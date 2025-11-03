7 loại cây làm sạch không khí, hút ẩm và ngăn nấm mốc sinh sôi trong nhà

Những ngày cuối thu, không khí ẩm thấp và chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài nhà khiến cửa kính, tường và trần nhà dễ bị đọng nước. Nếu không xử lý kịp thời, lớp hơi ẩm này nhanh chóng trở thành “ổ” nấm mốc. Đây là thủ phạm gây dị ứng, ho, thậm chí tổn thương đường hô hấp. Trong buổi phỏng vấn với tờ Dailymail, chuyên gia Chris Bonnett, người sáng lập trung tâm làm vườn trực tuyến Gardening Express (Vương Quốc Anh) cho biết, một trong những cách tự nhiên nhất để kiểm soát độ ẩm và ngăn ngừa nấm mốc sinh sôi trong nhà chính là trồng cây.

Một số loại cây có thể hút ẩm, làm sạch không khí, ngăn ngừa nấm mốc trong nhà (Ảnh minh họa).

Chuyên gia thực vật học người Anh, Connor Towning, bổ sung lá cây có khả năng hấp thu hơi ẩm trong không khí để dẫn xuống thân và rễ. Điều này giúp giảm độ ẩm trong nhà, từ đó ngăn ngừa nấm mốc. Vị chuyên gia này gợi ý mọi người nên đặt cây ở các khu vực ẩm như phòng tắm, nhà bếp hoặc khu giặt và phơi đồ để đạt hiệu quả hút ẩm tốt nhất.

Không dừng lại ở việc hút ẩm, diệt mốc, cây cối còn giúp lọc độc tố và bổ sung oxy cho không gian sống, từ đó góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

7 loại cây làm sạch không khí, ngăn ngừa nấm mốc trong nhà

Dưới đây là 7 loại cây được các chuyên gia gợi ý mọi người nên trồng trong nhà để làm sạch không khí, hút ẩm và ngăn ngừa nấm mốc trong nhà.

1. Lan ý

Cây lan ý (Ảnh minh họa).

Cây lan ý nổi bật với lá xanh bóng và cụm hoa trắng đặc trưng. Cây lan ý giúp giảm ẩm, làm sạch không khí và lọc các chất độc hại như benzene, formaldehyde. Tuy nhiên, đây là loại cây có chất gây độc cho đường ruột. Vì vậy, nên đặt ở nơi cao và xa tầm với của trẻ nhỏ.

2. Thường xuân

Cây thường xuân (Ảnh minh họa).

Không chỉ bám tốt trên tường đá, thường xuân còn có khả năng lọc nấm mốc trong không khí khi trồng trong nhà. Chuyên gia Towning cho biết loại cây này “đặc biệt hữu ích với người bị hen nhẹ hoặc dị ứng hô hấp”. Tuy nhiên, nhựa cây có thể gây kích ứng và độc. Do đó, nên trồng cây ở nơi mát, có ánh sáng vừa phải và xa tầm với của trẻ em, vật nuôi trong nhà.

3. Dương xỉ

Cây dương xỉ (Ảnh minh họa).

Dương xỉ rất thích hợp để trồng trong không gian ẩm. Các chuyên gia cho biết, dương xỉ giúp kiểm soát nấm mốc, đồng thời lọc formaldehyde và xylene.

4. Cỏ lan chi

Cỏ lan chi (Ảnh minh họa).

Cỏ lan chi có hình dáng đặc trưng như mạng nhện, là lựa chọn an toàn cho các gia đình. Cỏ lan chi hấp thụ hơi ẩm, lọc khí độc và giảm khói thuốc trong không gian kín.

5. Cây cau vàng (cau cảnh)

Cây cau vàng (Ảnh minh họa).

Cây cau vàng có thân mảnh, tán lá xòe rộng, giúp cân bằng độ ẩm trong phòng. Cây lọc tốt các độc tố trong không khí, hỗ trợ hô hấp và giảm khô da.

6. Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ (Ảnh minh họa).

Cây lưỡi hổ hấp thu hơi ẩm qua lá và phát triển tốt cả ở điều kiện sáng hoặc thiếu sáng. Đây là loại cây rất dễ chăm và chịu khô tốt. Lưỡi hổ thích hợp đặt ở phòng khách hoặc hành lang.

7. Dương xỉ tổ chim

Dương xỉ tổ chim (Ảnh minh họa).

Với lá xoăn gợn sóng như rau diếp, dương xỉ tổ chim không chỉ có hình dáng đẹp mắt mà còn lọc độc tố và điều hòa độ ẩm hiệu quả. Dương xỉ tổ chim phát triển tốt trong ánh sáng gián tiếp, là lựa chọn lý tưởng cho phòng tắm hoặc bếp.

Nguồn: Dailymail