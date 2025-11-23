Mua trái cây mùa này, người khôn ngoan đều chọn 5 loại ngon bổ rẻ

Những ngày này ra ngoài, gió mùa thổi căng da mặt, khiến da khô và căng. Không chỉ cần mặc ấm, trong ăn uống cũng phải chú ý, đặc biệt là bổ sung trái cây theo mùa để dưỡng ẩm, giảm khô.

Nhưng mùa đông có quá nhiều loại trái cây, nên chọn gì cho đúng? Dưới đây là 5 loại trái cây vừa ngon, bổ dưỡng vừa rẻ, đảm bảo ăn vào cơ thể ấm áp, lòng cũng thấy vui.

1. Lê

Lê là “ngôi sao” mùa đông, nhiều nước, vị ngọt, đặc biệt giúp dưỡng phổi, giảm khô họng. Những ai hay khô cổ, ho mùa lạnh thì lê là cứu cánh tự nhiên. Các bà mẹ thông minh thường để sẵn vài quả lê trong nhà, để mọi người ăn bất cứ lúc nào.

Gợi ý cách ăn: Lê hấp hạt sen - táo đỏ.

- Chọn quả lê mọng nước, gọt vỏ, cắt miếng, cho vào bát hấp.

- Thêm hạt sen, táo đỏ, kỷ tử, đường phèn và một ít hoa khô.

- Hấp khoảng 30 phút cho đến khi lê mềm.

- Rắc thêm ít hoa quế khô để mùi thơm quyện vào lê. Kết quả: lê mềm, ngọt thanh, ăn xong thấy cơ thể dễ chịu, cổ họng thoải mái.

2. Táo

Táo quanh năm đều có, nhưng mùa đông táo ngọt và thơm hơn. Chứa nhiều vitamin và chất xơ, giá lại phải chăng, quả là “ngon bổ rẻ”. Mùa đông ăn nhiều thịt, sau bữa cơm một quả táo giúp tiêu hóa cực kỳ hợp lý.

Gợi ý cách ăn: Táo nấu táo đỏ (táo gai).

- Táo gọt vỏ, bỏ hạt, cắt miếng vừa ăn.

- Cho táo, táo đỏ và táo gai vào nồi, thêm đường phèn vừa đủ.

- Thêm nước ngập nguyên liệu, đun sôi rồi hầm lửa nhỏ khoảng 20 phút.

- Táo mềm, nước ngọt, uống nóng vừa ấm người vừa giải ngấy.

3. Chuối

Chuối tiện ăn, ngọt và chứa nhiều vi chất giúp cải thiện tâm trạng, nên gọi là “trái cây hạnh phúc”. Mùa đông ít vận động dễ táo bón, chất xơ trong chuối giúp tiêu hóa tốt. Chuối cũng vừa phải calo, đói thì ăn nhanh một quả là nạp năng lượng ngay.

Gợi ý cách ăn: Chuối chiên giòn.

- Chuối bóc vỏ, cắt khúc vừa ăn.

- Lăn qua bột, nhúng trứng, rồi phủ bột chiên xù.

- Chiên dầu 6 phần nóng, vàng giòn là vớt ra.

- Trang trí với sốt cà chua. Kết quả: ngoài giòn, trong mềm, chuối còn ngọt hơn sau khi chiên, đặc biệt trẻ con rất thích.

4. Quất

Quả nhỏ nhưng dinh dưỡng cao, vừa ăn cả vỏ, vitamin C nhiều, giúp tăng sức đề kháng, phòng cảm lạnh. Hương quất tươi mát, ngửi thôi cũng thấy dễ chịu.

Gợi ý cách ăn: Quất ngâm đường.

- Ngâm quất trong nước muối 10 phút, rửa sạch, khía vài đường.

- Nấu nước với đường phèn, cho quất vào, hầm lửa nhỏ cho quất mềm, nước sệt lại.

- Để nguội, cho vào hộp sạch, cất tủ lạnh. Có thể ăn trực tiếp hoặc pha nước uống, khi cổ họng khó chịu nhai một quả là dễ chịu ngay.

5. Mía

Mía là trái cây mùa đông đặc trưng, nhiều nước, ngọt tự nhiên, chứa nhiều sắt, còn gọi là “trái cây bổ máu”. Ăn mía vừa vui vừa bổ, giá lại rẻ, mua một cây ăn lâu cả tuần. Mùa hanh khô, nhai vài đoạn mía còn sảng khoái hơn uống nước.

Gợi ý cách ăn: Chè mía long nhãn - lê - táo đỏ - bạch quả.

- Mía gọt vỏ, cắt khúc nhỏ, bạch quả ngâm nở, lê cắt miếng.

- Cho mía, bạch quả, lê, long nhãn, hạt sen, táo đỏ vào nồi.

- Thêm nước, đun sôi rồi hầm lửa nhỏ 40 phút.

- 5 phút cuối cho kỷ tử, thêm đường phèn vừa ăn. Chè thơm ngọt, dưỡng ẩm, bồi bổ, vừa ấm bụng vừa ấm lòng.

