5 loại hoa tuyệt đối không cắm trên bàn thờ: "Động" phong thủy, mất lộc tổ tiên

Dâng hoa lên bàn thờ là một nét đẹp truyền thống, thể hiện lòng thành kính của con cháu với tổ tiên và thần linh. Tuy nhiên, không phải loài hoa nào cũng phù hợp với không gian linh thiêng này. Một số loại hoa dù trông đẹp mắt nhưng lại bị xem là phạm phong thủy, dễ khiến vận khí trong nhà suy giảm.

Dưới đây là 5 loại hoa tuyệt đối không nên cắm trên bàn thờ theo quan niệm dân gian.

1. Hoa cúc vạn thọ gắn với tang lễ, mang năng lượng buồn

Tuy tên gọi nghe có vẻ cát tường, nhưng hoa cúc vạn thọ lại thường được dùng trong đám tang hoặc cúng cô hồn. Mùi hắc và sắc hoa sẫm khiến người ta liên tưởng đến không khí u buồn, không phù hợp với bàn thờ tổ tiên. Nếu muốn cắm hoa cúc, hãy chọn hoa cúc vàng hoặc cúc trắng, tượng trưng cho hiếu thảo và trường thọ.

2. Hoa giả, hoa nhựa làm mất ý nghĩa thành tâm

Nhiều gia đình muốn hoa luôn “tươi” nên dùng hoa nhựa, hoa lụa để dâng quanh năm. Tuy nhiên, trong phong thủy, hoa giả không có sinh khí, không truyền được năng lượng tích cực. Hoa thật dù chỉ vài cành đơn giản vẫn biểu hiện lòng thành, giúp không gian thờ tự thêm sáng sủa và ấm cúng.

3. Hoa dại, hoa héo tượng trưng cho năng lượng tàn úa

Hoa dại mọc ven đường hoặc hoa đã héo úa tuyệt đối không nên cắm trên bàn thờ. Dân gian cho rằng hoa héo tượng trưng cho sự tàn phai, hao tổn phúc khí, làm mất sinh khí trong nhà. Hoa trên bàn thờ nên được thay thường xuyên, luôn tươi mới để duy trì năng lượng tốt và thể hiện lòng kính trọng với người đã khuất.

4. Hoa có gai mang sát khí, không hợp nơi linh thiêng

Các loài hoa có gai như hồng đỏ, hoa xương rồng hay huệ tây được xem là không phù hợp với không gian thờ cúng. Gai nhọn tượng trưng cho sự tổn thương, chia rẽ và sát khí – đi ngược với tinh thần thanh tịnh, hòa thuận. Nếu yêu thích hoa hồng, nên chọn hoa hồng không gai hoặc cắt tỉa sạch sẽ trước khi dâng để tránh điều không may.

5. Hoa dâm bụt tên gọi phạm kỵ, không trang nghiêm

Hoa dâm bụt nở rộ, màu sắc rực rỡ nhưng dân gian lại coi đây là loài phàm tục, không thích hợp đặt ở không gian tôn nghiêm như bàn thờ. Ngoài ra, tên gọi “dâm” bị xem là phạm húy, nên dù loài hoa này đẹp và dễ trồng, nhiều người vẫn kiêng kỵ không dâng lên bàn thờ tổ tiên hay thần linh.

Nên cắm hoa gì để tăng phúc khí?

Một số loài hoa mang ý nghĩa tốt lành, được chuyên gia phong thủy khuyên dùng gồm:

Hoa sen: biểu tượng của sự thanh khiết, giác ngộ.

Hoa cúc vàng, cúc trắng: thể hiện hiếu nghĩa, trường thọ.

Hoa lay ơn: tượng trưng cho may mắn, thuận lợi.

Hoa huệ trắng: gợi cảm giác tinh khôi, tôn kính.

Chọn hoa cúng không chỉ để trang trí bàn thờ mà còn thể hiện lòng thành, lòng biết ơn. Dâng hoa đúng loại, đúng cách sẽ giúp không gian thờ tự thêm thanh tịnh, đồng thời mang lại bình an, vượng khí và may mắn cho cả gia đình.