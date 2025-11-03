Không cần đặt hàng quốc tế, đồ hot cho "boss" xứ Trung giờ đã về Việt Nam: Rẻ hơn order 1/2 giá, lại freeship

Không cần nhờ bạn bè order hay chờ ship quốc tế, giờ đây người yêu thú cưng tại Việt Nam đã có thể mua trực tiếp những món đồ hot nhất từ Trung Quốc ngay trên Lazada. Nền tảng này vừa ra mắt gian hàng tích hợp Tmall (thuộc Taobao) – nơi tập hợp hàng loạt sản phẩm chính hãng, uy tín và được người Trung săn lùng nhiều nhất. Không chỉ mua dễ hơn, người dùng vẫn được hưởng ưu đãi, chính sách hậu mãi và bảo đảm chính hãng từ LazMall, đặc biệt trong mùa sale 11.11 sắp tới.

Cùng điểm danh 5 món đồ đang khiến giới nuôi thú cưn Trung Quốc “phát sốt” và nay đã dễ dàng mua được ngay tại Việt Nam.

1. Giường ngủ - góc thư giãn đúng chuẩn resort cho thú cưng

Chiếc giường ngủ đến từ thương hiệu Hipidog là sản phẩm được các “con sen” Trung Quốc săn lùng nhiều nhất. Thiết kế có phần lưng mở thoáng khí, đệm bông mềm mại giúp thú cưng nằm êm và dễ chịu. Nhiều người còn biến nó thành góc trang trí nhỏ trong nhà vì kiểu dáng đẹp và màu sắc tinh tế.

Đáng chú ý, sản phẩm này đang được giảm giá cực sâu trên Lazada – từ 890.000 đồng còn chỉ 272.000 đồng, ưu đãi tới 69,44%. Với mức giá “mềm” như vậy, đây gần như là deal hời nhất mùa sale 11.11, vừa tiết kiệm đáng kể mà vẫn mang về cho boss một chiếc giường xịn, đẹp đúng chuẩn hàng Tmall chính hãng.

2. Xe đẩy thú cưng gập gọn - đưa boss đi dạo sang chảnh

Tại các thành phố lớn ở Trung Quốc, hình ảnh mèo hoặc chó nhỏ được đẩy dạo phố không còn xa lạ. Mẫu xe đẩy gập gọn này được yêu thích nhờ khung nhẹ, bền, bánh xe xoay linh hoạt và thiết kế kín gió, đảm bảo an toàn cho thú cưng. Một món đồ vừa tiện lợi, vừa “nâng tầm” trải nghiệm nuôi thú trong đô thị hiện đại.

Thực tế, ở Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố như Hà Nội hay TP.HCM thì hình ảnh những “em boss” được đưa đi dạo bằng xe đẩy cũng ngày càng phổ biến. Giờ đây, người nuôi có thể dễ dàng sở hữu mẫu xe đẩy chuẩn nội địa Trung ngay trên Lazada mà không cần đặt hàng quốc tế. Sản phẩm đang sale 50%, từ 809.000 đồng chỉ còn khoảng 400.000 đồng, mức giá “nửa tiền” cho một món phụ kiện vừa sang vừa tiện, quá đáng để xuống tiền trong dịp 11.11 này.

3. Bánh khô Probiotics Hipidog – bí quyết để boss ăn ngon, tăng cân và đẹp lông

Không chỉ là món ăn vặt, bánh khô Hipidog còn được xem là “thực phẩm chức năng” cho mèo. Thành phần chứa men vi sinh giúp cải thiện tiêu hóa, tăng hấp thu dinh dưỡng và hỗ trợ lông bóng mượt. Hương vị thịt tự nhiên khiến mèo thích mê, phù hợp cho cả mèo con lẫn mèo trưởng thành. Hiện sản phẩm này đang được ưu đãi cực mạnh trên Lazada - giá gốc 457.000 đồng, nay chỉ còn 107.000 đồng, tức giảm tới 76,59%. Với mức giá chưa tới 110.000 đồng cho một gói bánh bổ dưỡng, “sen” nào không tranh thủ sắm là coi như bỏ lỡ deal ngon nhất mùa sale 11.11.

4. Bảng cào mèo kèm giường sofa – vừa thư giãn vừa bảo vệ đồ đạc trong nhà

Bảng cào đa năng kèm giường nằm là món đồ “phải có” trong mỗi gia đình nuôi mèo ở Trung Quốc. Thiết kế này giúp thú cưng được mài vuốt, giải tỏa năng lượng mà không làm hỏng sofa hay đồ gỗ. Chất liệu bền, form rộng rãi cho mèo lớn, kết hợp thêm khu vực nghỉ ngơi giúp boss vừa chơi vừa thư giãn.

Trên Lazada, sản phẩm này đang có mức giá khiến dân nuôi mèo “đứng ngồi không yên”, từ 329.000 đồng nay chỉ còn 109.000 đồng, giảm hơn 2/3 giá gốc. Với mức này, đây đúng nghĩa là “món hời” vừa đẹp, vừa tiện, lại giúp nhà cửa gọn gàng hơn hẳn.

5. Váy xếp ly Tulip Hipidog – trang phục mùa xuân hè cho mèo công chúa

Không thể thiếu trong tủ đồ của những “boss fashionista”, váy Tulip mỏng nhẹ, thoáng khí, chống rụng lông hiệu quả. Thiết kế xếp ly tinh tế, tôn dáng giúp mèo trông duyên dáng và đáng yêu hơn. Đây cũng là mẫu được người dùng Tmall đánh giá cao nhờ chất vải mát, phù hợp với khí hậu nóng ẩm.

Điểm cộng lớn là giá hiện nay cực kỳ “mềm” – niêm yết 303.000 đồng nay chỉ còn 123.000 đồng, giảm gần 60% trong mùa sale 11.11. So với đặt hàng xách tay hay order từ Trung Quốc, mức giá này rẻ hơn gần một nửa, lại có sẵn hàng chính hãng Tmall trên Lazada, vừa nhanh, vừa yên tâm về chất lượng.

Lễ hội thương hiệu quốc tế trên Lazada sẽ diễn ra từ ngày 1/11, mang đến hàng loạt ưu đãi hấp dẫn. Người dùng có thể mua sắm hàng chính hãng dễ dàng, tiết kiệm và an tâm hơn bao giờ hết, với: Voucher lên đến 1 triệu đồng Giảm giá đến 50% Freeship toàn sàn Đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày




