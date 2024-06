Loạt sao Việt ủng hộ quan điểm bún bò ngon hơn phở của B Ray: "Bún bò local, phở thế giới"

Mặc dù chỉ là chia sẻ quan điểm, sở thích ăn uống cá nhân lên mạng xã hội thế nhưng việc nam rapper B Ray so sánh hương vị bún bò ngon hơn phở đã trở thành chủ đề khiến cộng động ăn uống tranh cãi không hồi kết. Đáng chú ý hơn, trước quan điểm này rất nhiều nghệ sĩ Việt thuộc giới Underground không ngần ngại chia sẻ ý kiến cá nhân của mình.

Điển hình như mới đây Trần Duy Khang - giọng ca chính của ban nhạc Chillies đã công khai chia sẻ lại bài viết của B Ray cùng lời khẳng định chắc nịch: “Chính xác là như vậy” . Dường như nam ca sĩ cũng rất mê món bún bò, thậm chí anh còn cho rằng bún bò thơm hơn, đặc trưng và đậm nét Việt Nam hơn món phở. Hay như nữ ca sĩ Ái Phương, cô nàng cũng cho rằng quan điểm trên thật sự là một “chân lý!”. Và ngầm đồng ý với những ý kiến trên, Andy Vũ - một youtuber khá nổi tiếng trong làng rap Việt còn nêu thêm định nghĩa của mình rằng “Bún bò local, phở thế giới” .

Hầu hết những nghệ sĩ V-biz ủng hộ quan điểm của B Ray cho rằng bún bò ngon hơn phở bởi bún bò có sự phong phú và đa dạng hơn, từ các loại thịt, đến nước dùng và gia vị, tạo nên một hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn. Chỉ là do bún bò không được nổi tiếng trên thế giới giống như phở mà thôi.

Tuy nhiên, không ít người nổi tiếng khác lại có những ý kiến trái chiều. Như Vũ Ngọc Chương hay còn gọi là 24K Right - Á quân rap Việt mùa 3 thả nhẹ một chiếc bình luận với hàm ý không đồng tình quan điểm của B Ray: “Chưa ăn phở Khôi chưa đổ lệ” . Nếu là người đam mê ẩm thực, đặc biệt là sinh sống tại Hà Nội chắc chắn sẽ biết đến Phở bò Khôi Hói là một trong số ít những hàng phở gia truyền nức tiếng với hương vị thơm ngon, mê hoặc cả người dân địa phương lẫn du khách quốc tế. Cùng với 24K Right thì Young H rapper lâu năm trong làng Rap Việt có phản ứng khá gay gắt trước sự so sánh giữa bún bò và phở của “đàn em”, anh cho rằng: “Cuộc sống đã có quá nhiều sự phân biệt rồi ăn uống cũng khó nữa là sao em trai”.

Chỉ từ một bài viết bày tỏ quan điểm cá nhân về món ăn Việt Nam nhưng B Ray đã tạo nên một làn sóng tranh luận không hồi kết, từ cộng đồng mê ẩm thực đến người hâm mộ hay thậm chí là các ngôi sao và nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt cứ thi nhau chứng minh phở hay bún bò món nào mới thực sự đặc sắc. Suy cho cùng, khẩu vị của mỗi người là khác nhau, sở thích ăn uống cũng rất đa dạng. Bởi thế mà có người "nghiện" ăn phở, có người chỉ thích mê bún bò. Việc tranh cãi về sở thích của mỗi người chỉ khiến bàn tiệc thêm lộn xộn, người hâm mộ đành cất poster của thần tượng vì sự khác biệt, tình bạn giới nghệ sĩ cũng nhen nhóm những rạn nứt chỉ vì một món ăn.