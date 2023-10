Những nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc quán quân nhất trong lịch sử Billboard Hot 100

Trong suốt lịch sử âm nhạc, đã có rất nhiều bài hát, album phá vỡ các kỷ lục qua từng năm. Tuy nhiên, thực tế là chỉ có 10 nghệ sĩ giữ vững thành tích khi sở hữu nhiều ca khúc quán quân nhất trong lịch sử BXH Billboard Hot 100. Đây là BXH được coi là chính xác nhất khi đánh giá mức độ phổ biến của các ca khúc trên thị trường Mỹ.

Dưới đây là những nghệ sĩ sở hữu nhiều bản hit đạt vị trí đầu bảng nhất trong lịch sử Billboard Hot 100:

1. The Beatles - 20 bài hát

(Ảnh: Roger Viollet Collection/Getty Images)

Sau nhiều thập kỷ, The Beatles vẫn thống trị BXH này khi có tới 20 ca khúc dẫn đầu. Đáng chú ý, ban nhạc huyền thoại làm được điều này chỉ trong vòng 8 năm.

Bắt đầu từ năm 1962, ban nhạc nước Anh lần đầu chiếm giữ ngôi vị đầu bảng với ca khúc Love Me Do. Kể từ đó, bốn nghệ sĩ đã "làm mưa làm gió" với các bản hit Yesterday, Penny Lane, Hey Jude... Hai ca khúc Let It Be và The Long and Winding Road vào năm 1970 cũng là những ca khúc cuối cùng dẫn đầu BXH Billboard của The Beatles.

Cho đến nay, chưa có nghệ sĩ nào có thể phá vỡ kỷ lục đáng kinh ngạc của ban nhạc huyền thoại này.

2. Mariah Carey - 19 bài hát

(Ảnh: Kevin Mazur Archive/WireImage)

Xét về số lượng ca khúc quán quân, Mariah Carey là nghệ sĩ bán chạy thứ hai mọi thời đại, nghệ sĩ solo bán chạy nhất mọi thời đại và nữ nghệ sĩ có ca khúc bán chạy nhất mọi thời đại.

Ca khúc đứng vị trí quán quân đầu tiên của nữ diva cũng chính là đĩa đơn đầu tay Vision of Love vào năm 1990. Theo sau đó, Mariah Carey cũng có hàng loạt bản hit để đời như I'll Be There, Hero, One Sweet Day, Honey, We Belong Together...

Đáng chú ý, vào năm 2020, Mariah Carey trở thành nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử dẫn đầu BXH Billboard Hot 100 trong bốn thập kỷ khác nhau nhờ bản hit Giáng sinh All I Want for Christmas Is You.

3. Rihanna - 14 bài hát

(Ảnh: Mondadori Portfolio/Getty Images)

Trong vòng 14 năm, Rihanna đã sở hữu 14 bản hit đạt vị trí quán quân trên Billboard Hot 100, bắt đầu với SOS vào năm 2006 khi cô vẫn còn là một thiếu niên. Tiếp theo đó, những ca khúc của nữ ca sĩ liên tục được đón nhận và giữ ví trí số 1 trên BXH: Umbrella, Take a Bow, Rude Boy, Love the Way You Lie, Only Girl (In the World), What's My Name, S&M, We Found Love, Diamonds...

Ca khúc cuối cùng giành ngôi vị đầu bảng của Rihanna là bản hit Work từ album Anti vào năm 2016. Kể từ đó cho tới nay, nữ ca sĩ hoàn toàn "ngủ đông" và không ra thêm các sản phẩm âm nhạc mới. Ca khúc duy nhất Rihanna thực hiện gần đây là Lift Me Up vào năm 2022, tuy nhiên đây chỉ là nhạc phim cho bom tấn điện ảnh Black Panther: Wakanda Forever, không phải sản phẩm cá nhân.

4. Drake - 13 bài hát

(Ảnh: Ross Gilmore/Getty Images)

Drake được đánh giá là nghệ sĩ thống trị trong kỷ nguyên phát trực tuyến hiện nay khi có đến 13 ca khúc dẫn đầu BXH chỉ trong 7 năm.

Nam rapper này được ghi danh lần đầu tiên sau khi kết hợp cùng Rihanna cho ca khúc What's My Name vào năm 2010. Đến năm 2016, Drake cho ra mắt One Dance và đây cũng là bản hit solo đầu tiên của anh giành được ví trí số 1 trên BXH uy tín này.

Đáng chú ý, 9 trong số 13 ca khúc của Drake giành hạng 1 trong lần đầu tiên ra mắt, đưa anh trở thành nghệ sĩ có nhiều bài hát ra mắt quán quân nhất trong lịch sử Billboard.

5. Michael Jackson - 13 bài hát

(Ảnh: Kevin Mazur/WireImage /Getty Images)

Cùng sở hữu 13 ca khúc giống như Drake là Michael Jackson. Anh quen mặt với BXH này khi còn là một đứa trẻ trong The Jackson 5. Tuy nhiên, Michael sau đó đã thành công với tư cách solo và được gọi với cái tên "Ông hoàng nhạc pop", mang về nhiều bản hit hơn bất kỳ nghệ sĩ solo nào ở thời điểm đó.

Trong số 13 ca khúc quán quân, 5 ca khúc cùng đến từ một album Bad, đánh dấu một năm huy hoàng trong sự nghiệp của cố nghệ sĩ và lập nên kỷ lục không thể bị phá vỡ. Ngoài ra, bản hit You Are Not Alone vào năm 1995 cũng trở thành ca khúc đầu tiên trong lịch sử ra mắt ở vị trí số 1 trên BXH này.

6. The Supremes - 12 bài hát

(Ảnh: AP)

The Supremes được biết đến là một trong những nhóm nhạc nữ bán chạy nhất mọi thời đại. Chính vì vậy, việc sở hữu 12 ca khúc quán quân cũng là điều dễ hiểu đối với The Supremes.

Vào giữa năm 1960, bộ ba đã phát hành chuỗi 5 ca khúc đứng ở vị trí đầu bảng: Where Did Our Love Go, Baby Love, Come See About Me, Stop! In the Name of Love và Back in My Arms Again. Tiếp theo đó, The Supremes vẫn tiếp tục thống trị thập kỷ này với nhiều bản hit, kết thúc với Someday We'll Be Together vào năm 1969.

7. Madonna - 12 bài hát

(Ảnh: Christopher Polk / Getty Images)

Madonna đã đứng đầu BXH Billboard Hot 100 trong nhiều thập kỷ và tất cả bắt đầu với Like a Virgin vào năm 1984. Bà nối tiếp thành công với Crazy for You vào năm sau đó trước khi liên tiếp sở hữu 3 bản hit quán quân trong năm 1986, đó là Live to Tell, Papa Don't Preach và Open Your Heart. Cho đến nay, Madonna vẫn được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc pop" và tên tuổi của bà vẫn là nguồn cảm hứng cho những nghệ sĩ nữ.

8. Whitney Houston - 11 bài hát

(Ảnh: Kevork Djansezian/Getty Images)

Whitney Houston là cái tên mang tính biểu tượng trong ngành âm nhạc với hàng loạt bản hit được coi là sống mãi với thời gian. Bà giành được vị trí quán quân đầu tiên với Saved All My Love for You vào năm 1985. Trong thập kỷ tiếp theo, bà tiếp tục công phá BXH, thậm chí được đánh giá là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất đến nền âm nhạc đại chúng.

9. Janet Jackson - 10 bài hát

(Ảnh: Christopher Polk/Getty Images)

"Triều đại" Billboard Hot 100 của Janet Jackson bắt đầu với When I Think of You vào năm 1986. Ở thời điểm đó, cô mới chỉ 20 tuổi. Đáng chú ý, nữ ca sĩ đã giành được vị trí quán quân trong xuyên suốt ba thập kỷ với nhiều bản hit như Miss You Much, Love Will Never Do (Without You), Together Again...

10. Stevie Wonder - 10 bài hát

(Ảnh: CBS/Getty Images)

Năm 1963, khi mới 13 tuổi, Stevie Wonder đã có được bài hát quán quân đầu tiên với Fingertips.

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, nghệ sĩ đa tài này đã có thêm 9 bản hit nữa lọt vào danh sách, bao gồm You Are the Sunshine of My Life, I Wish, I Just Called to Say I Love You, That's What Friends Are For...