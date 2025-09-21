Chuyện "hy hữu" khi chụp photobooth tại Việt Nam

Mới đây, cộng đồng mạng đang xôn xao trước một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một bạn trẻ đang chụp ảnh trong phòng chụp photobooth. Điều đặc biệt là những tư thế tạo dáng của bạn ấy lại khiến nhiều người xem lầm tưởng rằng đây là cảnh quay từ camera an ninh. Sự nhầm lẫn thú vị này đã thu hút được đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những ai yêu thích chụp photobooth.

Bạn nam tạo dáng nhiệt tình trong phòng chụp photobooth

Trong đoạn video ngắn, bạn trẻ này xuất hiện với trang phục tông đen từ đầu đến chân, cùng với phụ kiện ngộ nghĩnh của photobooth. Dù đi chụp ảnh một mình nhưng bạn nam vẫn vô cùng tự tin tạo dáng trước ống kính, không dáng nào trùng với dáng nào và chỉ có sáng tạo hơn chứ không kém.

Không dáng nào trùng dáng nào

Chàng trai này tạo dáng leo lên bệ ngồi và thậm chí là thể hiện những động tác khó nhằn như trồng cây chuối, đu trên thanh sắt để chụp gần hơn tất cả đều diễn ra một cách đầy tự tin. Tuy nhiên, góc chụp từ trên cao xuống khiến nhiều người lầm tưởng rằng bạn nam này đang nhìn vào camera an ninh để tạo dáng chứ không phải tạo dáng với camera của photobooth.

Điều khiến người xem bật cười nhất chính là những biểu cảm trên khuôn mặt của chàng trai. Bạn vô cùng nghiêm túc khi tạo dáng chụp ảnh, kết hợp với những tư thế "độc lạ" và sử dụng triệt để không gian của phòng chụp hình, khiến người xem không thể nào rời mắt.

Bạn nam sử dụng triệt để không gian của photobooth

Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều người đã vô cùng ấn tượng trước màn liên tục tạo dáng của bạn nam này và để lại nhiều bình luận hài hước như:

- Một mình mà tốn diện tích cỡ đó.

- Đánh giá cao sự sáng tạo trong việc pose dáng của đồng chí.

- Ê tự nhiên thấy cũng dễ thương.

- Nói không phải chứ pose dáng nghệ thuật dễ sợ.

- Có thể lên núi ở ngay lập tức.

Có thể nói, bạn nam này đã có một kỷ niệm chụp photobooth vô cùng dễ thương và đáng nhớ. Tuy có hơi tốn diện tích và khiến nhiều người lầm tưởng rằng đang tạo dáng với camera an ninh nhưng khoảnh khắc này đã khiến cho mọi người có một tràng cười nghiêng ngả.

Nguồn: TikTok @namhunh600