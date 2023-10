Drake dự định tạm dừng âm nhạc, tập trung cho sức khỏe

(Ảnh: Kevin Winter/Getty Images)

Trong buổi phỏng vấn trên Table for One, Drake gây bất ngờ khi tiết lộ sẽ tạm dừng các hoạt động âm nhạc trong thời gian tới.

"Có lẽ tôi sẽ không làm nhạc trong một thời gian. Tôi cần tập trung vào sức khỏe của mình trước hết", Drake chia sẻ, "Tôi sẽ nói về điều đó sớm thôi, không có gì điên rồ cả. Điều đó giống như việc tôi muốn mọi người đều khỏe mạnh trong cuộc sống. Tôi đã gặp phải những vấn đề điên rồ nhất trong nhiều năm với dạ dày của mình. Giờ tôi chỉ có thể nói như vậy thôi. Do đó, tôi cần tập trung vào sức khỏe của mình và làm cho đúng".

Trong buổi phỏng vấn, nam rapper không nói rõ về tình trạng sức khỏe mà mình đang gặp phải. Tuy nhiên, theo như những lời chia sẻ, có vẻ như anh đang gặp vấn đề liên quan tới dạ dày và cần thời gian nghỉ ngơi, điều trị trước khi trở lại làm việc.

"Tôi sẽ khóa cửa phòng thu một thời gian, có thể là trong một năm hoặc lâu hơn một chút", Drake nói tiếp.

Thông báo của Drake được đưa ra cùng ngày anh phát hành album mới mang tên For All The Dogs.