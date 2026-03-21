Hãy "tắm sạch" cho mạch máu của bạn bằng 3 món ăn quen thuộc: Dễ nấu, thanh mát lại cải thiện tuần hoàn máu

Nhiều người trong chúng ta thường gặp phải các triệu chứng: Khó đi đại tiện, đầy hơi, mỡ máu cao trong các lần khám sức khỏe, dễ bị cảm lạnh khi thời tiết thay đổi và thiếu năng lượng.

Những tình trạng này thường liên quan đến chế độ ăn nhiều chất béo, thiếu vận động thể chất và thói quen ngủ không đều. Quá trình trao đổi chất chậm hơn làm tăng gánh nặng cho ruột, dẫn đến lượng mỡ trong máu cao hơn và mệt mỏi gia tăng.

Người xưa từng nói: "Ăn quá nhiều sẽ làm hại dạ dày và ruột". Trong cuốn "Hoàng Đế Nội Kinh" - bộ kinh điển y học cổ truyền Trung Quốc, cũng đề cập rằng chế độ ăn uống thanh đạm và duy trì nhu động ruột đều đặn là nền tảng quan trọng để giữ gìn sức khỏe. Nếu 3 bữa ăn mỗi ngày của bạn được cân bằng hợp lý, bạn không cần bổ sung quá nhiều chất dinh dưỡng để giúp cơ thể duy trì sức khỏe tốt.

Dưới đây chúng tôi gợi ý 3 món ăn rất dễ làm, ít dầu mỡ và thanh mát, thích hợp để ăn thường xuyên. Chúng có thể giúp điều hòa nhu động ruột và duy trì mức lipid máu bình thường.

1. Cải thìa luộc – nhẹ nhàng và tươi mát, giúp điều hòa nhu động ruột

Các loại rau lá xanh rất giàu chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột và làm cho việc đi tiêu dễ dàng hơn. Cải thìa (cải chíp) có vị ngọt và tính chất dịu nhẹ, phù hợp với hầu hết mọi người. Chúng được mệnh danh là "siêu thực phẩm" giàu chất xơ và nước. Cải thìa giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và tăng cường sức khỏe tiêu hóa. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ cao, kali và vitamin C trong cải thìa giúp hạ mỡ máu (cholesterol xấu), điều hòa huyết áp và hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh.

Phương pháp chần sử dụng ít dầu và muối hơn cả so với các phương pháp nấu ăn khác. Điều này giúp dễ tiêu hóa hơn, đồng thời cũng phù hợp hơn cho những người cần kiểm soát lượng mỡ trong máu.

Những điểm chính khi làm món cải thìa luộc

Sau khi nước sôi, cho thêm một chút muối và vài giọt dầu ăn vào. Việc này sẽ giúp rau xanh và giòn ngon. Sau đó bạn cho cải thìa vào nồi, luộc trong khoảng 2-3 phút. Sau khi nấu xong, bạn vớt ra đĩa, pha nước tương với tỏi băm dùng để chấm rau.

Phương pháp này tạo ra màu xanh tươi tắn, kết cấu giòn và mềm, cùng hương vị tươi mát, không ngấy. Thường xuyên ăn rau lá xanh giúp duy trì quá trình trao đổi chất bình thường và làm cho cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

2. Củ sen xào – Thanh mát và ít chất béo

Củ sen giúp ổn định và làm sạch đường huyết nhờ hàm lượng chất xơ cao (4,9g/100g), giúp giảm tốc độ hấp thụ đường, kiểm soát mỡ máu và chỉ số đường huyết (GI) thấp. Chiết xuất từ củ sen hỗ trợ tăng tiết insulin và giảm đề kháng insulin. Ngoài ra, trong củ sen cũng chứa nhiều sắt và đồng. Những chất này giúp cơ thể sản xuất bào hồng cầu, ngăn chặn các triệu chứng thiếu máu, tăng cường sức sống và lưu lượng máu trong cơ thể. Món ăn này ngoài củ sen còn có vài nguyên liệu khác đều có kết cấu giòn, rất phù hợp cho những người muốn một bữa ăn nhẹ nhưng vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng.

Nguyên liệu thường dùng để nấu món ăn này bao gồm: Củ sen, mộc nhĩ, đậu tuyết, cà rốt. Những thành phần này giàu chất xơ và nhiều loại vitamin, giúp duy trì nhu động ruột đều đặn và cũng phù hợp với những người cần kiểm soát lượng chất béo nạp vào cơ thể.

Những điểm chính khi nấu món củ sen xào

Sau khi sơ chế các loại nguyên liệu - cắt lát mỏng với củ sen, cà rốt; mộc nhĩ ngâm nở mềm rồi xé miếng nhỏ; đậu tuyết tước bỏ xơ 2 bên cạnh. Sau đó chần sơ từng loại nguyên liệu. Sau đó xào với một chút dầu ăn, nêm chút xíu muối khi nguyên liệu chín.

Bằng cách này, hương vị được giữ nguyên mà không gây thêm bất kỳ gánh nặng nào. Chế độ ăn nhẹ giúp cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường năng lượng.

3. Cần tây xào đậu phụ - Thơm ngon, không ngấy và dinh dưỡng cân bằng

Cần tây rất tốt cho người có đường huyết cao nhờ chỉ số đường huyết (GI) thấp, hàm lượng calo/tinh bột ít và giàu chất xơ. Hoạt chất apigenin và luteolin giúp tăng cường sản xuất insulin, kiểm soát đường huyết và cải thiện sức khỏe tim mạch. Uống nước ép cần tây (150-200ml) trước bữa ăn giúp ổn định đường huyết, giảm viêm. Cần tây có mùi thơm, giòn, giàu chất xơ và khoáng chất; đậu phụ là nguồn protein thực vật chất lượng cao và ít chất béo, thích hợp để sử dụng hàng ngày. Món ăn này là sự kết hợp cân bằng, cung cấp protein mà không chứa quá nhiều dầu mỡ.

Những điểm chính khi nấu món cần tây xào váng đậu

Cần tây sau khi sơ chế, cắt khúc nhỏ vừa ăn thì thả vào nồi nước sôi, chần qua. Việc chần cần tây trước khi xào sẽ giúp cần tây giòn hơn. Đậu phụ bạn cắt thành lát mỏng sau đó chiên sơ để tăng thêm hương thơm, không bị gãy nát. Sau khi chiên xong thì cắt dạng sợi. Xào nhanh cần tây và đậu phụ với chút dầu, nêm một chút gia vị, đảo đều là có thể thưởng thức.

Thường xuyên áp dụng chế độ ăn nhẹ như vậy có thể giúp duy trì cân nặng ổn định và cũng có lợi cho quá trình trao đổi chất.

4. Để cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn, hãy nhớ 3 nguyên tắc ăn uống

Nhiều người tin rằng để duy trì sức khỏe cần phải dùng thực phẩm chức năng, nhưng điều quan trọng nhất thực ra lại là những thói quen hàng ngày.

Bạn có thể ghi nhớ 3 điểm này:

Ăn nhiều rau và ngũ cốc nguyên hạt cung cấp chất xơ dồi dào, giúp nhu động ruột trơn tru hơn.

Ít dầu, ít muối, ít thực phẩm chế biến sẵn. Quá nhiều dầu có thể dễ dàng làm tăng gánh nặng chuyển hóa.

Ăn uống đều đặn, không ăn quá nhiều và chỉ ăn đến khi no khoảng 70-80% sẽ tốt hơn cho hoạt động của cơ thể. Việc tuân thủ lâu dài có ý nghĩa hơn việc bổ sung ngắn hạn.

Lưu ý, chế độ ăn uống chỉ có thể được sử dụng như một phương pháp duy trì sức khỏe thường xuyên và không thể thay thế việc điều trị. Nếu mỡ máu vẫn cao, táo bón mãn tính hoặc có cảm giác khó chịu đáng kể về thể chất, bạn nên đến gặp bác sĩ ngay lập tức để được khám và điều trị dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

Ăn các bữa ăn nhẹ hơn, duy trì giờ giấc ngủ đều đặn và tham gia nhiều hoạt động thể chất hơn thường sẽ giúp cơ thể bạn dần cảm thấy tốt hơn.