Sống “xanh” kiểu mới: Chill thì vẫn chill nhưng tiêu tiền không ngẫu hứng

Vừa nhận lương, Thu Hà (25 tuổi), một planner làm trong ngành quảng cáo tại TP.HCM, nửa đùa nửa thật: "Cứ lương về là mình tự động chia theo từng khoản riêng, ví dụ như các khoản cố định, tiền học thêm, quỹ ốm đau, du lịch và mua nửa chỉ vàng để dành. Mình không tiết kiệm cực đoan, lâu lâu vẫn du lịch hay cà phê chill chill, nhưng biết được thu nhập của mình đi đâu về đâu thì sẽ chủ động hơn".

Nghe có vẻ hơi già dặn, nhưng dường như đây là một thực tế "mới nổi" ở giới trẻ. Không ít người đã dần rời bỏ kiểu sống "kiếm nhiêu xài nhiêu". Thay vào đó, họ hướng tới lối sống có kế hoạch dài hạn, dù đang ở độ tuổi còn khá trẻ.

Các khảo sát những năm gần đây cũng cho thấy sự hình thành rõ rệt của lối sống "xanh" tài chính này. Chẳng hạn, một khảo sát của Decision Lab năm 2023 cho thấy người Việt ngày càng quan tâm đến việc quản lý tài chính khi 40% đáp viên cho biết 3 mối ưu tiên hàng đầu của họ là tiết kiệm, đảm bảo dự phòng tài chính và đầu tư. Tỉ lệ này tăng so với mức 30% của năm trước đó.

Nhiều người trẻ cho biết họ tận hưởng cuộc sống một cách cân bằng và chi tiêu có định hướng để tích lũy cho sau này (Hình minh họa)

Hay khảo sát Consumer Sentiment của công ty nghiên cứu thị trường NielsenIQ vào quý 3/2024 chỉ ra rằng người Việt ngày càng chủ động kiểm soát chi tiêu hơn. 84% cho biết thường xuyên xem xét tài chính cá nhân, 83% nói tiết kiệm là thói quen. 73% người thực hành tránh lãnh phí, chỉ mua sắm những sản phẩm cần thiết. Ngoài ra, 50% người được khảo sát cho biết chi phí y tế và sức khỏe gia tăng khiến họ chủ động quản lý tài chính kỷ luật hơn để dự phòng cho các khoản ốm đau.

Đáng chú ý, theo khảo sát Manulife Asia Care Survey 2025, sức khỏe tài chính có tác động rõ rệt đến sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất. 83% người tham gia khảo sát cho rằng sự ổn định tài chính là yếu tố quan trọng hàng đầu để duy trì sức khỏe tinh thần, 81% cho rằng tài chính ổn định giúp duy trì sức khỏe thể chất. Nhiều người trẻ đã cụ thể hóa nhận thức này bằng tư duy quản lý tài chính từ rất sớm.

Tuấn Anh (28 tuổi), thiết kế nội thất tại TP.HCM cho biết đã mua được căn hộ sau 6 năm dành dụm. "Lúc mới đi làm là mình lo để dành rồi, giờ vay thêm ngân hàng là đủ mua một căn hộ nhỏ. Dù nợ nhưng mình thấy phần nào nhẹ đầu vì đã mua được nhà. Giờ cứ tới kỳ lương, mình trích một phần trả ngân hàng, một phần đóng bảo hiểm, còn lại để chi tiêu. Nhìn chung cũng vừa đủ", anh cho biết.

Không ít người trẻ đã sở hữu tài sản giá trị nhờ chủ động tích lũy tài chính từ sớm. (Ảnh minh họa)

Không chỉ những người độc thân, nhiều cặp đôi trẻ cũng dần thay đổi thói quen tài chính. Nhật Nam (32 tuổi, Đà Nẵng) cho biết đã tính đến việc tích lũy cho con khi biết tin vợ mang thai. "Hồi trước không biết tiêu gì mà tháng nào cũng hết tiền. Lúc cưới xong là khác liền. Hai đứa mua ngay bảo hiểm cho chắc, rồi đầu tư thêm một ít vào quỹ mở và dành riêng một khoản cho em bé nữa".

Minh Trang - vợ Nam thừa nhận việc phân bổ tiền để đầu tư và tích lũy không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt chung của gia đình. "Thỉnh thoảng hai đứa vẫn ăn ngoài, một năm du lịch 1-2 lần… chứ không dè sẻn, nhưng mình đã biết cách kiểm soát chi tiêu tốt hơn, cái gì đáng mới mua", cô nói.

Những người độc thân như Thu Hà, Tuấn Anh hay các cặp đôi như Trang - Nam, việc quản lý thu nhập một cách bài bản góp phần định hình nên một lối sống "xanh" tài chính. Các chuyên gia nhận định, đây là biểu hiện của một thế hệ sống có mục tiêu, biết lo xa. Nhìn rộng hơn, lối sống này giúp người trẻ vững vàng và chủ động hơn cho những kế hoạch quan trọng trong cuộc sống.

