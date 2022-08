Những nguy hại ít ai ngờ tới khi giảm cân bằng cách nhịn ăn và 9 mẹo ăn uống để xuống cân vừa nhanh vừa dễ dàng

1. Viêm loét dạ dày

Dạ dày luôn phải co bóp khi trống rỗng, dịch vị tiết ra nhưng không có gì để tiêu hóa, dần dần sẽ dẫn đến viêm loét dạ dày. Đồng thời, khi ruột rỗng các chất cặn bã trong ruột của ngày hôm trước không có cơ hội để đào thải ra ngoài, lâu dần cũng sẽ kết lại thành sỏi.

2. Suy giảm trí nhớ

Bạn có biết rằng, chất béo chính là nguồn năng lượng thúc đẩy não bộ hoạt động tốt hơn. Thế nên, việc nhịn ăn để giảm cân khiến cơ thể không có đủ chất béo và dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trí nhớ với biểu hiện rõ ràng nhất là chứng hay quên xuất hiện.

3. Mắc chứng “cuồng ăn”

Đây là tác hại đầu tiên của nhịn ăn giảm cân. Khi bạn đột nhiên nhịn ăn, cơ thể không kịp thời thích ứng với việc bị mất nguồn năng lượng. Thêm nữa, nhịn ăn khiến bạn luôn cảm thấy đói bụng. Thậm chí, “đồ ăn, ăn uống, thực phẩm” trở thành những từ cấm kị đối với bạn.

Khi cơ thể thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng do quá trình nhịn ăn kéo dài, nó sẽ truyền tín hiệu đến não để “hối thúc” bạn nạp lượng calo cần thiết. Lúc này, bạn sẽ cảm thấy không thể nhịn nữa rồi ăn rất nhiều, thậm chí là bạn sẽ thấy luôn đói bụng và ăn không ngừng. Điều này gây nên chứng cuồng ăn kéo dài làm bạn tăng cân nhanh và khó kiểm soát.

4. Mất nước và thiếu dinh dưỡng

Mất nước và thiếu dinh dưỡng chính là tác hại của nhịn ăn giảm cân bạn dễ thấy nhất. Cơ thể không thể tự bù nước và sản sinh chất dinh dưỡng mà cần được cung cấp từ thực phẩm mỗi ngày. Việc nhịn ăn để giảm cân ngăn chặn việc nạp chất cần thiết để cơ thể hoạt động. Nếu như tình trạng này kéo dài thì bạn sẽ gặp nguy hiểm về sức khỏe.

5. Hôi miệng

Hôi miệng cũng là tác hại của nhịn ăn giảm cân. Số lần nhai quá ít, nhịn ăn một hoặc nhiều bữa gây nên hôi miệng vì nước bọt được tiết ra khi ăn phòng ngừa vi khuẩn gây mùi trong khoang miệng.

Ngoài ra, khi bạn không cung cấp đủ carbonhydrate, cơ thể sản sinh ra chất xeton làm bạn bị hôi miệng. Dù buổi sáng bạn đã đánh răng nhưng nhịn ăn vẫn gây hôi miệng và kéo dài đến trưa.

6. Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Bỏ bữa khiến cho tế bào gan ngừng đáp ứng với insulin. Điều này có nghĩa là gan không nhận được tín hiệu để ngừng sản xuất glucose và tiếp tục bơm nó vào máu. Đường dư thừa này tích tụ trong máu và dần dần có thể gây ra bệnh tiểu đường týp 2.

7. Căng thẳng

Khi bạn bỏ bữa, cơ thể sẽ cung cấp cho bạn lượng năng lượng cần thiết bằng cách giải phóng adrenaline và các hormon khác. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực gia tăng trên cơ thể có thể gây ra các bệnh khác nhau như bệnh tim, huyết áp cao, tiểu đường, trầm cảm, căng thẳng và lo âu.

8. Nhức đầu và mệt mỏi

Bỏ bữa có thể làm giảm lượng đường trong máu, điều đó có thể khiến cho cơ thể bạn giải phóng hormone làm hẹp động mạch và tăng huyết áp. Do đó, bạn có thể bị nhức đầu, mệt mỏi và buồn nôn. Nếu bạn bỏ bữa, cơ thể bạn không nhận đủ năng lượng và bạn cũng có thể bị mất ý thức.





Nhiều người nghĩ nhịn ăn chỉ khiến cơ thể đi đại tiện ít hơn. Tuy nhiên theo các bác sĩ, nhịn ăn đồng nghĩa với việc cơ thể của bạn sẽ bị mất đi các chất dinh dưỡng bao gồm cả chất xơ. Hậu quả, khi cơ thể thiếu chất xơ sẽ dẫn đến táo bón, lâu ngày, bệnh trĩ sẽ ghé thăm bạn.

10. Mất ngủ





Khi đói, cơ thể sẽ đốt cháy chất béo thay vì glucose để cung cấp năng lượng. Khi mức insulin giảm xuống, cơ thể sẽ vận động quá nhiều và làm tăng lượng enzyme được gọi là orexin cho bạn năng lượng tạm thời.

Ngoài ra, trong thời gian đói, não của bạn báo hiệu cơ thể tiết ra adrenaline quá mức khiến bạn khó ngủ.

11. Rụng tóc





Đối với phái đẹp, làn da, mái tóc là bí quyết giúp họ đẹp hơn trong mắt mọi người. Tuy nhiên khi cơ thể đói sẽ làm rụng tóc.

Tóc cơ bản được hình thành nhờ protein và cần canxi, sắt và mono acid béo chưa no để duy trì khoẻ mạnh. Do đó khi cơ thể thiếu những chất này sẽ làm cho da đầu khô và nang lông mở to, nó sẽ dẫn đến rụng tóc.

12. Dễ gây tức giận





Những người hay bực bội hoặc tức giận vào một số buổi sáng hãy thử suy ngẫm nguyên nhân đến từ đâu.





Ảnh minh họa

Ngoài các yếu tố về tâm lý, nguyên nhân bỏ bữa sáng cũng là một vấn đề liên quan đến cáu giận. Kết quả một số nghiên cứu cho thấy khi đói, mức serotonin trong cơ thể sẽ giảm, khiến bạn cảm thấy tức giận hoặc khó chịu một cách dễ dàng.





Cách giảm cân hiệu quả

Thay vì nhịn ăn tiêu cực, hãy hạn chế ăn nhiều đương hay tinh bột, tăng rau xanh và tập thể dục thường xuyên.





Ảnh minh họa

Bạn cũng có thể áp dụng các mẹo để giảm cân nhanh và dễ dàng hơn sau đây:





- Ăn một bữa sáng nhiều protein: điều này sẽ làm giảm thèm ăn và lượng calorie bạn sẽ ăn trong ngày.





- Tránh đồ uống có đường và nước ép trái cây: đây là yếu tố dễ gây béo phì nhất mà bạn có thể đưa vào cơ thể của bạn, và tránh chúng có thể giúp bạn giảm cân.





- Uống nước nửa giờ trước bữa ăn: một nghiên cứu cho thấy, uống nước nửa giờ trước bữa ăn làm tăng tỷ lệ giảm cân đến 44% trong 3 tháng.





- Chọn thực phẩm giảm cân: một số loại thực phẩm rất hữu ích để giảm mỡ. Cần chọn đúng loại thực phẩm khi nạp vào cơ thể đã có thể kiểm soát được lượng calo.





- Ăn chất xơ hòa tan: các nghiên cứu cho thấy rằng các sợi hòa tan có thể làm giảm chất béo, đặc biệt là ở vùng bụng. Chất bổ sung chất xơ như glucomannan cũng có thể giúp cơ thể thon gọn hơn.





- Uống cà phê hoặc trà: hãy uống càng nhiều càng tốt vì chất caffeine trong chúng có thể tăng sự trao đổi chất của bạn lên 3-11%.





- Ăn thực phẩm nguyên chất, chưa qua chế biến: hãy chỉ ăn những thực phẩm này thôi. Chúng lành mạnh, giàu dinh dưỡng và có thể làm no bụng bạn nhanh chóng.





- Ăn chậm: nó làm cho bạn cảm thấy no hơn và có thể kích thích cơ thể tăng sản xuất hormone giảm cân.





- Sử dụng bát đĩa nhỏ hơn: nghiên cứu cho thấy rằng người ta tự động ăn ít hơn khi họ sử dụng các bát đĩa nhỏ hơn.





Ảnh minh họa

Ngoài ra, hãy ngủ ngon giấc mỗi đêm và uống nhiều nước để giảm cân nhanh hơn. Bởi vì ngủ kém là một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất để tăng cân. Đồng thời, nên uống 2 - 2,5 lít nước trong cả ngày vì 1 nghiên cứu ở 24 người trưởng thành thừa cân và béo phì cho thấy nhóm những người uống 500 ml nước trước bữa ăn giảm được 13% lượng calo hấp thu so với nhóm người không uống.

Thanh Huyền (Tổng hợp)