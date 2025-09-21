Đặt tủ đầu giường sai cách, phòng ngủ mất cân đối và tài vận cũng dễ “trôi tuột”

Trong thiết kế phòng ngủ, giường ngủ luôn là trung tâm, nhưng tủ đầu giường mới là "trợ thủ" âm thầm mang lại tiện ích và cân bằng cho không gian. Nhiều người khi bố trí nội thất thường băn khoăn: Có nên đặt một chiếc tủ đầu giường cho gọn gàng, hay nhất định phải đặt thành đôi để tạo sự cân đối?

Thực tế, câu trả lời không chỉ nằm ở yếu tố thẩm mỹ, mà còn liên quan đến công năng, thói quen sinh hoạt, thậm chí ảnh hưởng đến cảm giác an toàn, hài hòa trong phong thủy. Hãy cùng phân tích kỹ để hiểu rõ vì sao một quyết định nhỏ lại có thể thay đổi đáng kể diện mạo và năng lượng của phòng ngủ.

1. Yếu tố thực dụng: Một chiếc đã đủ cho nhu cầu cơ bản

Với phòng ngủ nhỏ, đặc biệt là phòng của người độc thân hoặc không gian trong căn hộ mini, việc đặt một chiếc tủ đầu giường thường là lựa chọn hợp lý. Nó đáp ứng các nhu cầu thiết yếu như để điện thoại, đèn ngủ, sách, ly nước hay thuốc men.

Ưu điểm của việc chỉ đặt một chiếc:

- Giúp tiết kiệm diện tích, tránh cảm giác chật chội.

- Dễ lau chùi, dọn dẹp, giảm bớt gánh nặng việc nhà.

- Phù hợp với phong cách tối giản – xu hướng ngày càng được nhiều người trẻ ưa chuộng.

- Một chiếc tủ nhỏ nhưng gọn gàng, đặt ở vị trí thuận tiện với tay khi nằm, vẫn đủ cho cuộc sống hàng ngày.

2. Yếu tố thẩm mỹ: Một chiếc mang lại sự tối giản, nhưng hai chiếc tạo sự cân đối

Từ góc độ thẩm mỹ, một chiếc tủ đầu giường đem đến cảm giác nhẹ nhàng, tinh gọn, đặc biệt thích hợp cho không gian theo phong cách hiện đại, tối giản hoặc phòng có diện tích khiêm tốn.

Tuy nhiên, với những căn phòng lớn hoặc thiết kế theo phong cách cổ điển – sang trọng, hai chiếc tủ đầu giường lại giúp tạo sự cân đối, hài hòa cho tổng thể. Khi giường nằm giữa phòng, hai tủ hai bên giống như "khung tranh" cho chiếc giường, khiến không gian thêm hoàn chỉnh và trang trọng.

Nói cách khác, một chiếc thể hiện sự tinh giản, hai chiếc lại gợi sự đầy đặn, cân bằng – tuỳ thuộc vào gu thẩm mỹ và cách bày trí mà bạn muốn.

3. Tận dụng không gian: Một hay hai còn tùy diện tích

Vấn đề diện tích phòng ngủ là yếu tố then chốt. Nếu căn phòng quá nhỏ, việc cố gắng nhét hai tủ đầu giường sẽ khiến không gian bí bách, khó di chuyển. Trong khi đó, một chiếc tủ đủ dùng, phần diện tích còn lại có thể đặt ghế nhỏ, giá sách, hoặc một chậu cây xanh giúp phòng thêm sinh động và thoáng đãng.

Ngược lại, nếu diện tích dư dả, hai chiếc tủ lại hợp lý hơn. Ngoài công năng chứa đồ, chúng còn giúp lấp đầy khoảng trống, tránh cảm giác trơ trọi, lạnh lẽo của chiếc giường nằm lạc lõng trong phòng rộng.

4. Thói quen và nhu cầu cá nhân: Một mình thì một, hai người thì hai

Đây có lẽ là yếu tố quyết định lớn nhất. Nếu bạn sống một mình, hoặc ít khi sử dụng giường đôi cùng ai khác, một chiếc tủ đầu giường là đủ.

Nhưng với các cặp vợ chồng hay gia đình có con nhỏ, hai chiếc tủ đầu giường gần như là bắt buộc. Lý do đơn giản: mỗi người có thói quen riêng. Một bên có thể để sách và đèn đọc, bên kia lại để điện thoại, nước uống hoặc đồ dùng cá nhân. Nhờ đó, hai người sẽ không phải tranh chỗ, cũng không làm phiền nhau khi sử dụng.

Thậm chí, trong nhiều gia đình, một bên tủ đầu giường còn kiêm chức năng để đồ cho trẻ nhỏ như thuốc hạ sốt, sữa, bình nước giúp cha mẹ tiện chăm sóc con cái ban đêm.

5. Góc nhìn phong thủy: Cân bằng hay đơn giản?

Trong phong thủy, giường ngủ đại diện cho sự ổn định, còn tủ đầu giường tượng trưng cho sự nâng đỡ và cân bằng. Vì vậy, nhiều chuyên gia phong thủy khuyên rằng: Đặt hai tủ đầu giường sẽ mang lại sự hài hòa âm – dương, tượng trưng cho hạnh phúc đôi lứa, cuộc sống viên mãn.

Tuy nhiên, nếu phòng quá nhỏ mà miễn cưỡng đặt hai chiếc, không gian tù túng lại phản tác dụng, gây cảm giác nặng nề. Khi đó, chỉ cần một chiếc nhưng bố trí hợp lý, kết hợp thêm phụ kiện khác (ghế, kệ nhỏ, đèn cây) để tạo cân bằng thị giác, vẫn giữ được sự hài hòa.

6. Giải pháp thay thế khi chỉ đặt một chiếc tủ đầu giường

Nếu vì diện tích hạn chế hoặc nhu cầu không cao mà chỉ đặt một chiếc, bạn có thể áp dụng vài mẹo nhỏ để không gian vẫn cân đối:

- Đặt giường lệch về một phía để tủ đầu giường không bị "lạc lõng" giữa khoảng trống.

- Bố trí thêm ghế nhỏ, kệ sách hoặc giỏ đựng đồ ở phía còn lại để cân bằng thị giác.

- Tận dụng ánh sáng: Đặt đèn sàn hoặc cây xanh ở bên trống giúp căn phòng sinh động hơn.

Cách làm này vừa tiết kiệm diện tích, vừa duy trì cảm giác cân đối, không bị khập khiễng khi nhìn tổng thể.

Một chiếc phù hợp cho phòng nhỏ, người độc thân, người ưa phong cách tối giản, hoặc khi muốn tiết kiệm diện tích.

Hai chiếc lý tưởng cho phòng rộng, vợ chồng, gia đình, đồng thời tạo sự cân đối và mang ý nghĩa phong thủy tích cực.

Điều quan trọng nhất không phải số lượng, mà là cách bố trí sao cho hợp lý, vừa đáp ứng thói quen sinh hoạt, vừa tạo được sự hài hòa cho không gian sống.

Tủ đầu giường tuy nhỏ nhưng là "điểm chấm phá" quan trọng trong phòng ngủ. Chỉ cần khéo léo chọn số lượng và cách bày trí, bạn đã có thể biến không gian nghỉ ngơi trở thành nơi vừa tiện dụng, vừa đẹp mắt, lại mang lại cảm giác cân bằng và thoải mái nhất.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)