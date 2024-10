Những lưu ý quan trọng khi bổ sung bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào

TPCN là sản phẩm bổ sung các vi chất và yếu tố có lợi như vitamin, khoáng chất, axit amin, enzym và các chất có hoạt tính sinh học khác để hỗ trợ sức khỏe. Theo Thông tư số 08-TT-BYT (2004), TPCN không có chức năng chữa bệnh mà chỉ hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe tổng thể, giúp cơ thể giảm nguy cơ mắc bệnh. Điều này cho thấy rằng TPCN và thuốc có công dụng hoàn toàn khác nhau.

TPCN thường đóng vai trò bổ sung dưỡng chất cho cơ thể

So với thuốc, quy trình kiểm nghiệm và cấp phép cho TPCN đơn giản hơn, bởi sản phẩm có thể dùng cho phần lớn người có sức khỏe bình thường. Vì không yêu cầu điều trị bệnh lý cụ thể, TPCN chủ yếu hỗ trợ bổ sung dưỡng chất, tăng cường sức khỏe chung nên ít có rủi ro về tác dụng phụ hoặc nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng như thuốc.

Bên cạnh việc lựa chọn những thương hiệu TPCN uy tín, có nguồn gốc rõ ràng cùng quy trình sản xuất nghiêm ngặt thì việc lựa chọn sản phẩm, hàm lượng bổ sung cũng cần được lưu ý để tránh tác dụng ngược.

Hãy luôn làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Một trong số những thành phần bổ sung phổ biến nhất hiện nay có thể kể như vitamin tổng hợp, vitamin C, vitamin D, Canxi, chất xơ, lợi khuẩn,...Nhiều bạn trẻ thường lựa chọn bổ sung thêm các nhóm vitamin và khoáng chất để bù đắp lượng dinh dưỡng thiếu hụt trong các bữa ăn.

Mặc dù các thành phần trên đều là những dưỡng chất thiếu yếu trong cơ thể nhưng nếu bổ sung quá liều lượng cho phép, không tuân thủ hướng dẫn có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đối với sức khoẻ. Trong một số trường hợp, bổ sung TPCN sai cách có thể dẫn đến nguy cơ tích tụ oxalate - một trong những nguyên nhân gây ra sỏi thận.

Một ví dụ cụ thể là vitamin C - một loại vitamin thiết yếu, giúp duy trì hệ thống miễn dịch khoẻ mạnh, chống oxy hoá, giúp chữa lành vết thương và tăng cường chức năng não. Vitamin C tan trong nước nên sẽ không gây tích luỹ trong cơ thể. Thay vào đó, vitamin C mà chúng ta tiêu thụ sẽ được vận chuyển đến các mô thông qua dịch cơ thể và được bài tiết thông qua đường nước tiểu.

Vitamin C thường có trong các loại trái cây, rau củ

Tuy nhiên, vitamin C chỉ nên được bổ sung tối đa 2000mg/ngày. Nếu vượt qua con số này có thể dẫn đến những tác dụng phụ không mong muốn như rối loạn tiêu hoá. Ngoài ra, thói quen uống không đủ nước hoặc không uống đủ nước khi sử dụng TPCN cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vấn đề liên quan đến thận.

Trên thực tế, rất nhiều thương hiệu TPCN nổi tiếng như DHC cũng đưa ra những khuyến cáo người tiêu dùng nên bổ sung dinh dưỡng trong hàm lượng cho phép, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học.

Bao bì sản phẩm TPBVSK DHC Vitamin Hard Capsule

Trên bao bì của TPBVSK DHC Vitamin Hard Capsule đều có thông tin hướng dẫn chi tiết khi sử dụng sản phẩm. Theo đó, mỗi viên uống chứa 500 mg vitamin C, người tiêu dùng có thể bổ sung tối đa 2 viên/ngày.

Như vậy, việc lạm dụng hoặc sử dụng TPCN không đúng cách mới là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khỏe, chứ không phải bản thân sản phẩm. Thay vì lo lắng hay tẩy chay TPCN, chúng ta hãy tìm hiểu rõ và sử dụng các sản phẩm một cách hợp lý, khóa học.

Bổ sung TPCN đúng cách và hiệu quả nhất

Theo các chuyên gia, để sử dụng TPCN an toàn và đạt hiệu quả tối ưu, cần tuân thủ một số nguyên tắc cơ bản.

Trước tiên, cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và tuân thủ liều lượng khuyến cáo trên bao bì sản phẩm. Không tự ý tăng liều lượng TPCN, đặc biệt là các loại chứa vitamin C, canxi và vitamin D.

Tiếp theo, việc lựa chọn thương hiệu uy tín là rất quan trọng. Hiện nay, trên thị trường có nhiều sản phẩm TPCN kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, thậm chí là hàng giả, hàng nhái. Để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe, người tiêu dùng nên lựa chọn những thương hiệu lớn, uy tín, có điểm bán chính hãng.

Một trong những thương hiệu nổi bật và đáng tin cậy là DHC – thương hiệu chăm sóc sức khỏe từ Nhật Bản. DHC áp dụng quy trình sản xuất nghiêm ngặt đạt chuẩn Japan - GMP, sử dụng nguồn nguyên liệu chất lượng cao cùng quy trình sàng lọc nghiêm ngặt.

Một nhà máy sản xuất của DHC tại tỉnh Fujioka, Nhật Bản

Các sản phẩm của DHC, đặc biệt là TPBVSK DHC Hard Capsule và DHC Multi Vitamins rất phổ biến tại Nhật Bản. Hiện nay, DHC đã có mặt tại Việt Nam với đầy đủ giấy phép và cam kết cung cấp hàng chính hãng, đảm bảo uy tín cho người tiêu dùng.

Cuối cùng, nên kết hợp sử dụng TPCN với việc duy trì một lối sống lành mạnh, bổ sung nhiều chất xơ, tập thể dục đều đặn và uống đủ nước hàng ngày để giảm thiểu những rủi ro cho sức khỏe. Đặc biệt, những người có tiền sử sỏi thận hoặc các bệnh lý về thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm chứa canxi và vitamin C.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

