Hàng vạn khán giả choáng ngợp với phố nghệ thuật Art Ave và Đại nhạc hội SOHO FEST

Trong sự kiện khai trương tuyến phố kiểu mẫu Art Ave tại SOHO, trung tâm mới The Global City, nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes đã khiến hàng vạn khách mời và người dân không khỏi choáng ngợp và mãn nhãn với hàng loạt màn trình diễn độc đáo có 1-0-2, và tận hưởng những trải nghiệm mới mẻ, khác biệt khi du hành qua từng góc phố, ấn tượng với công nghệ đỉnh cao và bùng nổ với âm nhạc tại siêu concert cùng siêu sân khấu và dàn line up thuộc dạng hàng khủng như Hồ Ngọc Hà, Binz, Soobin, Rhymastic, Cường Seven, Chi Pu, (S)Trong Trọng Hiếu,…

Khi hoàng hôn trải ánh vàng trên những dãy nhà phố SOHO, rất nhiều khách mời đã có mặt tham dự lễ khai trương tuyến phố kiểu mẫu ART AVE tại đây.

Masterise Homes, đơn vị phát triển The Global City thực hiện nghi lễ chính thức khai trương tuyến phố kiểu mẫu ART AVE

Với sự tham vấn từ Giám đốc sáng tạo – Đạo diễn Việt Tú, các hoạt động trong chương trình đã đưa các khách mời khám phá những trải nghiệm mới mẻ trên từng góc phố, nơi nghệ thuật đương đại cộng hưởng trong không gian đô thị với những phần trình diễn độc đáo từ đường phố đến ban công nhà phố SOHO, sự sắp đặt những bức tượng điêu khắc nghệ thuật một cách độc đáo từ nhà nghiên cứu và giám tuyển nghệ thuật uy tín ACE LÊ, các cửa hàng pop up mới lạ từ các thương hiệu trong nước và quốc tế,…

16 Typh cùng các nghệ sĩ biểu diễn vũ điệu đường phố, đưa khán giả khám phá những bất ngờ trên con phố nghệ thuật ART AVE

Sự kinh ngạc, hào hứng từ khách mời và người dân khi lần đầu tiên chứng kiến người bay ngoài đời thật

Các cửa hàng pop-up mới lạ, độc đáo đầy màu sắc thu hút đông đảo người dân trải nghiệm

Những bức tượng điêu khắc với chủ đề "Trốn tìm’’ đến từ Tùng Monkey

Niềm vui khám phá tại khu phố ART AVE đã đưa khách mời du hành qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, và bùng nổ tại sân khấu đại nhạc hội SOHO FEST với sự tham gia của gần 20,000 khán giả.

Không gian âm nhạc bùng nổ với âm thanh, ánh sáng với sân khấu cực khủng với hệ thống âm thanh, ánh sáng tối tân

Trọng Hiếu mở màn đêm nhạc đầy sôi động, đậm âm hưởng phố thị đương đại với Uptown Funk được dàn dựng siêu cool

Phương Ly hoá hoá quý cô sành điệu nghiện shopping tại các pop-up store của SOHO ngay trên sân khấu

Cường Seven hoá "trai phố" bùng cháy trong giai điệu chất chơi của "Tonight"

Chi Pu nóng bỏng với "Đoá hoa hồng"

Rhymastic chiêu đãi fan bằng 1st stage của "Giàu sang"

Hồ Ngọc Hà cực bốc lửa với "Bay lên ngân hà"

"Big city boi" BinZ nay đã hoá "Big Global city boi, chơi lớn với màn lái xe mui trần lên sân khấu