Loại giấy này có thể khiến cả gia đình mắc bệnh nặng, nhưng nhiều người vẫn sử dụng nó hàng ngày!

Buổi cuối tuần, lão Trương (65 tuổi, Trung Quốc) hí hoáy trong bếp, tay cầm chiếc nồi chiên không dầu - món quà con cháu mua tặng. Ông mê đến mức cái gì cũng bỏ vào nướng từ sườn, cánh gà đến khoai lang. Thứ không bao giờ thiếu là một tấm giấy bạc sáng loáng. Ông bảo: “Lót thế cho đỡ bẩn nồi, tiện hơn khối!”.

Hôm ấy có ông bạn hàng xóm sang chơi, vừa thấy ông gói cánh gà vào giấy bạc liền nói nhỏ: “Anh Trương, nghe bảo giấy bạc có nhôm, dùng nhiều dễ bị… sa sút trí tuệ đấy”.

Một câu nói khiến ông lạnh người. Dùng cả đời rồi, chẳng lẽ lại âm thầm “hại não” thật sao? Nghĩ tới chuyện vợ dạo này hay quên, ông càng lo. Đêm nằm trằn trọc, ông tự hỏi: Giấy bạc - thứ ai cũng dùng - liệu có độc như lời đồn?

Giấy bạc có thật sự gây hại?

Các nghiên cứu quốc tế từng chỉ ra nhôm có liên quan đến nhiều bệnh thoái hoá thần kinh, trong đó có Alzheimer (sa sút trí tuệ) và ALS (xơ cứng teo cơ). Vấn đề nằm ở loại giấy bạc kém chất lượng.

Trên thị trường, thứ chúng ta quen gọi là “giấy bạc”, “giấy nhôm” thực chất đều là giấy nhôm . Loại đạt chuẩn dùng cho thực phẩm có lớp màng oxy hóa bảo vệ, nhôm rất khó hòa tan. Nhưng nhiệt càng cao, nhôm càng dễ tan; thức ăn càng chua, khả năng hòa tan càng lớn; và giấy càng bị vò, gập, tái sử dụng, bề mặt càng mất ổn định.

Khi dùng giấy bạc bọc cà chua, chanh, cánh gà tẩm giấm… rồi nướng ở 200- 220 độ C , nhôm có thể thoát ra, ngấm dần vào thức ăn. Nếu đó lại là loại giấy bạc trôi nổi, pha nhôm tái chế hoặc lẫn kim loại nặng, rủi ro càng tăng.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi tuần, cơ thể không nên hấp thụ quá 2mg nhôm/kg cân nặng . Nếu vượt ngưỡng lâu dài, nhôm có thể tích tụ trong xương, gan, thận và đặc biệt là não , làm rối loạn dẫn truyền thần kinh, thúc đẩy lắng đọng beta-amyloid - đặc trưng của bệnh Alzheimer.

Vậy nên, dùng giấy bạc không hẳn nguy hiểm , nhưng nếu ngày nào cũng bọc đồ chua rồi cho vào nồi chiên không dầu, lò nướng ở nhiệt cao, đó lại là thói quen không tốt. Khi cần, hãy thay bằng giấy nướng (baking paper), khay thủy tinh chịu nhiệt hoặc đĩa gốm, sứ.

Không chỉ giấy bạc, 3 món đồ bếp khác cũng đáng lo

Các chuyên gia an toàn thực phẩm còn cảnh báo một số vật dụng quen thuộc khác:

- Nồi áp suất nhôm, muôi nhôm: Đun nấu thực phẩm chua lâu ngày khiến nhôm thôi nhiễm nhiều hơn. Tốt nhất chọn inox hoặc nồi gốm phủ men.

- Bát "giả sứ" mùi nhựa nồng: Gặp nhiệt có thể giải phóng melamine và formaldehyde, hai chất có thể ảnh hưởng thần kinh và gan thận.

- Chảo chống dính tróc lớp phủ: Khi lớp Teflon sứt mẻ, nhiệt độ cao dễ tạo khí độc. Cần thay mới khi lớp chống dính bị xước.

Nhà bếp nhỏ, nhưng lại là nơi quyết định an toàn mỗi bữa ăn. Đừng để thói quen “cho nhanh gọn” vô tình gây hại sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Sohu