Đề xuất quy định cụ thể về giám sát bệnh truyền nhiễm

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng bệnh,trong đó đề xuất các quy định cụ thể về giám sát bệnh truyền nhiễm. Theo đó, thông tin báo cáo, khai báo bệnh truyền nhiễm phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, đúng trình tự và thẩm quyền. Trường hợp đã thực hiện báo cáo trực tuyến thì không cần gửi thêm văn bản; đơn vị báo cáo chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu.

Bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương

Dự thảo nêu 3 nhóm đối tượng chính cần giám sát. Thứ nhất, người mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh, người tiếp xúc và các trường hợp tử vong nghi do bệnh truyền nhiễm. Nội dung giám sát bao gồm thông tin hành chính, thông tin dịch tễ - lâm sàng, kết quả xét nghiệm, tiền sử tiêm chủng, lịch sử đi lại và các yếu tố nguy cơ liên quan đến nguồn lây. Thứ hai, tác nhân gây bệnh truyền nhiễm với các nội dung theo dõi như chủng, loài, kiểu gien, nguồn gốc dịch tễ học phân tử, độc lực, khả năng kháng thuốc và phương thức lây truyền. Thứ ba, ổ chứa và các yếu tố nguy cơ lây truyền bệnh, gồm động vật, côn trùng, môi trường, thực phẩm và các yếu tố liên quan trong cộng đồng. Việc giám sát tập trung vào mật độ, tình trạng mang mầm bệnh, điều kiện môi trường, quy trình chế biến - bảo quản thực phẩm cũng như các yếu tố kinh tế, xã hội, khí hậu, di biến động dân cư có thể ảnh hưởng đến nguy cơ phát sinh dịch.

Dự thảo cũng quy định 3 loại hình giám sát gồm: Giám sát dựa vào chỉ số (thường xuyên và trọng điểm), giám sát dựa vào sự kiện từ cộng đồng, truyền thông, mạng xã hội và giám sát dựa vào hội chứng nhằm phát hiện sớm dấu hiệu bất thường của dịch bệnh. Các thông tin giám sát sẽ được cập nhật trên hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm để phục vụ cảnh báo và quản lý dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc.