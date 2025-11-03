NSND Công Lý đang ở nhà thuê

NSND Công Lý là một trong những gương mặt quen thuộc và được yêu mến nhất của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Anh ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Gặp nhau cuối năm, Những cô gái trong thành phố hay Hương vị tình thân. Ở tuổi 52, sau thời gian dài cống hiến cho nghệ thuật và trải qua biến cố sức khỏe, Công Lý hiện đang trong quá trình hồi phục, dành thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ trẻ Ngọc Hà.
Tổ ấm của cặp đôi nằm trong một căn hộ chung cư tại Hà Nội, không quá xa hoa nhưng đầy ấm cúng và gọn gàng. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết nơi ở hiện tại của vợ chồng Công Lý là nhà đi thuê. Và dù không phải chủ nhân căn hộ, cả hai vẫn dành nhiều tình cảm cho không gian nhỏ bé này. Căn hộ tuy không lớn nhưng được bài trí khoa học, mỗi góc đều mang hơi thở của sự chăm chút, tinh tế và bình yên.
Căn nhà nhỏ của vợ chồng NSND Công Lý lúc nào cũng rực rỡ sắc hoa, từ phòng khách đến ban công đều được chăm chút tỉ mỉ. Dù diện tích không lớn, nhưng không gian ấy vẫn toát lên vẻ ấm cúng và bình yên.