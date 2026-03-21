Nghi ngờ con không cùng huyết thống, chồng đòi ly hôn: Kết quả ADN phơi bày sự thật bất ngờ

Đây là câu chuyện liên quan một vụ việc mà giám định viên Hoàng Thị Thu Hà, Trung tâm Pháp y Hà Nội đã từng tiếp nhận.

Từ nghi ngờ ngoại tình đến rạn nứt hôn nhân

Gia đình trong câu chuyện từng được hàng xóm đánh giá là yên ấm: vợ chồng chăm chỉ làm ăn, có hai con, ít xảy ra mâu thuẫn công khai. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi người chồng nảy sinh nghi ngờ vợ ngoại tình. Nguyên nhân xuất phát từ cảm nhận chủ quan rằng đứa con đầu không có nhiều nét giống mình.

Từ những câu hỏi bóng gió ban đầu, mâu thuẫn dần leo thang thành các cuộc cãi vã kéo dài, khiến không khí gia đình trở nên ngột ngạt. Sự nghi kỵ tích tụ theo thời gian đã đẩy mối quan hệ đến điểm không thể hàn gắn, buộc hai bên nộp đơn ly hôn.

Ở thời điểm đó, vụ việc được nhìn nhận như một tranh chấp hôn nhân điển hình: quyền nuôi con, nghĩa vụ cấp dưỡng và phân chia tài sản.

Giám định viên Hoàng Thị Thu Hà đang làm thao tác xét nghiệm (ảnh:N.M).

Chi tiết “bước ngoặt” trong hồ sơ: Trưng cầu giám định ADN

Theo chị Hà, trong quá trình thụ lý, kiểm tra hồ sơ và đối chiếu giấy tờ nhân thân, tòa án phát hiện một chi tiết quan trọng: tại thời điểm sinh con đầu lòng, người vợ chưa đủ 15 tuổi.

Thông tin này lập tức làm thay đổi bản chất vụ việc. Theo quy định pháp luật, nếu quan hệ dẫn đến việc mang thai xảy ra khi người nữ chưa đủ tuổi, thì đây không còn đơn thuần là vấn đề hôn nhân mà có thể liên quan đến hành vi xâm hại tình dục người chưa thành niên.

Trước dấu hiệu này, hồ sơ đã được chuyển sang cơ quan điều tra để xác minh, theo đúng quy trình tố tụng.

Cơ quan chức năng tiến hành làm việc với các bên liên quan, bao gồm gia đình, hàng xóm và cả những người từng tiếp xúc với cô gái trong giai đoạn trước hôn nhân. Các lời khai dần tái hiện một bức tranh quá khứ ít được chú ý: Cô gái bỏ học từ sớm; Có dấu hiệu bất ổn tâm lý nhưng không được can thiệp; Hai gia đình biết chuyện mang thai nhưng lựa chọn “giải quyết nội bộ”

Đáng chú ý, việc “cho qua” vì đã có thai – một cách xử lý vẫn tồn tại ở một số nơi lại chính là yếu tố khiến sự việc bị che lấp trong thời gian dài.

Để làm rõ quan hệ huyết thống, cơ quan chức năng trưng cầu giám định ADN. Kết quả xác nhận người chồng hiện tại chính là cha đẻ của đứa trẻ. Tuy nhiên, kết luận này không làm thay đổi bản chất pháp lý nếu hành vi ban đầu xảy ra khi người mẹ chưa đủ tuổi theo luật định, chị Hà cho hay.

Quan điểm pháp lý: Hôn nhân không “xóa” được quá khứ

Người chồng cho rằng hai người “yêu nhau từ nhỏ”, có sự đồng thuận của gia đình và sau đó đã kết hôn, nên không nên khơi lại quá khứ. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, việc hai người sau này chung sống hoặc đăng ký kết hôn không thể làm mất đi dấu hiệu vi phạm nếu hành vi trước đó đã xảy ra trong bối cảnh một bên chưa đủ tuổi.

Nói cách khác, hôn nhân không phải là cơ chế hợp pháp hóa cho những hành vi vi phạm pháp luật trong quá khứ.

Khi sự thật được làm rõ, cả hai gia đình đều rơi vào trạng thái sốc. Gia đình người vợ mang nặng cảm giác ân hận vì sự im lặng trước đây. Trong khi đó, gia đình người chồng đối diện với thực tế rằng một mối quan hệ từng được xem là “tình yêu dẫn đến hôn nhân” lại có thể bị nhìn nhận dưới góc độ pháp lý hoàn toàn khác.

Đáng chú ý, những đứa trẻ vốn không liên quan đến các quyết định trong quá khứ lại là người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hậu quả của vụ việc.

Theo chị Hà, giám định ADN có thể xác định huyết thống, nhưng chính hệ thống pháp luật mới là công cụ đánh giá trách nhiệm – đặc biệt khi liên quan đến quyền và sự an toàn của người chưa thành niên.

Vụ việc là lời nhắc nhở rõ ràng: không có “vùng an toàn” nào cho các hành vi vi phạm pháp luật, dù chúng đã bị lãng quên trong thời gian dài hay được che phủ bởi một cuộc hôn nhân sau đó.