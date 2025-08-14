6 tháng đầu năm, nhóm công ty xổ số miền Nam thu chục nghìn tỷ đồng

Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2025 đã được các công ty xổ số khu vực miền Nam công bố với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ, đạt khoảng 75.877 tỷ đồng, tăng 9,09% so với cùng kỳ năm 2024.

Dẫn đầu doanh thu và lợi nhuận luôn là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TP.HCM. Nửa đầu năm nay, Xổ số kiến thiết TP.HCM có doanh thu hơn 7.027 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ so với cùng kỳ 2024. Lãi sau thuế của doanh nghiệp gần 754 tỷ đồng.

So với đầu năm, lương cho cấp quản lý và cán bộ nhân viên của đơn vị này giảm gần một nửa. Trong đó lương quản lý từ hơn 3,2 tỷ đồng tại ngày 1/1/2025 đến 30/6/2025 giảm xuống mức gần 1,72 tỷ đồng. Lương cán bộ nhân viên từ hơn 30,7 tỷ hồi đầu năm giảm xuống còn hơn 17,4 tỷ đồng.

Chưa ảnh hưởng hợp nhất, 21 công ty xổ số kiến thiết miền Nam báo doanh thu 76.000 tỷ đồng nửa đầu năm 2025. (Ảnh minh họa: Đại Việt)

Các công ty xổ số ở 20 tỉnh thành còn lại có doanh thu xấp xỉ nhau, ở mức trên dưới 3.200 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế 350-500 tỷ đồng.

Doanh thu cao vượt và chỉ đứng sau TP.HCM là Xổ số kiến thiết Tây Ninh, với 3.529 tỷ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch năm và tăng 9,33% so với cùng kỳ 2024; mang về khoản lợi nhuận gần 600 tỷ đồng.

Kế tiếp là Xổ số kiến thiết Trà Vinh với doanh thu 3.270 tỷ đồng 6 tháng đầu năm nay, tăng gần 10% cùng kỳ 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm nhẹ so với năm trước, còn hơn 333,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt gần 361 tỷ đồng.

Xổ số Kiên Giang cũng có doanh thu hơn 3.217 tỷ đồng nửa năm nay, tăng gần 300 tỷ so với cùng kỳ và mang về lãi sau thuế gần 367 tỷ đồng.

Hay Xổ số kiến thiết Đồng Nai ghi nhận doanh thu nửa năm 2025 hơn 3.213 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 406 tỷ đồng. Đáng chú ý, đến 30/6, Xổ số Đồng Nai đang có gần 1.200 tỷ đồng gửi ngắn hạn tại các ngân hàng với lãi suất từ 4-5,8%.

Báo cáo tài chính của Xổ số kiến thiết Bình Dương cũng cho thấy doanh thu nửa đạt gần 3.200 tỷ đồng, lãi sau thuế hơn 384 tỷ đồng.

Doanh thu một số công ty xổ số kiến thức phía Nam, dẫn đầu là TP.HCM.

Xổ số kiến thiết Vĩnh Long trong nửa năm cũng mang thu hơn 3.198 tỷ đồng và mức lãi sau thuế hơn 368 tỷ đồng. Trên bảng cân đối kế toán, Xổ số kiến thiết Vĩnh Long có nợ ngắn hạn phải trả hơn 988 tỷ đồng chủ yếu do người mua trả tiền trước.

Doanh thu tương đương là Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, với hơn 3.197 tỷ đồng và đạt lợi nhuận sau thuế gần 398 tỷ đồng.

Tiếp đến là Xổ số Cần Thơ, với doanh thu nửa đầu năm 2025 đạt hơn 3.184 tỷ đồng. Doanh thu cao, nhưng chi phí cho hoạt động kinh doanh tăng mạnh so với năm ngoái nên lợi nhuận sau thuế ở mức gần 348 tỷ đồng.

Xổ số kiến thiết Long An chỉ trong nửa năm cũng ghi nhận doanh thu hơn 3.181 tỷ đồng, tăng gần 300 tỷ so với cùng thời điểm năm 2024. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế tăng vọt gần 150 tỷ so với nửa đầu năm 2024, đạt hơn 505 tỷ đồng.

Đầu năm 2026, lịch phát hành của các công ty xổ số sẽ thay đổi.

Xổ số Bến Tre cũng mang về doanh thu hơn 3.081 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lãi sau thuế lại giảm hơn 20 tỷ, đạt mức hơn 325 tỷ đồng. Còn Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu báo doanh thu nửa năm đạt 3.078 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 416 tỷ đồng.

Xổ số kiến thiết Bạc Liêu cũng ghi nhận doanh thu hơn 3.063 tỷ đồng, tăng hơn 154 tỷ đồng so với cùng kỳ, nhưng lãi sau thuế thu về lại chỉ đạt hơn 316 tỷ đồng so với con số hơn 346 tỷ đồng giữa niên độ 2024, chủ yếu do các chi phí kinh doanh tăng.

Đạt doanh thu thấp nhất nửa đầu năm 2025 là Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, với hơn 2.766 tỷ đồng, tăng hơn 237 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024; lãi sau thuế hơn 357 tỷ đồng...

Doanh thu tăng cao, tỷ lệ trả thưởng tại các công ty xổ số cũng rất lớn, chiếm hơn 50%. Hầu hết các công ty xổ số khu vực miền Nam nửa đầu năm nay đều dành trên dưới 1.700 tỷ đồng chi trả thưởng. Cao nhất là Xổ số Trà Vinh, với mức chi trả thưởng trong nửa năm hơn 1.765 tỷ đồng.

Xổ số kiến thiết Vĩnh Long đã dành 1.721 tỷ đồng chi trả thưởng trong nửa năm. Còn Xổ số kiến thiết Bình Dương đã trả thưởng hơn 1.720 tỷ đồng; Xổ số Kiên Giang cũng chi trả thưởng ở mức 1.714 tỷ đồng.

Xổ số kiến thiết Bạc Liêu có tổng mức trả thưởng trong nửa năm nay cũng hơn 1.703 tỷ đồng dù doanh thu chưa vượt 3.100 tỷ đồng.

Hay xổ số Bến Tre cũng dành hơn 1.705 tỷ đồng trả thưởng chỉ trong nửa năm. Mức chi trả thưởng của Xổ số Đồng Nai là hơn 1.706 tỷ đồng trả thưởng.

Xổ số kiến thiết Cần Thơ cũng dành 1.702 tỷ đồng trả thưởng, còn Xổ số kiến thiết Long An chi 1.687 tỷ đồng trả thưởng trong nửa đầu năm nay. Hay Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trả thưởng hơn 1.644 tỷ đồng... Tổng chi phí trả thưởng của 21 công ty xổ số kiến thiết miền Nam mức hơn 37.100 tỷ đồng.