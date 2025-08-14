Những CEO thế hệ trẻ trong hệ sinh thái tỷ đô của ông Phạm Nhật Vượng: người khởi nghiệp từ năm 18 tuổi, người là giáo sư trường công nghệ top 10 hàng đầu Mỹ

Trong vài năm gần đây, nhiều gương mặt lãnh đạo trẻ đã xuất hiện và đảm nhiệm các vị trí then chốt trong hệ sinh thái của Tập đoàn Vingroup. Họ không chỉ góp phần vào các dự án quy mô lớn, mà còn thể hiện xu hướng trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, phù hợp với tốc độ phát triển của tập đoàn.

Nguyễn Văn Thanh – CEO Xanh SM

Sinh năm 1992, Nguyễn Văn Thanh hiện là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM), đơn vị vận hành dịch vụ taxi điện Xanh SM. Gia nhập Vingroup từ năm 2019, từng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc VinBus, ông Thanh được giao nhiệm vụ triển khai dự án Xanh SM vào đầu năm 2023.

Chỉ trong 38 ngày, từ ý tưởng đến vận hành, dịch vụ đã chính thức hoạt động tại Hà Nội, sau đó mở rộng ra TP.HCM và nhanh chóng phủ sóng toàn quốc. Đến năm 2025, Xanh SM đã có mặt tại 55 tỉnh, thành phố Việt Nam và chính thức lăn bánh tại Indonesia, Lào và Philippines.

Theo báo cáo mới nhất từ Mordor Intelligence, trong quý II/2025, Xanh SM chiếm 44,68% thị phần taxi 4 bánh tại Việt Nam – dẫn đầu toàn ngành và bỏ xa đối thủ gần nhất là Grab, chỉ đạt khoảng 36,08%. Đây là quý thứ ba liên tiếp Xanh SM giữ vị trí số một về thị phần.

Dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Văn Thanh, Xanh SM đặt mục tiêu trở thành nền tảng gọi xe điện hàng đầu Đông Nam Á, với tiêu chí phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ trong vận hành.

Phạm Nhật Quân Anh – Phó Tổng Giám đốc Khối sản xuất VinFast

Phạm Nhật Quân Anh, sinh năm 1993, là con trai cả của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Khối sản xuất VinFast, phụ trách các hoạt động liên quan đến sản xuất xe điện.

Quân Anh lần đầu xuất hiện trước công chúng tại lễ ký kết hợp tác với tập đoàn Marubeni về tái sử dụng pin xe điện cuối năm 2023. Đầu năm 2024, anh cùng lãnh đạo VinFast đón tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại tổ hợp nhà máy ở Hải Phòng.

Bên cạnh công việc tại VinFast, Phạm Nhật Quân Anh sở hữu 5% cổ phần trong Công ty cổ phần nghiên cứu phát triển và ứng dụng người máy VinRobotics và 5% tại Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo.

Phạm Nhật Minh Hoàng – CEO For Green Future (FGF)

Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000, từng giữ vị trí Giám đốc marketing toàn cầu tại VinFast, phụ trách các chiến dịch ra mắt sản phẩm ở thị trường quốc tế.

Hiện, Minh Hoàng là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ FGF (For Green Future) – đơn vị chuyên cho thuê xe điện và mua bán xe điện đã qua sử dụng VinFast. Thành lập tháng 7/2024, FGF nhanh chóng mở rộng hoạt động tại nhiều tỉnh thành và trở thành một trong những doanh nghiệp cho thuê xe điện quy mô lớn nhất Việt Nam.

Ngoài FGF, Minh Hoàng còn sở hữu cổ phần 5% tại Quỹ đầu tư công nghệ VinVentures, 5% tại VinRobotics và 5% tại VinEnergo, cho thấy sự tham gia đa dạng vào các lĩnh vực công nghệ và di chuyển xanh.

Nguyễn Trung Quân – Chủ tịch VinMotion

Nguyễn Trung Quân, sinh năm 1989, là một chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực robot trên phạm vi toàn cầu. Trước khi gia nhập Vingroup, ông từng tham gia các dự án nghiên cứu, phát triển robot phục vụ công nghiệp và dịch vụ.

Tại Vingroup, Nguyễn Trung Quân giữ vị trí Chủ tịch VinMotion – công ty chuyên nghiên cứu, sản xuất robot và giải pháp tự động hóa. Sản phẩm và công nghệ của VinMotion được định hướng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất công nghiệp đến dịch vụ chăm sóc khách hàng, phù hợp với chiến lược công nghệ cao mà tập đoàn theo đuổi.

Về Công ty Cổ phần Nghiên cứu Phát triển và Ứng dụng Người máy Đa năng VinMotion, doanh nghiệp này ra đời với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Chỉ sau chưa đầy 7 tháng, VinMotion cho ra đời 5 phiên bản robot hình người hoàn toàn “make in Vietnam”, từ thiết kế, cơ khí, điện tử, phần mềm, AI đến điều khiển - tất cả do kỹ sư Việt thực hiện.

“Chúng tôi làm chủ toàn bộ quy trình, từ cơ khí, điện tử đến phần mềm, không nhập khẩu nguyên con hay khung gốc từ bất kỳ hãng nào. Mỗi chi tiết đều được phát triển tại Việt Nam”, Chủ tịch Nguyễn Trung Quân chia sẻ.