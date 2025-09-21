Người phụ nữ 50+ khiến dân tình xuýt xoa: Mặc đơn giản mà sang tận chân mây, khí chất "tổng tài" át mọi ánh nhìn!

Không ít phụ nữ nghĩ rằng bước sang tuổi 50 thì thời trang chỉ dừng lại ở sự tiện lợi. Nhưng thực tế, chỉ cần khéo chọn trang phục, chị em hoàn toàn có thể toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng mà không hề lộ tuổi. Fashion blogger Kelly là ví dụ điển hình: mặc dù cô đã ngoài 50 nhưng phong cách ăn mặc vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ.

Với set đồ đầu thu nhẹ nhàng, Kelly chọn diện áo len cộc tay màu xám phối cùng chân váy dài tông nâu trầm. Điểm nhấn nằm ở đôi mule đen, giúp tổng thể trở nên thanh lịch, chỉn chu nhưng vẫn giữ được nét sành điệu rất thời thượng

Giữ nguyên áo và giày, Kelly chỉ cần đổi sang quần suông lửng dài ngang bắp chân là đã có ngay diện mạo mới. Gam nâu nhạt của chiếc quần hài hòa với tổng thể, mang đến công thức phối đồ vừa thanh lịch vừa sành điệu

Lần này giữ nguyên quần và giày, Kelly chọn diện áo tay lửng màu cam. Sắc cam rực rỡ mang đến nguồn năng lượng tươi mới, trong khi dáng áo dài ôm nhẹ giúp tôn dáng gọn gàng. Tổng thể trang phục vừa trẻ trung vừa bắt mắt mà vẫn giữ được sự tinh tế

Trong một set đồ khác, Kelly chọn váy dáng dài màu đen và khéo léo phối cùng blazer trắng. Sự tương phản màu sắc mang lại điểm nhấn nổi bật, khiến outfit trông thanh lịch và hiện đại. Cách mix đơn giản nhưng đầy tinh tế này là công thức dễ áp dụng trong nhiều hoàn cảnh

Vẫn áp dụng công thức phối tương phản, khi khoác áo dáng dài tông trầm, Kelly chọn outfit bên trong màu trắng. Sự đối lập sáng - tối giúp tổng thể không bị nặng nề mà ngược lại thêm phần cuốn hút, tinh tế và giàu chiều sâu thị giác

Kelly gây ấn tượng với cách phối blazer cam cùng quần suông xám, bên trong là sơ mi kẻ bản to. Bộ ba item tưởng chừng đơn giản nhưng khi kết hợp lại tạo nên diện mạo sành điệu, pha chút retro cá tính mà vẫn toát lên vẻ thanh lịch, hiện đại

Để giữ vẻ trẻ trung, Kelly chọn công thức đơn giản với áo sơ mi kết hợp quần suông. Thay vì sơ mi trơn, cô ưu tiên các mẫu có họa tiết để tạo điểm nhấn, nhờ đó tổng thể vừa tươi mới vừa thanh thoát, tránh tạo cảm giác đứng tuổi.

Gợi ý shopping trang phục mùa thu cho phụ nữ trung niên

Theo Sohu