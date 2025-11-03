5 lọ tẩy da chết cơ thể "made in Vietnam" này có thể làm sạch mụn lưng, giúp da mịn mướt

Nếu bạn vẫn đang loay hoay tìm sản phẩm tẩy da chết cơ thể phù hợp, đừng bỏ qua những "ứng viên quốc dân" đến từ chính các thương hiệu Việt Nam. Với bảng thành phần thiên nhiên, giá cả hợp lý và hiệu quả đáng nể, 5 sản phẩm dưới đây đã khiến không ít tín đồ skincare "nghiện" ngay từ lần đầu sử dụng.

1. Tẩy da chết cà phê Đắk Lắk - Cocoon

Nhắc đến Cocoon, người yêu làm đẹp Việt hẳn không còn xa lạ. Lọ Tẩy da chết cà phê Đắk Lắk Cocoon là "best-seller" lâu năm nhờ chiết xuất 100% từ bột cà phê nguyên chất vùng Đắk Lắk - vùng đất nổi tiếng cho hạt cà phê thơm đậm. Kết cấu scrub hạt mịn vừa đủ, dễ massage, giúp lấy đi lớp tế bào chết mà không gây rát hay khô da. Cảm giác sau khi tắm là da mịn như nhung, mùi cà phê nồng ấm lưu lại cực dễ chịu. Sản phẩm còn bổ sung dầu dừa giúp da mềm mại, không bong tróc sau khi tẩy.

Nơi mua: Cocoon

2. Tẩy tế bào chết body thanh long - COCOHER

Một sản phẩm rất đáng thử cho mùa nóng là COCOHER Body Scrub Thanh Long - "ngôi sao" sáng trong dòng tẩy da chết nội địa thiên nhiên. Chiết xuất từ hạt thanh long và đường nâu giúp làm sạch da nhẹ nhàng, đồng thời cung cấp vitamin C giúp sáng và đều màu da. Kết cấu mềm, dễ tan khi thoa lên da ướt, không để lại cảm giác nhờn rít. Hương thanh long ngọt nhẹ cũng khiến quá trình tắm trở nên thư giãn như một buổi spa tại nhà.

Nơi mua: COCOHER

3. Muối tắm cà phê cốt dừa - Cỏ Mềm

Cỏ Mềm là thương hiệu nổi tiếng với các sản phẩm "xanh" chuẩn thuần chay. Lọ Muối tắm cà phê cốt dừa là lựa chọn tuyệt vời cho ai yêu thích cảm giác tẩy da chết mạnh nhưng vẫn dịu cho da nhạy cảm. Sự kết hợp giữa muối biển mịn và bột cà phê giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, loại bỏ sừng hóa, trong khi dầu dừa nguyên chất giúp dưỡng ẩm tức thì. Sau khi sử dụng, da không chỉ sáng hơn mà còn mềm mướt và thơm nhẹ mùi ngọt béo tự nhiên - đúng kiểu "da ăn được".

Nơi mua: Cỏ Mềm

4. Muối tắm gội tẩy tế bào chết da đầu & cơ thể - BareSoul Free Salt Body & Scalp Scrub

Nếu bạn muốn tìm sản phẩm "2 trong 1", vừa tẩy da chết cơ thể vừa làm sạch da đầu, BareSoul Free Salt Body & Scalp Scrub chính là lựa chọn đáng thử. Sản phẩm chứa muối hồng Himalaya, chiết xuất tràm trà và bạc hà - ba "chiến binh" kháng khuẩn mạnh mẽ giúp giảm mụn lưng, mụn vai và cả gàu trên da đầu. Hạt muối tan nhanh, tạo cảm giác the mát dễ chịu khi massage. Mùi hương thảo mộc sảng khoái cực hợp với những ai yêu sự tự nhiên, tinh khiết.

Nơi mua: BareSoul

5. Muối tắm cà phê - MACALAND

Dù mới xuất hiện chưa lâu, MACALAND Coffee Salt Scrub đã nhanh chóng "lọt top yêu thích" của nhiều beauty blogger Việt. Công thức độc đáo kết hợp muối biển, bột cà phê rang xay và chiết xuất nha đam, giúp da sáng đều màu, giảm thâm mụn lưng, đồng thời cấp ẩm sâu. Điều đáng khen là kết cấu hạt scrub của MACALAND nhỏ mịn, không làm xước da, phù hợp với cả da nhạy cảm. Sau khi dùng, da trở nên căng bóng, mượt mà, cảm giác sạch sâu cực dễ chịu.

Nơi mua: MACALAND

Thị trường làm đẹp Việt ngày càng chứng kiến nhiều sản phẩm nội địa chất lượng cao, công thức "xanh sạch" và hiệu quả không thua kém các thương hiệu ngoại. Năm sản phẩm kể trên đều mang điểm chung là chiết xuất thiên nhiên, an toàn và đặc biệt thân thiện với làn da người Việt.

Dù bạn đang gặp vấn đề về mụn lưng, da sần sùi hay chỉ đơn giản muốn làm mới làn da sau một ngày dài, việc tẩy da chết định kỳ 1-2 lần/tuần bằng các sản phẩm phù hợp sẽ giúp da mịn màng, sáng khỏe và hấp thu dưỡng chất tốt hơn. Đừng quên kết hợp dưỡng ẩm sau tẩy để da luôn căng bóng, tràn sức sống - vì một làn da đẹp bắt đầu từ sự chăm sóc đúng cách và đều đặn.