[CLIP] Cuộc đua bánh Trung thu ở Hà Nội: Biết Lam Yên hot rồi, nhưng Bảo Phương còn kín khách xếp hàng như mọi năm?

Mỗi mùa Trung thu lại mang đến những "trend" bánh Trung thu mới: từ những thương hiệu lâu đời đã trở thành một phần ký ức, đến những cái tên mới xuất hiện, làm dân tình xôn xao bằng hương vị lạ hoặc cách bán hàng độc đáo. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại ấy khiến không khí Trung thu ở Hà Nội càng thêm sôi động - để rồi, cảnh tượng khách xếp hàng dài từ sáng sớm trước cửa hàng bánh lại trở thành một "đặc sản" không thể thiếu.

Năm nay, 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Bảo Phương - thương hiệu bánh Trung thu huyền thoại ở phố Thụy Khuê, và Lam Yên - tiệm bánh Trung thu nhân cốm mới nổi, "gây bão" mạng xã hội.

Clip: 2 thương hiệu bánh Trung thu đang gây sốt ở Hà Nội

Bảo Phương - hơn 70 năm gìn giữ hương vị truyền thống

Liên tục trong nhiều năm, Bảo Phương luôn là thương hiệu bánh hot mỗi mùa Trung thu, và năm nay cũng không ngoại lệ. Sáng 21/9 (30/7 âm lịch), con phố Thụy Khuê lại tái hiện khung cảnh quen thuộc: hàng dài người đứng chờ trước hai cơ sở của tiệm bánh Bảo Phương.

Bên trong, nhân viên thoăn thoắt đóng gói, tay không lúc nào ngơi nghỉ. Bên ngoài, dòng người kiên nhẫn chờ đợi, ai cũng tay xách hộp bánh, ánh mắt háo hức. Với nhiều người, đến Bảo Phương không chỉ là mua bánh mà còn là "đi tìm lại hương vị tuổi thơ".

Cả 2 cơ sở của Bảo Phương đều đông khách xếp hàng

Một đôi vợ chồng lớn tuổi từ Cầu Giấy chia sẻ: "Chúng tôi đã mua bánh ở đây suốt 20 năm nay. Với chúng tôi, hương vị ở đây mới đúng chuẩn bánh trung thu truyền thống. Ăn quen rồi nên khi thử chỗ khác lại thấy không ngon bằng. Thường thì chúng tôi chỉ chọn bánh nướng, bánh dẻo nhân thập cẩm vì hợp khẩu vị. Bánh ở đây ngon không chỉ nhờ nhân mà còn ở lớp vỏ đặc biệt: không quá mềm, vẫn giữ được độ giòn nhẹ bên ngoài."

Không chỉ khách tự đến mua, nhiều tài xế công nghệ cũng túc trực quanh cửa hàng. Một bác tài cười: "Mấy hôm nay tôi gần như chạy quanh Thụy Khuê suốt, khách gọi đi mua bánh Bảo Phương nhiều lắm. Có người đặt cả chục hộp gửi về quê cho gia đình. Mỗi lần lấy bánh phải chờ nửa tiếng đến cả tiếng, nhưng ai cũng kiên nhẫn. Nhiều lúc tôi cũng thấy thú vị, vì công việc chở bánh thế này giúp mình cảm nhận rõ không khí Trung thu - nhộn nhịp, rộn ràng, cả phố lúc nào cũng thơm mùi bánh mới ra lò".

Nhiều vị khách lớn tuổi đã trở thành khách hàng thân quen của Bảo Phương suốt nhiều năm

Nhiều người mua số lượng lớn để gửi đi biếu, tặng

Các loại bánh của Bảo Phương có giá khá "mềm", dao động 30.000 - 80.000 đồng/chiếc, chủ yếu là nhân thập cẩm cổ truyền. Hương vị đặc trưng đến từ mỡ lợn, lá chanh, lạp xưởng, hạt dưa, mứt sen… tất cả hòa quyện, tạo nên cái mùi vị vừa bùi, vừa thơm, vừa gợi nhớ một miền ký ức Trung thu cũ.

Lam Yên - "tân binh" nhưng đang làm mưa làm gió

Lam Yên là một thương hiệu còn khá mới ở Hà Nội. Tiệm bánh nằm trên phố Huế vốn đã gây chú ý từ năm 2024, nhưng phải đến Trung thu năm nay mới thật sự bùng nổ.

Từ 6 giờ sáng đã có người đứng chờ trước cửa, xe cộ đỗ chật vỉa hè đối diện. Cửa hàng mở từ 8 giờ, nhưng chỉ sau khoảng 1,5 tiếng, toàn bộ dòng bánh cốm - sản phẩm "chủ lực" - đã hết sạch. Nhân viên tiết lộ, để đáp ứng nhu cầu, cửa hàng phải mở sớm hơn thường lệ, nhưng cũng chẳng đủ.

Sáng nào cửa hàng Lam Yên cũng đông khách xếp hàng từ sớm

Điểm đặc biệt của Lam Yên là dòng bánh lấy cảm hứng từ cốm non - thức quà đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Bánh được làm thủ công mỗi ngày, nhân cốm mềm dẻo, thơm dịu, không hề có mùi chất bảo quản. Tuy nhiên, cũng vì thế mà hình thức bánh thường không quá vuông vắn, dễ mất khuôn, hạn sử dụng ngắn (chỉ 1 - 2 ngày).

Nhiều khách sau khi thử đều khen ngợi vị bánh "ăn một lần nhớ mãi": bánh nướng thơm mùi vỏ vàng ươm, nhân cốm xào dừa dẻo ngọt vừa đủ; bánh dẻo thì thoang thoảng hương hoa bưởi, hòa quyện thêm chút mặn bùi của trứng muối. Giá mỗi chiếc dao động 80.000 - 100.000 đồng - không rẻ nhưng cũng không quá cao nếu so với công sức thủ công và sự đặc sắc trong hương vị.

Dòng bánh Trung thu nhân cốm được nhiều người yêu thích

Một bạn trẻ chia sẻ: "Tuy phải xếp hàng nhưng không phải chờ lâu, mình vào mua thì cả xếp hàng, order, thanh toán rồi lấy bánh chỉ tầm 20 phút. Bánh ăn ngon, kiểu bánh nhà làm mà không chất bảo quản nên thơm lắm. Chỉ hơi mất công dậy sớm đi mua vì hơn 9h là đã hết bánh rồi."

Khách xếp hàng từ 6h dù 8h cửa hàng mới mở

Một bên là Bảo Phương - tượng đài truyền thống, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Một bên là Lam Yên - một thương hiệu còn tương đối mới trong "làng" bánh Trung thu, thổi làn gió trẻ trung vào thị trường. Dù khác nhau về phong cách, cả hai đều cùng chung một điểm: khiến người Hà Nội sẵn sàng xếp hàng dài, chờ đợi chỉ để mua được vài chiếc bánh mang về.

Có lẽ, đó cũng chính là điều làm nên nét đặc biệt của Trung thu ở thủ đô - nơi những giá trị cũ và mới gặp nhau, cùng nhau viết tiếp những câu chuyện hương vị cho mùa trăng rằm.