Những loại trái cây có hạt chứa độc tố, cẩn thận kẻo "ôm bệnh" vào thân

Hầu như các loại trái cây đều có hạt, đôi lúc chúng ta thường vô tình ăn phải các hạt của chúng. Nhiều loại hạt nhỏ trong trái cây chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa, flavonoid và axit béo thiết yếu giúp bảo vệ tế bào, chống viêm và hỗ trợ tim mạch.

Ví dụ, hạt nho chứa proanthocyanidin – một chất có tác dụng tăng cường sức khỏe mạch máu và làm chậm lão hóa. Hạt lựu lại giàu polyphenol, giúp chống ung thư và tăng sức đề kháng. Ngoài ra, các hạt này cũng cung cấp chất xơ không hòa tan, hỗ trợ tiêu hóa và giúp làm sạch đường ruột.

Tuy nhiên, có một số loại trái cây tuy an toàn nhưng hạt của chúng lại chứa độc tố. Nếu ăn những loại quả sau, hãy nhớ cẩn thận loại bỏ hạt trước khi ăn, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng tới sức khỏe.

Hạt quả táo: Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt quả táo khi tiêu thụ vào cơ thể đều có thể tạo thành hydrogen cyanide trong ruột. Nếu ở liều thấp, nó gây mệt mỏi, buồn nôn và choáng váng… Song ở liều cao, chất cực độc này có thể làm rối loạn hô hấp, hạ huyết áp, đau đầu, hôn mê, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Trang Business insider cũng cho biết, hạt của loại trái cây này có khả năng chuyển đổi thành chất độc xyanua khi bị nghiền nát. Mỗi một cân hạt táo chứa khoảng 700 miligram hydrogen cyanide, nêu ăn liên tục 25 lõi táo, có thể đe dọa đến tính mạng do ngộ độc xyanua.

Hạt quả mận: Hạt quả mận chứa một hợp chất tự nhiên gọi là amygdalin. Khi vào cơ thể, amygdalin có thể phân giải và tạo ra xyanua – một chất độc mạnh có khả năng gây hại nghiêm trọng cho hệ thần kinh, hô hấp nếu tiêu thụ với liều lượng lớn.

Mặc dù vỏ ngoài của hạt mận rất cứng và thường không bị tiêu hóa nếu nuốt trọn. Nhưng nếu bị nghiền, cắn vỡ hoặc xay nhuyễn, độc tố có thể được giải phóng và hấp thụ vào cơ thể. Triệu chứng ngộ độc xyanua bao gồm buồn nôn, đau đầu, chóng mặt… và trong trường hợp nặng có thể dẫn đến mất ý thức hoặc tử vong.

Hạt quả na (mãng cầu): Quả na thường được bán nhiều vào mỗi dịp hè, na nổi tiếng ở Bắc Giang và Sơn La. Hạt của quả na chứa chất cực độc vì thế bạn phải cẩn thận khi ăn.

Không những vậy, độc tố trong hạt quả na nếu bị dính vào mắt không chỉ gây bỏng mắt, bỏng biểu mô giác mạc, mà nếu sơ cứu, chữa trị không đúng cách còn dễ gây viêm loét giác mạc, dẫn đến mù lòa vĩnh viễn. Còn nếu không may bị dính trên da, nhất là dính vào vết thương hở thì sẽ dễ gây lở loét, viêm nhiễm nặng nề, thậm chí hủy hoại da.

Hạt quả lê: Quả lê thường được các chị em nội chợ chọn lựa mỗi khi hè về, quả lê chứa nhiều nước và vị ngọt thanh mát, nhưng lưu ý khi ăn lê mọi người nên chú ý lược bỏ hạt để tránh gây hại cho cơ thể. Nguyên nhân là bởi hạt lê khi bị nghiền nát ra có thể tạo thành hydrogen cyanide cực độc.

Khi nạp vào cơ thể chất này có thể gây ngộc độc với các triệu chứng như: Nếu nhẹ thì buồn nôn, choáng váng, nếu nặng thì đau đầu, hôn mê, nguy hiểm tính mạng, vì vậy nó cũng là một loại quả có chứa hạt cực độc.

Hạt quả anh đào (cherry): Quả anh đào rất được nhiều người yêu thích và sử dụng rộng rãi trong nấu ăn, sản xuất rượu, hoặc ăn sống. Loại quả này được biết đến là "anh em" với họ mận, mơ, đào. Tuy nhiên, ít người biết rằng hạt anh đào có chứa hợp chất hydrogen cyanide độc tố cao. Tử vong do ăn anh đào rất hiếm nhưng chúng ta tuyệt đối không được nuốt hoặc nhai hạt của chúng.

Cũng tương tự như hạt táo và lê, hạt của quả anh đào bị nghiền nát, nhai, hoặc thậm chí bị trầy xước cũng sản sinh axit prussic (hydrogen cyanide). Hạt mận, đào cũng nguy hiểm tương tự.

(theo baophunuthudo, tapchicongthuong)