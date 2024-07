Phần lớn trong chúng ta đều ăn cơm nhà mỗi ngày, vì thế hầu hết mọi người đều thích thú, hào hứng với việc đến nhà hàng dùng bữa. Không chỉ trải nghiệm sự khác biệt do được phục vụ "tận răng", bạn còn được thưởng thức nhiều món ăn ngon do đầu bếp chế biến một cách chuyên nghiệp, khác với bếp nhà. Tuy nhiên, bạn nên biết về một số món không nên ăn khi đến nhà hàng nếu coi vấn đề an toàn sức khỏe là quan trọng hàng đầu.

Những món không nên ăn khi đến nhà hàng

Những món ăn sau mặc dù rất hấp dẫn, nhất là với tay nghề của đầu bếp chuyên nghiệp, tuy nhiên chúng có thể không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vì vậy bạn nên cân nhắc việc thưởng thức.

Hải sản sống

Những món ăn như sushi, sashimi, hàu sống... được nhiều người yêu thích bởi hương vị thơm ngon, ăn nhiều không ngán và có nhiều chất dưỡng chất tốt cho sức khoẻ. Tuy nhiên, chúng có nguy cơ nhiễm vi khuẩn và các ký sinh trùng, gây đau bụng, ngộ độc thực phẩm và các vấn đề sức khỏe khác. Vì thế, hải sản sống nằm trong danh sách những món không nên ăn khi đến nhà hàng.

Nếu vẫn muốn ăn đồ sống, bạn nên chọn những nhà hàng uy tín, hải sản có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và quy trình chế biển phải bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Với những món này, bạn không nên ăn ở các quán vỉa hè vì hải sản khó bảo đảm độ tươi, thường là hàng đông lạnh, điều kiện bảo quản và chế biến cũng thường không bảo đảm an toàn, vệ sinh.

Các món gỏi

Cũng như hải sản tươi sống, các món gỏi nhưng gỏi bò tái chanh, gỏi tôm, gỏi cá... cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng nếu nguồn nguyên liệu có xuất xứ không đáng tin cậy. Do đó, khi đi ăn nhà hàng, tốt nhất bạn nên hạn chế gọi những món này nếu không biết rõ quy trình nhập thực phẩm và chế biến có an toàn, vệ sinh hay không.

Những món không nên ăn khi đến nhà hàng. (Ảnh minh hoạ: Istock)

Salad

Dù rất phổ biến và dễ làm, salad nằm trong danh sách những món không nên ăn khi đến nhà hàng, nhất là tại các nhà hàng buffet. Các quầy salad thường không được duy trì nhiệt độ lý tưởng nên vi khuẩn dễ sinh trưởng, phát triển. Việc nhiều người dùng chung dụng cụ để gắp làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo.

Ngoài ra, ở nhiều nhà hàng, việc rửa rau sống có thể không được cẩn thận kỹ càng, các loại rau củ quả làm salad có thể nhiễm khuẩn từ dụng cụ, đồ đựng, tay người... trong quá trình sơ chế và chế biến.

Vì vậy, nếu muốn ăn salad, bạn nên lựa chọn nhà hàng uy tín, sạch sẽ. Tại nhà hàng buffet, bạn nên lấy đủ lượng thức ăn ngay từ đầu, đựng trong bát đĩa sạch, hạn chế lấy nhiều lần.

Những món ăn chế biến nhiều dầu mỡ

Các món chiên luôn hấp dẫn bởi mùi thơm và vị giòn tan nhưng lại chứa rất nhiều dầu mỡ và chất béo xấu. Hơn nữa, do không tham gia vào khâu chế biến nên bạn sẽ không biết chất lượng dầu ăn thế nào. Nếu nhà hàng sử dụng dầu kém chất lượng hoặc chiên đi chiên lại nhiều lần thì món ăn sẽ khá độc hại. Việc ăn nhiều đồ chiên rán cũng làm tăng nguy cơ béo phì và các bệnh tim mạch.

Thay vì chọn các món ăn nhiều dầu mỡ, bạn nên gọi các món hấp, nướng, luộc nhằm hạn chế hấp thu chất béo xấu vào cơ thể.

Món trang trí trong đồ uống

Để tăng tính thẩm mỹ cho các ly cocktail, nước ép, các nhà hàng thường trang trí thêm miếng trái cây, nhưng đây là món không nên ăn khi đến nhà hàng. Theo nhà vi trùng học Canada Jason Tetro, những món trang trí này rất dễ bị nhiễm khuẩn vì nó chỉ được bảo quản ở nhiệt độ phòng, bị nhiều người chạm vào nên có nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh, nguy cơ ảnh hưởng đến tiêu hóa, đường hô hấp rất cao.

Keith Warriner, giáo sư về khoa học thực phẩm tại Đại học Guleph, Canada từng thực hiện một số nghiên cứu về đồ trang trí và nhận thấy quả anh đào và ô liu có lượng vi khuẩn cao nhất.

Tóm lại, trải nghiệm ẩm thực ở các nhà hàng là một việc nên làm bởi nó vừa giúp bạn có cơ hội được thử nhiều món ăn ngon lại giúp tăng sự gắn kết với những người thân yêu. Tuy nhiên, bạn cũng nên lựa chọn những nhà hàng uy tín, sạch sẽ, nguồn gốc thực phẩm rõ ràng để có trải nghiệm tốt nhất.