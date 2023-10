Drake ngừng tẩy chay Grammy, nộp đề cử cho album mới

(Ảnh: OVO/Republic Records)

Theo nguồn tin của Billboard, Drake đã ứng cử Her Loss cho hạng mục đề cử Album của năm và Album nhạc rap xuất sắc nhất tại lễ trao giải Grammy 2024. Ngoài ra, anh cũng nộp đề cử cho những bài hát Rich Flex và Spin Bout U ở hạng mục Bản thu âm của năm, Bài hát của năm, Màn trình diễn rap xuất sắc nhất, Bài hát rap xuất sắc nhất và Màn trình diễn giai điệu rap xuất sắc nhất.

Drake cũng có thể nhận được nhiều đề cử hơn nữa cho sự hợp tác trong Meltdown của Travis Scott và Oh U Want của Young Thug. Cả hai đều được đăng ký đề cử cho Bài hát rap xuất sắc nhất và Màn trình diễn rap xuất sắc nhất.

Việc Drake nộp đề cử cho Grammy 2024 khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi trước đó, nam rapper từng lên án kịch liệt lễ trao giải này. Thậm chí, anh từng rút lại các đề cử của mình cho giải thưởng năm 2022, đồng thời yêu cầu Viện Hàn lâm gạch tên anh khỏi danh sách đề cử cuối cùng.

Việc Drake tẩy chay Grammy bắt đầu vào năm 2020, sau khi The Weeknd không nhận được bất kỳ đề cử nào cho album After Hours. Sự việc này từng gây tranh cãi khi After Hours luôn được giới phê bình đánh giá là một trong những album xuất sắc nhất năm.

"Đây là cơ hội tốt để một ai đó đứng lên và tổ chức một lễ trao giải mới. Chúng ta có thể cùng nhau xây dựng và truyền cho những thế hệ kế tiếp", Drake chia sẻ vào năm 2020, "Tôi đã cho rằng The Weeknd hoàn toàn có thể thắng giải Album của năm hoặc Bài hát của năm. Thế nhưng với hàng loạt cáo buộc như bây giờ, mọi chuyện chẳng bao giờ đi theo hướng chúng ta suy nghĩ nữa".

Mặc dù không lên tiếng về nguyên nhân nộp đề cử cho Grammy 2024 nhưng động thái này có thể coi là hành động ngừng tẩy chay của ngôi sao sinh năm 1986 đối với lễ trao giải.