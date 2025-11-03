Những thứ tưởng vô hại nhưng mẹ đừng bao giờ để trong phòng của em bé nhà mình

Làm cha mẹ, ai cũng muốn tạo cho con một không gian xinh xắn, ấm áp, dễ thương nhất có thể. Nhưng đôi khi, chính vì “muốn tốt cho con” mà vô tình chúng ta lại khiến phòng ngủ của bé trở thành nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Phòng ngủ của trẻ nhỏ, đặc biệt là em bé dưới 3 tuổi, cần được bài trí đơn giản, thoáng khí và an toàn tuyệt đối. Dưới đây là những thứ mẹ nên loại bỏ ngay khỏi phòng ngủ của con.

1. Tinh dầu và máy xông thơm

Nhiều mẹ thích dùng tinh dầu để phòng luôn thơm mát, nhưng hầu hết các loại tinh dầu đều không an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Một số hương như sả chanh, bạc hà, lavender có thể gây kích ứng đường hô hấp, làm bé ho hoặc khó thở, nhất là trong không gian kín.

2. Gối, chăn bông dày và thú nhồi bông

Nhìn đáng yêu là thế, nhưng đây lại là “thủ phạm” khiến nguy cơ ngạt thở khi ngủ tăng cao. Với trẻ nhỏ, nhất là dưới 1 tuổi, gối, chăn bông, thậm chí là gấu bông đều có thể che mũi, miệng của bé trong lúc ngủ mà bố mẹ không hay biết.

Giường ngủ của trẻ chỉ nên có nệm phẳng, ga bọc vừa khít và một chiếc chăn mỏng nhẹ.

3. Đèn ngủ sáng quá mức

Mẹ thường sợ con “tỉnh giấc trong bóng tối” nên để đèn ngủ bật suốt đêm. Nhưng ánh sáng nhân tạo, dù nhẹ, cũng có thể ức chế hormone melatonin – loại hormone giúp bé ngủ sâu và phát triển trí não.

Tốt nhất, nên để ánh sáng dịu hoặc tắt hẳn đèn khi con đã ngủ say, chỉ bật đèn mờ ở hành lang để tiện quan sát.

4. Các thiết bị điện tử

Nhiều gia đình để TV, iPad, thậm chí là máy tính trong phòng ngủ của con. Điều này tưởng vô hại nhưng lại ảnh hưởng lớn đến não bộ và giấc ngủ của trẻ. Ánh sáng xanh từ màn hình điện tử làm rối loạn nhịp sinh học, khiến con dễ mất ngủ, quấy khóc, hoặc tỉnh giấc giữa đêm.

5. Cây cảnh và nước hoa phòng

Một chậu cây nhỏ trông rất “xanh mát”, nhưng vào ban đêm, cây hấp thụ oxy và thải ra CO₂, không tốt cho đường hô hấp của trẻ. Nước hoa phòng cũng tương tự – hương thơm tổng hợp chứa nhiều chất bay hơi gây dị ứng hoặc viêm mũi dị ứng cho bé.

6. Ổ điện, dây sạc, vật trang trí nhỏ

Những món đồ nhỏ xinh mẹ treo để “trang trí góc con yêu” có thể rơi xuống hoặc bị bé nghịch ngợm, cho vào miệng. Ổ điện, dây sạc, ổ cắm nối dài càng phải được che chắn kỹ, tránh xa tầm với của trẻ.

Kết

Một phòng ngủ đẹp không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở sự an toàn và bình yên.

Hãy để phòng con gọn gàng, thoáng đãng, ít đồ nhưng đủ yêu thương.

Bởi con không cần phòng đẹp như trong ảnh, con chỉ cần một nơi mẹ có thể yên tâm ru con ngủ mỗi đêm, không lo một điều nhỏ bé nào có thể làm con tổn thương.