đồng) (Ảnh iViVu)

Vẻ hùng vĩ ngoài đời thực của bức tượng qua ống kính du khách (Ảnh Dia Phương Chi)

Du lịch núi Tà Cú: Từ hành hương truyền thống đến trải nghiệm hiện đại

Trước khi có cáp treo, hành trình lên núi là thử thách không nhỏ. Du khách phải leo bộ hơn 1.000 bậc đá xuyên rừng, mất từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng đồng hồ. Đây vừa là trải nghiệm thể lực vừa là cách để nhiều người thể hiện lòng thành khi hành hương. Vào năm 1998, hệ thống cáp treo được đưa vào sử dụng, giúp rút ngắn hành trình còn khoảng 10 phút.

Theo một số trang du lịch, giá vé khứ hồi hiện khoảng 250.000 đồng cho người lớn, trẻ em được áp dụng mức thấp hơn. Tuy nhiên, những ai ưa thích trekking vẫn có thể chọn con đường bộ truyền thống để tận hưởng không khí mát lành và khám phá hệ sinh thái rừng phong phú.

Các dịch vụ tại khu du lịch ngày càng đa dạng. Theo VnExpress, ngoài vé vào cổng khoảng 50.000 đồng mỗi người, du khách có thể sử dụng xe điện nội khu, tham gia các trò chơi nhỏ như đạp thiên nga hay câu cá. Nhiều gói vé combo tích hợp cả cáp treo, xe điện và tham quan tạo sự tiện lợi. Hệ thống nhà hàng và quán ăn phục vụ cả ẩm thực chay và mặn, đáp ứng nhu cầu của khách hành hương cũng như khách du lịch thông thường.

Du khách hiện nay có thể đi cáp treo lên đỉnh núi Tà Cú (Ảnh Báo Lâm Đồng)

Du khách thích thử thách, khám phá vẫn có thể chọn trekking đường bộ để lên núi (Ảnh TTC World - Tà Cú)

Điểm nhấn khác tại Tà Cú còn là hệ thống chùa trên núi gồm Linh Sơn Trường Thọ, Long Đoàn và Hang Tổ. Đây không chỉ là nơi thờ tự mà còn lưu giữ dấu tích lịch sử Phật giáo địa phương. Bên cạnh đó, từ năm 1996, núi Tà Cú đã gắn liền với các giải leo núi truyền thống, nay trở thành sự kiện thể thao – văn hóa thường niên, thu hút hàng trăm vận động viên và du khách. Báo Lâm Đồng từng ghi nhận, cuộc thi leo núi xuất phát từ hình ảnh những em nhỏ gánh đồ thuê cho khách hành hương lên chùa, sau đó phát triển thành giải đấu quy mô hơn.

Với vị trí ven Quốc lộ 1A, cách Phan Thiết khoảng 28km và TP.HCM chỉ hơn 100 km, Tà Cú là điểm đến thuận tiện cho chuyến đi ngắn ngày. Thời điểm đẹp nhất để tham quan thường từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khi thời tiết khô ráo và ít mưa. Tuy nhiên, nếu chọn leo bộ, du khách cần chuẩn bị giày thể thao, nước uống và tránh đi vào buổi trưa nắng gắt. Không gian chùa chiền cũng đòi hỏi sự tôn trọng, vì vậy nên ăn mặc lịch sự và giữ trật tự.

Ảnh Traveloka