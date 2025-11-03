5 món giá rẻ rề nhưng chất lượng trên đỉnh chúng sinh

Đôi khi, điều khiến việc dọn dẹp trở nên mệt mỏi không nằm ở bụi bẩn, mà ở những dụng cụ vừa cồng kềnh vừa kém hiệu quả. Chỉ cần thay đổi vài món đồ nhỏ, công việc tưởng chừng nặng nhọc lại trở nên nhẹ tênh, sạch sẽ mà chẳng tốn mấy công sức. Dưới đây là 5 món đồ giá rẻ giúp việc vệ sinh nhà cửa nhanh gọn và dễ chịu hơn.

1. Bàn chải vệ sinh bồn cầu dùng một lần

Loại bàn chải này được thiết kế thông minh với đầu chải bằng bọt xốp đã tẩm sẵn dung dịch tẩy rửa. Khi sử dụng, chỉ cần gắn miếng chải vào cán, đầu bàn chải có thể uốn cong để làm sạch các khe và rãnh bên trong bồn cầu. Sau khi chà xong, nhấn nút trên cán là phần đầu bẩn tự rơi vào thùng rác hoặc tan trong nước mà không để lại cặn. Ưu điểm lớn nhất là phần cán luôn sạch sẽ, không bị ẩm, có thể treo gọn lên tường. So với bàn chải truyền thống dễ đọng nước và tích tụ vi khuẩn, phiên bản này gọn gàng và vệ sinh hơn nhiều.