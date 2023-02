Những chuyện tình vượt không gian, thời gian trên màn ảnh rộng khiến khán giả say đắm

Dù ở thời đại nào, tình yêu vẫn luôn là một chủ đề được yêu mến trong nghệ thuật, và điện ảnh cũng không phải ngoại lệ. Cùng với xu hướng và sự thay đổi trong thị hiếu của khán giả, các câu chuyện tình yêu cũng được kết hợp những chủ đề thú vị khác. Một trong số đó chính là chủ đề về các đa thế giới, các chiều không gian/thời gian tồn tại song song.

Chuyện tình của “phù thủy” quyền năng bậc nhất đa vũ trụ trong Doctor Strange

Một trong những bộ phim lấy chủ đề đa vũ trụ được khán giả đại chúng yêu mến nhất là Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Lấy bối cảnh sau những sự kiện diễn ra ở phần phim năm 2016, phim kể về cuộc phiêu lưu của Bác sĩ Stephen Strange (Benedict Cumberbatch thủ vai) qua các vũ trụ song song, nơi rất nhiều phiên bản của anh đang sinh sống.

Cho dù là Christine Palmer của vũ trụ nào chăng nữa, Stephen Strange vẫn luôn dành tình yêu cho cô.

Trong vũ trụ chính, Stephen Strange đang trong tình huống không mấy vui vẻ, khi bác sĩ Palmer (Rachel McAdams thủ vai) - người đồng nghiệp và cũng là bạn gái cũ của anh - chuẩn bị kết hôn với một người khác. Câu chuyện phiêu lưu đa vũ trụ bắt đầu khi bác sĩ Strange lưu luyến nhìn người cũ sánh vai bên người đàn ông khác trong thế giới của cô.

Khi phiêu lưu đến thế giới thứ 838, bác sĩ Strange gặp lại người mình yêu, đang là một nhà khoa học, nhân viên của Baxter Foundation. Sau khi trải qua trận chiến cuối cùng, Strange đưa Palmer trở về vũ trụ của cô. Khi ấy, anh đã nói một câu thoại vô cùng nổi tiếng: “Anh yêu em ở mọi vũ trụ”. Cho dù là Christine Palmer của vũ trụ nào chăng nữa, Stephen Strange vẫn luôn dành tình yêu cho cô.

Sức mạnh của tình yêu và sự thấu hiểu trong Everything Everywhere All at Once

Ra mắt đầu năm 2022, Everything Everywhere All at Once cũng là một trong những cái tên nổi bật của điện ảnh thế giới năm vừa qua. Đến từ hãng phim độc lập A24, phim là sự kết hợp giữa các thể loại hài, hành động, võ thuật và khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, giá trị thông điệp mà Everything Everywhere All at Once mang lại đến từ tình yêu: tình cảm vợ chồng giữa nhân vật chính Evelyn (Dương Tử Quỳnh thủ vai) và ông chồng Waymond (Quan Kế Huy thủ vai), hay giữa Evelyn và cô con gái Joy.

Everything Everywhere All at Once là một trong những ứng cử viên sáng giá của giải thưởng Oscar 2023.

Lấy bối cảnh đa vũ trụ, phim cũng kể về cuộc phiêu lưu của nữ chính Evelyn tới các vũ trụ khác nhau, nơi cô cũng đang sống những cuộc đời khác: là một minh tinh, một nhà lãnh đạo, hay một lao công. Tình yêu của Waymond - chồng Evelyn là sức mạnh đưa Evelyn trở về thực tại và trao cho bà nguồn sức mạnh. "Kể cả khi em đã làm tan nát trái tim anh lần nữa, anh vẫn muốn nói rằng, trong một cuộc đời khác, anh vẫn muốn giặt ủi và đóng thuế cùng em". Câu thoại của Quan Kế Huy trong phim cũng là một trong những câu thoại nổi tiếng nhất với giới yêu phim trong năm 2022.

Sự đồng cảm vượt thời gian trong Ditto

Không tập trung vào tình yêu, tựa phim đến từ Hàn Quốc Ditto là câu chuyện về sự đồng cảm của hai con người đến từ hai thời đại khác nhau. Thông qua một chiếc máy điện đàm cũ, chàng sinh viên Kim Yong ở năm 1999 và cô nàng Kim Mu Nee ở năm 2022 có thể liên lạc được với nhau. Tại đây, cả hai cùng tâm sự những câu chuyện về tình bạn, tình yêu và trở thành những người đặc biệt trong cuộc đời đối phương.

Với bầu không khí trong trẻo, lãng mạn, Ditto gợi cho người xem thông điệp về sự đồng cảm vượt qua rào cản của thời gian. Con người, dù sống trong thời đại nào, chỉ cần chân thành với đối phương, họ luôn tìm được sự đồng điệu trong cảm xúc với nhau.

Tình yêu sắt son giữa vô vàn thế giới trong bộ đôi anime To Every You I’ve Loved Before và To Me the Only One Who Loved You

Bộ đôi anime độc đáo nhất bậc nhất màn ảnh To Every You I’ve Loved Before và To Me the Only One Who Loved You sẽ mang đến trải nghiệm thú vị khi khán giả được lựa chọn kết thúc vui hay buồn dựa vào thứ tự xem hai bộ phim. Cùng lấy chủ đề về thế giới song song, hai phim kể câu chuyện về nhân vật nam chính Koyomi và tình yêu của anh ở hai thế giới.

Hai chuyện tình ở hai thế giới tưởng chừng tách biệt nhưng lại có mối liên kết sâu sắc với nhau.

Trong một thế giới, Koyomi ở bên người bạn cùng lớp Kazune - cô gái đến từ thế giới song song thứ 85. Tại đó, Kazune và Koyomi là vợ chồng. Trong khi đó, ở một thế giới khác, Koyomi lại có chuyện tình bi kịch với Shiori, con gái một người đồng nghiệp của cha anh. Hai chuyện tình ở hai thế giới tưởng chừng tách biệt nhưng lại có mối liên kết sâu sắc với nhau. Bằng việc theo dõi cả hai tác phẩm, khán giả sẽ có những giây phút xúc động với thông điệp tình yêu sâu sắc, mạnh mẽ, vượt qua không gian và thời gian của các nhân vật trong phim. Đây cũng sẽ là lựa chọn rất thú vị cho khán giả khi ra rạp vào dịp Lễ tình nhân.