Khung cảnh khiến Ninh Dương Lan Ngọc phải thốt lên "điều tuyệt nhất đã từng trải qua"

Trong những ngày qua, cư dân mạng không ngừng xôn xao trước những bức ảnh và video đẹp lung linh từ lễ hội thả đèn trời tại Chiang Mai, Thái Lan. Đặc biệt, nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đã khiến dân tình phải trầm trồ khi chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời của mình trên Instagram. Cô không ngần ngại thốt lên rằng đây là “Khung cảnh tuyệt vời nhất mình đã được trải qua” khi đứng dưới hàng ngàn ngọn đèn lồng lung linh trong không gian huyền bí của lễ hội Yi Peng.

Khung cảnh những chiếc đèn trời lung linh khiến Ninh Dương Lan Ngọc xúc động. (Ảnh: @ninh.duong.lan.ngoc)

Lễ hội thả đèn trời Yi Peng tại Chiang Mai không chỉ là một sự kiện đặc biệt về mặt văn hóa mà còn là một dịp để du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự. Được tổ chức vào giữa tháng 12 âm lịch của Thái Lan, lễ hội này thu hút hàng chục ngàn du khách tham gia mỗi năm. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 15/11 đến hết ngày 16/11 và tạo nên một không gian đầy màu sắc và ý nghĩa.

Có thể nói Lễ hội thả đèn trời tại Chiang Mai là lễ hội bất c0ứ ai cũng muốn một lần được trải nghiệm. (Ảnh: Minh Khuê)

Mỗi chiếc đèn trời, được làm thủ công từ giấy lá dừa và tre, đều mang trong mình một câu chuyện, một ước nguyện và một tâm hồn. Khi những chiếc đèn nhỏ xinh bay lên bầu trời, chúng tạo thành một bức tranh đẹp mê hồn, giống như những vì sao rơi xuống, làm say đắm tất cả những ai may mắn được chứng kiến. Theo truyền thống, người tham gia tin rằng thả đèn trời sẽ mang lại may mắn và giúp họ đạt được ước nguyện.

Hàng loạt khoảnh khắc tại lễ hội thả đèn trời được nhiều người đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh: Facebook)

Khung cảnh tuyệt đẹp với hàng ngàn chiếc đèn thắp sáng bầu trời đêm khiến không khí của lễ hội thêm phần lung linh và huyền bí. Cũng vì lẽ đó mà lễ hội này không bao giờ thiếu sự tham gia của hàng nghìn du khách mỗi năm. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng trải nghiệm này lại đọng lại trong lòng mỗi người, mang đến cảm giác bình yên và hy vọng.

Mỗi năm, Chiang Mai đón hàng chục ngàn lượt du khách tham gia lễ hội này, và có lẽ, giống như Ninh Dương Lan Ngọc, ai cũng sẽ cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh tuyệt vời ấy. Đặc biệt, những chiếc đèn lồng không chỉ mang đến vẻ đẹp thị giác mà còn là lời chúc phúc, cầu bình an cho mỗi người tham gia.

Những chiếc đèn trời bay lên mang theo ước nguyện bình an của du khách. (Ảnh: Minh Khuê, Tiểu Hồ Ly)

Khoảnh khắc Lan Ngọc đứng dưới bầu trời đầy đèn lồng rực sáng không chỉ khiến dân tình khen ngợi không ngớt mà còn trở thành hình ảnh "gây sốt" trên khắp các trang mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ và mong ước có thể tự mình trải nghiệm cảm giác đứng giữa không gian huyền bí, thanh bình ấy, nơi mỗi chiếc đèn trời bay lên dường như mang theo những điều may mắn và an lành.

Khoảnh khắc của Ninh Dương Lan Ngọc tại lễ hội khiến bao người xao xuyến. (Ảnh: @ninh.duong.lan.ngoc)

Bên cạnh sự diệu kỳ của những chiếc đèn trời, lễ hội thả đèn ở Chiang Mai còn thu hút du khách nhờ vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc. Đây là cơ hội để du khách trải nghiệm một phần văn hóa Lanna, tìm hiểu những phong tục tập quán độc đáo và thưởng thức những món ăn đặc sản của Thái Lan. Có thể thấy, với sự kết hợp hoàn hảo giữa văn hóa, truyền thống và vẻ đẹp tự nhiên, lễ hội thả đèn trời Chiang Mai chắc chắn là một trải nghiệm không thể bỏ qua đối với những ai yêu thích sự thanh bình và huyền bí của ánh sáng giữa đêm tối.