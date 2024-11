Phú Quốc khởi động mùa lễ hội cuối năm, khai trương nhà hàng bia thủ công Sun Bavaria Bistro đầu tiên bên bãi biển

"Nhà vòm đỏ" bên biển khơi

Tọa lạc tại vị trí trung tâm và trên bãi biển duy nhất của Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town, nhà hàng bia Sun Bavaria Bistro gây ấn tượng mạnh mẽ với kiến trúc nhà vòm đỏ và kết nối với một nhà hàng gỗ truyền thống Đức kế bên, tạo thành một tổ hợp nhà hàng và xưởng bia.

Lễ cắt băng khánh thành nhà hàng bia Sun Bavaria Bistro.

Tổ hợp nhà hàng và xưởng bia thủ công có thiết kế lấy ý tưởng từ câu chuyện giả tưởng về một thuyền trưởng người Đức đến Thị trấn Hoàng Hôn từ thế kỷ trước. Yêu mến vùng đất, ông cùng vợ quyết định định cư tại đây, mang theo nghề bia truyền thống và tạo ra những vị bia hấp dẫn nhất trên hòn đảo. Qua thời gian, xưởng bia thủ công của thuyền trưởng chỉ còn lại những bức tường nhuốm màu thời gian. Thế kỷ 21, một nghệ sĩ sắp đặt đã đến đây, tìm hiểu về phế tích và quyết định phục dựng nhà hàng bia từ những bức tường còn lại và mở rộng nó với kiến trúc hiện đại. Kết hôn với một người phụ nữ dân chài, người nghệ sỹ đã đưa các hoạt động truyền thống miền biển vào nhà hàng, qua các tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại đây. Kiến trúc của tổ hợp nhà hàng bởi thế, giống như một sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại.

Nhà hàng bia nổi bật với sắc đỏ và mái vòm kính thấu tầng.

Mái vòm đỏ rực khiến Sun Bavaria Bistro bừng lên tựa một mặt trời bên bãi biển, hút mọi ánh nhìn của du khách. Nhà hàng được thiết kế với 2 tầng và một tầng lửng, sức chứa gần 1.000 khách trong nhà và ngoài trời, mái kính thông tầng và hệ thống cửa kính lớn tạo không gian khoáng đạt và mở rộng tối đa tầm nhìn tới bầu trời, biển xanh và công trình biểu tượng Cầu Hôn. Mỗi đêm, từ không gian ẩm thực độc đáo này, du khách có thể nhìn trọn dải ngân hà và say trong những niềm vui bất tận.

Không gian rực rỡ ánh sáng đưa nơi đây trở thành điểm check-in có một không hai.

Sun Bavaria Bistro cũng sở hữu phong cách thiết kế nội thất thô mộc tại các nhà hàng bia Đức với gỗ, sắt thép, gạch thô… và mật độ bàn dày đặc, mang đến không gian nhộn nhịp như lạc vào lễ hội bia lớn nhất thế giới Oktoberfest. Sân khấu trung tâm được thiết kế như một sàn catwalk và sở hữu công năng phục vụ đa dạng các loại hình nghệ thuật từ ban nhạc, đu dây…

Bia thủ công chuẩn Đức, vũ điệu cuồng say và loạt show diễn vui từ sáng tới đêm

Món đồ uống đặc biệt làm nên sức hút cho Sun Bavaria Bistro là loại bia thủ công mang thương hiệu Sun KraftBeer, được sản xuất ngay tại Phú Quốc, với dây chuyền hiện đại và tự động của hãng Braukon – thương hiệu sản xuất bia danh tiếng của Đức. Sở hữu công thức hàng trăm năm từ vùng Bavaria nước Đức và nguyên liệu lúa mạch, hoa bia thượng hạng được tuyển chọn từ Đức, New Zealand và Mỹ, Sun KraftBeer mang đến 6 hương vị khác biệt, sảng khoái và quyến rũ.

Sun KraftBeer được sản xuất từ những nguyên liệu tuyển chọn từ Đức, Mỹ.

Bên cạnh những ly bia sánh mịn thơm ngon, Sun Bavaria Bistro phục vụ ẩm thực châu Âu thượng hạng và cả hải sản trứ danh của vùng biển Phú Quốc, tất cả tạo nên những bữa tiệc đẳng cấp nuông chiều vị giác ngay cả những vị khách khó tính nhất.

Không cần đến với nước Đức xa xôi vào mỗi tháng 10, Sun Bavaria Bistro sẽ mang đến cho bạn 365 ngày lễ hội bia. Hãy sẵn sàng tâm thế và cả thể chất, để uống bia tươi được rót trực tiếp từ 14 bồn bia khổng lồ ngay trong nhà hàng, thưởng thức ẩm thực thượng hạng và đắm mình trong sôi động của âm nhạc hiện đại, được trình diễn bởi ban nhạc đến từ Anh và những vũ điệu nóng bỏng, khêu gợi đến từ các vũ công quốc tế đa sắc tộc, đa giới tính từ nhiều quốc gia.

Show Malambo với vũ điệu khoẻ khoắn hâm nóng bầu không khí trong nhà hàng.

Chưa hết, từ không gian ngoài trời và bàn kế cửa sổ, du khách có thể chiêm ngưỡng show trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm Jetski và Flyboard kết hợp pháo hoa, pháo nước lần đầu tiên có mặt tại Phú Quốc mang tên Symphony Of The Sea - Bản giao hưởng đại dương, hay màn pháo hoa nghệ thuật hàng đêm thêu sắc màu trên nền trời đảo ngọc sau show diễn Kiss of the sea - Nụ hôn của biển cả. Đây là đặc quyền mà không phải nhà hàng nào tại Phú Quốc cũng có được.

Giống như một mảnh ghép rực rỡ sắc màu tại Thị trấn Hoàng Hôn, việc ra mắt nhà hàng bia Sun Bavaria Bistro sẽ kéo dài cuộc vui bất tận của du khách khi đến Phú Quốc, bằng hương vị cay nồng của bia thượng hạng, ẩm thực tươi ngon và không khí lễ hội suốt 365 ngày. Đặc biệt, khi Giáng sinh và Năm mới gần kề, đây sẽ là một điểm hẹn lễ hội rực rỡ và hấp dẫn cho mọi du khách./.