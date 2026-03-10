Có nên rửa mũi cho bé hằng ngày để phòng bệnh?

Bạn đọc LÊ PHƯƠNG (ở Hà Nội) hỏi: Bé nhà tôi năm nay 2 tuổi, đã đi học mẫu giáo, dù không bị viêm mũi mỗi khi đi học về, song có nên rửa mũi thường xuyên để phòng tránh không, thưa bác sĩ?

TS-BS TRẦN VĂN TRUNG, Trưởng Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội), trả lời: Với trẻ nhỏ khỏe mạnh, không có biểu hiện sổ mũi, nghẹt mũi hay viêm mũi, phụ huynh không nên rửa mũi hằng ngày để phòng tránh sau khi đi học về. Mũi có cơ chế tự làm sạch nhờ hệ thống lông chuyển và lớp dịch nhầy sinh lý, giúp giữ lại bụi bẩn, vi khuẩn rồi đẩy ra ngoài tự nhiên. Việc rửa mũi quá thường xuyên, nhất là ở trẻ nhỏ, có thể làm mất lớp nhầy bảo vệ, gây khô, kích ứng niêm mạc và ảnh hưởng đến chức năng bảo vệ tự nhiên của mũi. Nếu thực hiện không đúng kỹ thuật hoặc bơm rửa với áp lực mạnh, trẻ còn có nguy cơ khó chịu, sặc hoặc tăng nguy cơ viêm tai.

Rửa mũi chỉ nên thực hiện khi trẻ có biểu hiện bệnh lý như viêm mũi, viêm xoang, viêm mũi dị ứng… và cần đúng dung dịch, đúng cách, đúng tần suất theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Với trẻ đi học mẫu giáo, phụ huynh nên chú trọng rửa tay, giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi cần và theo dõi triệu chứng bất thường thay vì lạm dụng rửa mũi hằng ngày.