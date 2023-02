Bị "chê" quá hà khắc với dàn cast Nhà Bà Nữ, Trấn Thành giải thích cực thuyết phục, còn chỉ ra cả "vấn nạn" của phim Việt

Nhà Bà Nữ dù đã ra mắt được nửa tháng nhưng những câu chuyện liên quan đến nội dung và cả hậu trường phim vẫn là chủ đề được khán giả vô cùng quan tâm. Câu chuyện về sự khắt khe, khó tính của Trấn Thành trong lần đầu làm đạo diễn một bộ phim điện ảnh cũng là một chủ đề khá "hot", khi các diễn viên đều lần lượt "kể xấu" về Trấn Thành.

Uyển Ân nghĩ Trấn Thành "hết thương em gái", Song Luân sợ tới mức tính cả chuyện... đi tu, Lê Giang cứ lên đoàn là stress,... là những lời chia sẻ của dàn diễn viên Nhà bà Nữ về đạo diễn.

Trấn Thành trong một sự kiện quảng bá Nhà Bà Nữ (Ảnh: FBNV)

Dàn diễn viên Nhà Bà Nữ đều "rén" Trấn Thành

Trước việc liên tục bị các đồng nghiệp "bóc phốt", Trấn Thành từng lên tiếng thanh minh cho mình. Nói về lý do kỹ tính, Trấn Thành không chỉ nhắc tới mong muốn mang đến một bộ phim chỉn chu mà anh còn đả động tới cả vấn đề chất lượng của phim Việt mấy năm gần đây - điều khiến cả nhà rạp, nhà làm phim và khán giả đều vô cùng trăn trở. Lời giải thích này của anh được khán giả đánh giá là rất thuyết phục, thể hiện được cái tâm của người làm nghệ thuật.

"Tôi biết là tôi có hà khắc với mọi người nhưng tất cả chỉ vì mong muốn mang đến sản phẩm chất lượng nhất. Không có áp lực không ra kim cương, nhiều khi có áp lực còn chưa ra kim cương nữa mà. Mọi người cứ nghĩ làm phim là dễ, tôi nói thật, nếu quý vị ghét ai hãy xúi họ làm phim hoặc làm nhà hàng, một thời gian là họ bạc đầu liền. Nếu quý vị bỏ ra hàng chục tỷ đồng mà bộ phim không được đón nhận, quý vị sẽ thấy sự hà khắc ngay, rằng chỉ 3 - 5 ngày, chưa tới một tuần, bộ phim sẽ biến mất khỏi rạp chiếu. Quý vị hoàn toàn có thể phá sản hoặc bán nhà. Cho nên đừng nghĩ làm phim là dạo chơi rồi sinh lời, không hề. Đây là một công việc hết sức khó khăn, cam go, đòi hòi người làm phải thực sự yêu nó, có chuyên môn, tâm huyết với nó.

Trấn Thành ở phim trường Nhà Bà Nữ (Ảnh: FBNV)

Tôi cũng nói thật, lý do tôi khó với diễn viên như vậy là vì tôi muốn làm một cái gì đó để khi khán giả xem phim, khán giả sẽ 'ngửi' được mùi chi tiết. Điều này quốc tế đã làm rất nhiều rồi, ai cũng làm hết, chỉ có chúng ta dễ dãi với nhau quá, chúng ta bỏ qua cho nhau những chi tiết tưởng chừng như nhỏ, chúng ta không để ý rồi cứ lướt qua và cho ra những sản phẩm chưa thực sự chất lượng. Đó là lý do các cụm rạp giờ cứ phải than vãn tình trạng phim Việt thế này thế nọ, rồi khán giả phải than rằng họ hoài nghi về phim Việt. Còn giải cứu phim Việt nữa, nếu mình hay thì mắc gì phải giải cứu? Tôi nghĩ vậy.

Từ trước đến nay tôi luôn có những bài đăng PR cho những phim mà bản thân tôi thấy hay, không cần ai nhờ cũng không nhận tiền, chỉ vì tôi thấy phim đó hay, tôi muốn khán giả đi coi. Tôi rất khuyến khích các nhà làm phim chân chính, họ yêu công việc họ làm, họ có trách nhiệm với công việc đó, có trách nhiệm với thông điệp họ đưa ra. Tôi không biết phim mình có hay không nhưng đầu tiên, tôi phải làm nó kỹ đã, đó là những gì tâm huyết mà tôi muốn."

Trấn Thành ở phim trường Nhà Bà Nữ (Ảnh: FBNV)

Tổng hợp từ Trấn Thành Town