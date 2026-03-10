Những sai lầm phổ biến khi uống thuốc cảm cúm

Ảnh minh họa: Sergiu Rusu's Images

Phần lớn các trường hợp có thể tự khỏi sau vài ngày nếu nghỉ ngơi và chăm sóc đúng cách. Tuy nhiên, nhiều người có thói quen tự mua thuốc điều trị tại nhà nhưng lại mắc phải những sai lầm phổ biến, không chỉ làm bệnh lâu khỏi mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một trong những sai lầm thường gặp là tự ý dùng kháng sinh khi bị cảm cúm. Trên thực tế, cảm cúm chủ yếu do virus gây ra, trong khi kháng sinh chỉ có tác dụng với vi khuẩn. Việc sử dụng kháng sinh không cần thiết không giúp bệnh khỏi nhanh hơn mà còn làm tăng nguy cơ kháng thuốc và gây ra các tác dụng phụ không mong muốn.

Nhiều người cũng có thói quen uống cùng lúc nhiều loại thuốc cảm cúm khác nhau với mong muốn giảm triệu chứng nhanh. Tuy nhiên, nhiều loại thuốc cảm có thể chứa các thành phần giống nhau như paracetamol, thuốc kháng histamin hay thuốc giảm nghẹt mũi. Nếu dùng chồng chéo, người bệnh có thể vô tình dùng quá liều, đặc biệt là paracetamol – chất có thể gây tổn thương gan nếu sử dụng vượt liều khuyến cáo.

Một sai lầm khác là tăng liều hoặc rút ngắn khoảng cách giữa các lần uống thuốc khi thấy triệu chứng chưa giảm. Việc này không làm thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn mà có thể khiến cơ thể gặp phải các tác dụng phụ như buồn nôn, chóng mặt, ảnh hưởng gan hoặc thận.

Bên cạnh đó, không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc cũng là vấn đề khá phổ biến. Một số thuốc cảm có thể gây buồn ngủ, ảnh hưởng đến khả năng tập trung, nhưng nhiều người vẫn sử dụng trước khi lái xe hoặc làm việc cần sự tỉnh táo.

Ngoài ra, nhiều người chỉ dựa vào thuốc mà bỏ qua các biện pháp chăm sóc cơ bản như nghỉ ngơi, uống đủ nước, giữ ấm cơ thể và ăn uống đầy đủ. Trong khi đó, những yếu tố này đóng vai trò quan trọng giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi có triệu chứng cảm cúm, người bệnh nên lựa chọn thuốc phù hợp theo hướng dẫn của nhân viên y tế, tuân thủ đúng liều lượng và theo dõi tình trạng sức khỏe. Nếu sốt cao kéo dài, khó thở, đau ngực hoặc triệu chứng không cải thiện sau vài ngày, nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.