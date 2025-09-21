Căn hộ tầng 5 và tầng 25: Đâu là lựa chọn vừa tiện lợi vừa tiết kiệm?

Tầng 5 - gần gũi, dễ di chuyển, chi phí hợp lý

Ở các dự án chung cư, tầng 5 thường thuộc nhóm tầng trung.

Tiện lợi di chuyển: Đi thang máy nhanh, thậm chí có thể đi bộ khi thang hỏng. Phù hợp gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ.

Chi phí điện nước tiết kiệm: Ít phải bật điều hòa nhờ gió thoáng, không quá cao để bị nắng gắt.

Giá bán/cho thuê hợp lý: Tầng trung thường có giá thấp hơn tầng cao 5-10%.

Chị Lan (45 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi chọn tầng 5 vì bố mẹ ở cùng. Thang máy kẹt vẫn có thể đi bộ. Tiền điện cũng nhẹ hơn bạn bè ở tầng cao.”

Điểm hạn chế: Dễ ồn ào do gần khu tiện ích (hồ bơi, sân chơi) và bụi từ đường phố.

Tầng 25 - tầm nhìn đẹp, không gian riêng tư

Tầng 25 thuộc nhóm tầng cao, thường được nhiều người ưa chuộng vì cảm giác sang trọng.

Tầm nhìn thoáng: View rộng, tránh khói bụi đường phố.

Ít côn trùng, muỗi: Cao hơn nên không khí sạch và dễ chịu hơn.

Giá trị tài sản cao: Căn hộ tầng cao thường dễ bán lại, dễ cho thuê hơn nhờ view đẹp.

Anh Minh (38 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Tôi ở tầng 25, mỗi tối mở cửa sổ là thấy toàn cảnh thành phố. Đúng là đáng giá. Nhưng tiền điện điều hòa thì cao gấp rưỡi tầng trung.”

Điểm hạn chế: Phụ thuộc hoàn toàn vào thang máy, phí quản lý và bảo trì thường cao hơn.

So sánh chi phí giữa tầng 5 và tầng 25

Tiêu chí Tầng 5 Tầng 25 Giá bán (cùng dự án) Thấp hơn 5 - 10% Cao hơn 5 - 10% Chi phí điện nước Thấp hơn (ít dùng điều hòa) Cao hơn (phải bật điều hòa nhiều) Di chuyển Có thể đi thang bộ khi cần Phụ thuộc thang máy hoàn toàn Tiện lợi sinh hoạt Gần tiện ích, phù hợp gia đình Riêng tư, yên tĩnh Giá trị tài sản lâu dài Ổn định Dễ tăng nhờ view đẹp

Với căn hộ 2 tỷ đồng, chênh lệch 5-10% giữa tầng 5 và tầng 25 đã tương đương 100-200 triệu. Đó là số tiền không nhỏ với gia đình đang cân nhắc an cư.

Vậy đâu là lựa chọn “vừa tiện lợi vừa tiết kiệm”?

- Chọn tầng 5 nếu: gia đình có người lớn tuổi, muốn tiết kiệm chi phí điện nước, cần sự tiện lợi đi lại.

- Chọn tầng 25 nếu: bạn ưu tiên view đẹp, không gian riêng tư, có ý định bán lại hoặc cho thuê.

Nói cách khác: Tầng 5 hợp với tính thực tế và tiết kiệm, tầng 25 hợp với tính thẩm mỹ và đầu tư lâu dài.

Kết

Không có câu trả lời duy nhất cho tất cả. Nhưng một điều chắc chắn: chỉ khi hiểu rõ nhu cầu của gia đình và khả năng tài chính, bạn mới tìm được căn hộ vừa tiện lợi, vừa tiết kiệm.

Bởi an cư không phải chọn tầng cao hay thấp, mà là chọn nơi bạn thật sự thấy an tâm và thoải mái sống lâu dài.