Phơi quần áo trong phòng kín, thiếu ánh sáng và gió tự nhiên

Một trong những kiểu phơi quần áo gây hại sức khỏe phổ biến nhất hiện nay là việc phơi trong phòng kín hoặc không gian chật hẹp, đặc biệt là ở chung cư, nhà trọ hoặc căn hộ không có ban công.

Bởi trong môi trường này quần áo sẽ khó khô, thường xuyên trong tình trạng ẩm ướt, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc và mùi hôi phát triển.

Đồng thời hơi ẩm từ quần áo bốc lên cũng khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm mũi dị ứng, hen suyễn hay thậm chí là viêm da do tiếp xúc với sợi vải không khô ráo.

Treo quần áo ở nơi ẩm thấp như phòng tắm, gầm cầu thang hoặc góc nhà thiếu ánh sáng, chúng sẽ rất lâu khô, thường xuyên trong tình trạng ẩm ướt, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi.

Phơi quần áo ngoài trời bụi bặm, gần đường phố đông đúc

Nhiều gia đình tận dụng khoảng sân trước nhà hoặc lề đường để phơi quần áo, nghĩ rằng như vậy sẽ nhanh khô nhờ ánh nắng trực tiếp, nhưng thực chất quần áo lại dễ bám khói bụi, khí thải độc hại từ xe cộ và công trình xây dựng.

Những hạt bụi mịn PM2.5 có kích thước siêu nhỏ dễ dàng bám lên bề mặt sợi vải, khi mặc vào cơ thể sẽ gây kích ứng da, gây ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ, đồng thời khi hít phải còn ảnh hưởng trực tiếp đến phổi và hệ tim mạch, khiến sức khỏe lâu dài bị đe dọa mà nhiều người không hề hay biết.

Phơi quần áo vào ban đêm – thói quen tưởng lợi nhưng hại nhiều hơn

Không ít người có thói quen phơi quần áo vào buổi tối với suy nghĩ ban đêm ít bụi bẩn hơn ban ngày, nhưng thực tế độ ẩm vào ban đêm thường cao, sương xuống nhiều khiến quần áo không thể khô hoàn toàn, thậm chí còn ẩm ướt hơn và dễ bị vi khuẩn, nấm mốc phát triển mạnh mẽ hơn.

Từ đó gây ra mùi hôi khó chịu, lâu ngày tích tụ có thể dẫn đến các vấn đề về da như viêm da cơ địa, nấm da hoặc gây ra cảm giác ngứa rát khi mặc quần áo chưa thực sự khô, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể.

Giải pháp phơi quần áo đúng cách để bảo vệ sức khỏe

Nên hạn chế tối đa thói quen phơi ở những nơi thiếu ánh sáng, thiếu thoáng khí, thay vào đó nên lựa chọn không gian nhiều gió, có ánh nắng tự nhiên hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ sấy khô để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình.

Để hạn chế tối đa những tác hại từ các kiểu phơi quần áo sai lầm kể trên, bạn nên ưu tiên phơi ở nơi thoáng gió, có ánh sáng tự nhiên, tránh phơi trong nhà kín hoặc nơi nhiều bụi bặm.

Nếu không có ban công hoặc sân phơi riêng thì có thể sử dụng máy sấy quần áo, tủ sấy hoặc máy hút ẩm để giúp quần áo khô nhanh hơn và giảm nguy cơ nấm mốc.

Ngoài ra bạn cũng nên thường xuyên giặt và vệ sinh giàn phơi, móc treo để đảm bảo môi trường sạch sẽ, góp phần giữ gìn quần áo thơm tho, an toàn cho da và sức khỏe của cả gia đình.