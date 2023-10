Vượt Taylor Swift, Drake trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều album quán quân thứ ba trong lịch sử Billboard

(Ảnh: Prince Williams/WireImage/Getty Images)

Billboard đã xác nhận album mới nhất của Drake mang tên For All the Dogs đã trở thành quán quân trên BXH Billboard 200 tuần này. Đây cũng là album thứ 13 của nam rapper làm được điều này trong suốt sự nghiệp.



Như vậy, Drake đã vượt lên dẫn trước Taylor Swift để trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều album đạt vị trí quán quân thứ ba trong lịch sử Billboard. Vị trí đầu bảng vẫn thuộc về huyền thoại The Bealtes với 19 album, theo sau là Jay-Z với 14 album.

Trong tuần này, album mới của Drake mang về 402.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ, đánh dấu lượng tiêu thụ album lớn thứ 4 trong năm đối với một album. Đáng chú ý, 97% đơn vị nhờ vào các lượt phát trực tuyến, cộng thêm 514,01 triệu lượt yêu cầu phát trên radio trong tuần đầu tiên phát hành. Con số này giúp For All the Dogs trở thành tuần phát trực tuyến nhiều nhất trong năm 2023 và nhiều thứ 4 trong lịch sử. Đáng chú ý hơn, trong số 5 tuần phát trực tuyến nhiều nhất, 4 tuần thuộc về những album của Drake.

Mặc dù vẫn đang được khán giả vô cùng yêu thích nhưng Drake dự định sẽ tạm dừng hoạt động trong một thời gian để tập trung cho sức khỏe. "Tôi đã gặp phải những vấn đề điên rồ nhất trong nhiều năm với dạ dày của mình. Giờ tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Do đó, tôi cần tập trung vào sức khỏe của mình và làm cho đúng", Drake chia sẻ trong chương trình Table for One.

Như vậy, For All the Dogs rất có thể sẽ là album cuối cùng của nam rapper trong vài năm tới.