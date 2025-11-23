Những người "giấu" khối u trong não ban đêm hay gặp 5 việc nhưng lại thường "tặc lưỡi bỏ qua"

Bộ não là trung tâm điều khiển tối cao của cơ thể, nhưng cũng là nơi dễ bị tổn thương nhất. Khi một khối u ác tính bắt đầu hình thành và phát triển bên trong hộp sọ, nó gây ra những áp lực và rối loạn thần kinh mà thường bộc lộ rõ ràng nhất vào ban đêm. Tuy nhiên, những dấu hiệu này lại quá dễ bị nhầm lẫn với căng thẳng, mất ngủ hoặc mệt mỏi thông thường. Tiếc thay, nhiều người thường "tặc lưỡi bỏ qua" những tín hiệu này, không ngờ rằng họ đang giấu một quả bom hẹn giờ trong đầu.

Đây là 5 việc bất thường xảy ra vào ban đêm mà những người đang có khối u trong não thường gặp phải:

1. Đau đầu tăng lên dữ dội, đặc biệt lúc nửa đêm về sáng

Ảnh minh họa

Đau đầu là triệu chứng kinh điển của khối u não, nhưng cơn đau có xu hướng tăng lên dữ dội vào buổi đêm hoặc lúc rạng sáng. Khi nằm xuống ngủ, dịch não tủy thường tích tụ nhiều hơn, cộng với sự hiện diện của khối u choán chỗ, làm áp lực nội sọ tăng vọt. Cơn đau này thường được mô tả là đau sâu, âm ỉ nhưng dai dẳng, đôi khi khiến người bệnh phải thức giấc giữa đêm. Đặc biệt, cơn đau này thường không giảm khi dùng thuốc giảm đau thông thường.

2. Buồn nôn hoặc nôn ói không rõ nguyên nhân

Buồn nôn và nôn ói thường liên quan đến dạ dày, nhưng nếu triệu chứng này xảy ra vào ban đêm hoặc buổi sáng sớm, và không liên quan đến thức ăn, cần phải cảnh giác.

Khối u não gây tăng áp lực nội sọ, tác động lên trung tâm nôn mửa trong thân não. Việc nằm xuống làm áp lực này càng thêm nặng nề, kích hoạt phản xạ buồn nôn. Nôn ói do u não thường mang tính chất nôn vọt, không kèm theo các triệu chứng tiêu hóa khác. Nhiều người lầm tưởng đây là trào ngược axit hoặc say xe mà "tặc lưỡi cho qua".

Ảnh minh họa

3. Co giật hoặc run rẩy trong khi ngủ

Đây là một dấu hiệu ít được để tâm vì thường xảy ra khi người bệnh đang ngủ say. Khối u phát triển trong vỏ não có thể gây kích thích điện bất thường trong não, dẫn đến các cơn co giật cục bộ hoặc toàn thể.

Bạn hoặc người thân có thể nhận thấy những cơn giật cơ nhẹ, run rẩy bất thường hoặc thậm chí là co giật toàn thân vào ban đêm. Những cơn co giật này là sự cố về điện của não bộ, là bằng chứng rõ ràng cho thấy khối u đã xâm lấn và làm rối loạn chức năng của các tế bào thần kinh xung quanh.

4. Rối loạn thị giác hoặc tê bì nửa người

Khi khối u nằm ở vùng não kiểm soát thị giác hoặc vận động, nó có thể gây ra những rối loạn tạm thời khi cơ thể thư giãn vào ban đêm. Bạn có thể thức giấc và thấy nhìn mờ, nhìn đôi, hoặc một phần cơ thể (nửa mặt, cánh tay, chân) có cảm giác tê bì, yếu hơn so với bình thường.

Tình trạng này xảy ra do áp lực của khối u chèn ép lên dây thần kinh thị giác hoặc vùng điều khiển vận động. Sự yếu cơ hoặc tê bì này là dấu hiệu cảnh báo khối u đang gây thiếu máu cục bộ hoặc chèn ép thần kinh nghiêm trọng.

5. Rối loạn giấc ngủ và thay đổi tính cách đột ngột

Ảnh minh họa

Khối u ở một số vùng não có thể gây ra sự thay đổi trong chu kỳ ngủ-thức. Người bệnh có thể gặp mất ngủ triền miên, ngủ quá nhiều (ngủ rũ) hoặc thay đổi hoàn toàn thói quen ngủ.

Quan trọng hơn, người thân có thể nhận thấy sự thay đổi tính cách vào ban đêm, chẳng hạn như trở nên cáu kỉnh, lẫn lộn hoặc mất khả năng định hướng khi thức dậy giữa đêm. Khối u làm thay đổi hóa học và cấu trúc não bộ, ảnh hưởng đến cảm xúc và nhận thức.

Nguồn và ảnh: QQ, Times Of India