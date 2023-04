Drake mỉa mai Kanye West trong ca khúc mới

(Ảnh: Hype Beast)

Hôm nay (5/4), Drake đã hé lộ một đoạn trong ca khúc mới mang tên Rescue Me. Mọi chuyện không có gì bất thường cho tới khi khán giả phát hiện ra Drake sử dụng một đoạn ghi âm của Kim Kardashian khi nhắc tới cuộc hôn nhân đổ vỡ giữa cô và Kanye West .

Cụ thể, đây là đoạn ghi âm từ mùa cuối của Keeping Up With the Kardashians ra mắt năm 2021: "Tôi không đi xa tới mức này chỉ để không hạnh phúc. Hãy nhớ tới điều đấy".

Việc đưa cuộc đối thoại của Kim Kardashian vào ca khúc mới dường như là một quyết định có chủ đích của Drake. Thực tế, Drake và Kim từng bị đồn là có mối quan hệ với nhau, trong khi đó Kim lại là vợ (cũ) của kẻ thù của nam rapper - Kanye West.

Có vẻ như Drake đang một lần nữa "làm nóng" lại cuộc chiến đầy căng thẳng giữa anh và chủ nhân nhiều giải thưởng Grammy, bất chấp nhiều lần Kanye khẳng định cả hai đã làm hòa. "Tất cả mọi người đều biết tôi và Drake có mối thù trong quá khứ. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy ấm lòng chính là được thấy Drake 'thả tim' một tấm hình của tôi", Kanye từng chia sẻ trên mạng xã hội.

Hiện cả Kanye West và Kim Kardashian đều im lặng trước động thái "mỉa mai" này của Drake.