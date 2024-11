Những ngày này, tập đoàn giải trí số 1 Hàn Quốc HYBE chìm trong bão dư luận vì 2000 báo cáo nội bộ bị công bố trước truyền thông. HYBE “nói xấu” cả Kpop, trở thành kẻ thù số 1 của loạt fandom lớn nhỏ. Từ những nhóm nhạc thuộc công ty đối thủ như BLACKPINK, aespa, IVE,… cho đến “gà đẻ trứng vàng” BTS, SEVENTEEN,… đều bị tập đoàn này phân tích, mổ xẻ theo hướng tiêu cực.

Giữa tình hình rối ren, “gà nhà” HYBE vẫn thực hiện lịch trình đều đặn. Điển hình như SEVENTEEN hiện đang chạy tour diễn mới ở Mỹ, kiếm tiền đều đều góp vào doanh thu tập đoàn.

Giữa tình hình rối ren của tập đoàn

SEVENTEEN vẫn chạy tour

Nhóm vừa hoàn thành 2 đêm diễn ở San Antonio, Mỹ

Mới đây, nhóm nam triệu bản đã hoàn thành 2 show diễn 17 Is Right Here tại thành phố San Antonio, Mỹ. Nổi tiếng là nhóm nam “biểu diễn như không còn ngày mai”, SEVENTEEN luôn đốt cháy 100% năng lượng cho mỗi sân khấu. Concert riêng lại càng nhiệt huyết hơn. Cũng vì điều này, SEVENTEEN thường xuyên gặp tình huống khó đỡ vì… rách quần.

DK nhảy quá sung dẫn đến rách quần tại concert mới đây

Ở sân khấu 17 Is Right Here San Antonio ngày 1, giọng ca chính DK là “nạn nhân” tiếp theo của kiếp nạn rách quần. Đang chạy nhảy, cổ vũ fan quẩy, DK bỗng khựng lại vì phát hiện sự cố. Chiếc quần rách toang, anh chàng đành chạy vội vào hậu trường “chữa cháy”. Không hổ danh là “nhóm hài đội lốt idol”, chỉ bấy nhiêu thôi SEVENTEEN cũng khiến fan cười ra nước mắt.

Cận cảnh pha nhảy cao đến mức rách quần của DK

Phát hiện sự cố

Chạy trốn ngay lập tức

Mingyu trêu chọc DK

Chớp ngay thời cơ trêu chọc người bạn đồng niên, nam thần hot nhất Kpop Mingyu nhắn gửi fan rằng nếu có ảnh, clip DK rách quần thì hãy share liên tục lên MXH. Nghe lời thần tượng, khoảnh khắc nhanh chóng được lan truyền. DK lại có phen hot rần rần, nhưng vô cùng mắc cỡ.

Màn rách quần quấn khăn viral một thời gian của DK

Đây không phải là lần đầu DK bị rách quần. Chỉ mới cách đây vài tháng, trong concert Follow Again tại Incheon, Hàn Quốc, giọng ca chính SEVENTEEN cũng có pha xấu hổ trước hơn 40 nghìn người. Quẩy quá sung, DK quấn luôn khăn để tiếp tục ở lại nhảy cùng fan. Nhiệt huyết của anh chàng khiến dân tình cười bò.

Hoshi ngượng ngùng chào fan đi chữa sự cố

Ngoài DK, SEVENTEEN còn nhiều pha rách quần đi vào “lịch sử fandom” khiến netizen Hàn phong luôn danh xưng… nhóm nhạc rách quần nhiều nhất Hàn Quốc cho 13 chàng trai. Trong số đó, không thể bỏ qua màn rách quần khi đang nhảy của trưởng nhóm performance Hoshi tại concert Follow Again Seoul hồi tháng 5. Cũng giống DK, Hoshi rách quần là vì quẩy quá hăng. Cùng vô số lần khác, với lý do tương tự.

Rách quần là chuyện như "cơm bữa"

Hoshi còn rách cả giày

Pha “ngượng ngùng” được nhiều người theo dõi nhất chính là của Mingyu trên sân khấu Glastonbury - đại nhạc hội lớn nhất nước Anh. Đứng trước hàng trăm nghìn khán giả giữa thung lũng Worthy Farm, Mingyu có pha rách quần để đời. Mỹ nam hot nhất Kpop thì rách quần cũng phải thần thái, anh chàng rất biết cách xử lý sự cố sao cho “slay” nhất có thể.

Khoảnh khắc "ngầu lòi" này

... thực chất là để chữa cháy sự cố rách quần

Nam thần rách quần trước hàng trăm nghìn khán giả châu Âu

Những pha “dở khóc dở cười” này dần dà trở thành đặc sản trong các sân khấu của SEVENTEEN. Đó là bảo chứng cho sự hăng hái, năng lượng biểu diễn của nhóm nhạc 10 năm tuổi và cũng là những khoảnh khắc hài hước được fan lưu giữ qua thời gian. Cứ lâu lâu không có ai rách quần... fan lại thấy nhớ!