Người trong nghề khuyên: 5 thiết kế nhà tắm chỉ làm 1 lần, cả đời không cần đổi

Khi thiết kế nhà, không ít gia đình dồn hết tâm huyết vào phòng khách, phòng ngủ mà quên béng phòng tắm. Kết quả là bồn rửa chật ních chai lọ, sữa tắm và dầu gội chất ở góc, khăn bẩn treo tạm khắp nơi. Không gian vừa lộn xộn vừa khó vệ sinh, dùng ngày nào bực ngày đó.

Thực tế, nếu bạn làm tốt khâu lưu trữ trong phòng tắm sẽ thay đổi trải nghiệm hằng ngày thấy rõ. Dưới đây là 5 thiết kế được đánh giá là đã thử và mê, bạn cũng có thể tham khảo để cải thiện cho phòng tắm nhà mình.

1. Gương tủ

Nhiều người hay bỏ qua gương tủ vì nghĩ khoang nông, chứa được ít. Thực tế, chỉ cần làm gương tủ cao sát trần là sức chứa tăng gấp nhiều lần. Bề mặt gương lớn còn giúp phòng tắm thoáng rộng hơn, lại tránh được khe hở phía trên dễ bám bụi, việc vệ sinh nhờ vậy cũng nhẹ nhàng hơn.

Bên trong tủ, bạn nên chia nhiều tầng kệ nhỏ hoặc dùng kệ di động để linh hoạt điều chỉnh. Các ngăn này cực kỳ hợp với mỹ phẩm mini, kem đánh răng, dao cạo… Một chi tiết "cứu cánh" khác là chừa trống phần đáy tủ để đặt bàn chải, khăn mặt, giấy cuộn hay giấu luôn máy sấy tóc. Nếu lắp ổ cắm âm ngay trong khoang, bạn có thể sấy tóc tại chỗ mà không cần kéo dây lòng thòng, vừa gọn vừa tiện.

2. Tủ lavabo

Đừng vội chọn tủ lavabo chỉ vì dáng chậu hay màu sơn. Thứ quyết định giá trị sử dụng chính là kết cấu bên trong. Kinh nghiệm là ưu tiên ngăn kéo thay vì cánh mở, chỉ cần kéo ra là thấy ngay mọi thứ, dễ phân loại, không có tình trạng "chôn vùi" đồ ở góc sâu. Ngăn kéo cũng nên được khoét chữ U né ống xả, phần diện tích còn lại sẽ thành khoang phẳng để dùng được tối đa.

Nếu vẫn thiếu chỗ, bạn có thể gắn kệ hở ở chân tủ để để chậu giặt, rổ nhựa mà không chiếm dung lượng bên trong, lại tiện nhấc ra vào. Còn nếu muốn đặt tủ lavabo cạnh bồn cầu thì hãy thiết kế một hốc âm ở hông tủ: giấy vệ sinh, bình xịt khử mùi hay điện thoại đều nằm gọn trong tầm tay. Những chi tiết nhỏ nhưng sẽ mang lại cảm giác được chăm sóc mỗi khi sử dụng.

3. Khu rửa mặt

Còn nếu không thích gương tủ mà chỉ treo gương phẳng thì bạn hãy tận dụng mảng tường cạnh bồn rửa để làm hốc âm. Chỉ cần "mượn" vài phân chiều sâu là đã có chỗ cất sữa rửa mặt, serum, đồ skincare thường dùng. Mặt bàn gọn gàng hơn hẳn, mọi thứ lại nằm đúng trật tự.

Nếu bồn rửa nằm ngoài khu ướt (tách khô - ướt bằng tường lửng), đừng bỏ phí diện tích mà hãy biến bức tường lửng thành tủ kéo. Chỉ cần kéo ra là thấy được mọi thứ, sức chứa không ngờ, lại chẳng vướng lối đi. Vẫn không thích ngăn kéo thì tủ cánh mở mỏng cũng hiệu quả tương tự, chỉ cần nhớ nguyên tắc đồ hay dùng ở tầm tay, đồ ít dùng ở tầm mắt là được.

4. Khu tắm đứng

Kệ treo inox tiện thật nhưng dễ biến thành nơi chứa chai lọ lộn xộn. Giải pháp sang xịn hơn là làm hốc âm tường, nhờ đó mà mọi chai gội xả, sữa tắm, dao cạo được giấu gọn, phẳng phiu chẳng khác gì khách sạn. Lưu ý tạo độ dốc 2 mm về phía ngoài để nước không đọng, hạn chế ố mốc.

Nếu phòng tắm có bệ cửa sổ thì cũng đừng để trống. Bạn chỉ cần đặt thêm vỉ inox thoát nước là chai lọ khô nhanh, bệ sạch sẽ không mốc đen. Vừa tận dụng ánh sáng tự nhiên, vừa giữ mặt sàn thoáng đãng.

5. Bức tường trống

Đừng để tường phòng tắm bị bỏ phí. Bạn chỉ cần một vài móc treo hoặc kẹp giữ là đủ biến nó thành kho lưu trữ theo phương đứng: chổi, cây lau, bàn chải… đều được treo gọn, khô nhanh, không còn mùi ẩm. Giẻ lau thì nên kẹp riêng trên thanh treo để thoát nước, tiện phân biệt đồ sạch và đồ bẩn.

Ngay cả dép đi trong nhà tắm cũng không nên vứt dưới sàn. Gắn thêm giá treo dép là dép vừa ráo, vừa giải phóng mặt sàn, lau dọn dễ hơn và trông sạch sẽ hơn. Nguyên tắc vàng là cái gì có thể treo trên tường thì đừng để dưới đất.

Nguồn: Toutiao