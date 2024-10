Suốt drama đấu tố kéo dài hơn nửa năm với Min Hee Jin, HYBE vẫn luôn ở thế “thượng phong" dù liên tục bị thị phi, tranh cãi bủa vây. Có màn lục đục nội bộ này, bộ mặt đen tối của ngành công nghiệp giải trí - mà ở đây là tập đoàn giải trí số 1 Hàn Quốc mới bị phơi bày trước công chúng. 6 tháng “hóng biến" mệt nghỉ, đến nay cư dân mạng cũng đang dần ngán ngẩm trước những chiêu bài truyền thông, hãm hại đối thủ và cách thức tiêu cực mà HYBE vận hành đế chế của mình. Nhưng, mọi thứ vẫn chưa dừng lại.

Ngày 26/10, Quốc hội Hàn Quốc công bố tài liệu nội bộ dài 2000 trang của HYBE. Đây chính là cú sốc truyền thông thực sự của tập đoàn giải trí số 1 Hàn Quốc. Nắm trong tay nhiều thông tin mật, liên quan đến các nhóm nhạc, nghệ sĩ hàng đầu Kpop, nhưng truyền thông Hàn không “tung hê" một lượt - mà nháy nhả từ từ, từng thứ một đến công chúng.

HYBE lộ tài liệu nói xấu nhiều nghệ sĩ Kpop, cả trong và ngoài tập đoàn

Ở những nội dung đầu tiên bị phơi bày trên mặt báo, người ta chỉ biết cười trừ trước cách công ty giải trí hàng đầu thu thập thông tin bất lợi về các nghệ sĩ đối thủ - mà theo cách gọi của cư dân mạng là “nói xấu". HYBE bàn luận, phân tích tiêu cực không chừa một ai. Từ BLACKPINK, aespa, IVE, NMIXX,... cho đến “gà nhà" trực thuộc - NewJeans, SEVENTEEN, BTS,... tất cả đều bị “thượng tầng" tập đoàn đánh giá bằng nhiều lời lẽ khắt khe.

Người bị ghét nhất Kpop hiện tại - Bang Si Hyuk

Đứng trước tài liệu nội bộ này, HYBE rước về một làn sóng ghét bỏ mới, đến từ những fandom có thần tượng bị đề cập. Mọi chuyện thực sự “thoát vòng" khi các chiêu bài, âm mưu bị lật tẩy vào rạng sáng ngày 29/10. Truyền thông Hàn hiện tại đang thi nhau đưa tin, bóc trần những chiêu bài lừa dối công chúng, cách HYBE xử lý lùm xùm và đẩy nghệ sĩ ra “đầu sóng ngọn gió". Cư dân mạng gọi đây là “vực thẳm tai tiếng" của tập đoàn giải trí số 1 Hàn Quốc.

Tranh thủ “phốt" bạo lực học đường của Kim Garam để “truyền thông bẩn" cho nhóm nữ LE SSERAFIM

Tháng 5/2022, HYBE cho ra mắt nhóm nữ LE SSERAFIM dưới trướng label Source Music. Ở đội hình ban đầu, LE SSERAFIM bao gồm 6 thành viên - Kim Chaewon, Sakura, Kazuha, Huh Yunjin, Hong Eunchae và Kim Garam. Tuy nhiên, Kim Garam buộc phải rời nhóm chỉ sau thời gian ngắn debut vì phốt bạo lực học đường. Nữ thần tượng sinh năm 2005 bị bạn học cáo buộc bạo lực, lộ loạt hình ảnh tiêu cực thời đi học. Thời điểm ấy, HYBE từng chần chừ trong việc xử lý mạnh tay trường hợp của Kim Garam, làm LE SSERAFIM bị ghét bỏ không ít.

Kim Garam - cựu thành viên LE SSERAFIM phải rời nhóm vì scandal bạo lực học đường

Vụ việc này lần nữa bị đào lại khi trong tài liệu nội bộ của HYBE có đề cập đến việc lợi dụng scandal của Kim Garam để LE SSERAFIM cạnh tranh với IVE. Nhân viên cấp cao HYBE phân tích trường hợp debut của aespa - cho rằng những tin đồn thất thiệt thời predebut là “bàn đạp" hâm nóng tên tuổi cho nhóm thời kỳ tân binh. Vì điều này, Kim Garam bị chọn làm “con tốt thí". Trên thực tế, HYBE không bảo vệ cho nghệ sĩ.

Đội hình LE SSERAFIM hiện tại

HYBE muốn LE SSERAFIM cạnh tranh với IVE

"Trước khi aespa debut, trên Instiz đã náo loạn do tin đồn thất thiệt. Cuối cùng, những tin đồn đó lại trở thành một hiệu ứng quảng cáo cho aespa. Thêm vào đó, dòng chữ "đánh bại IVE" được viết trên bảng đã tự nhiên dẫn đến cuộc cạnh tranh với IVE ngay cả trước khi LE SSERAFIM ra mắt, điều này rất có lợi cho tân binh. Dù sao cũng đã chia thành Jang Wonyoung & An Yujin và Sakura & Kim Chaewon, nếu có thể công khai biến điều này thành một kịch bản cạnh tranh và vượt trội hơn các nhóm nhạc nữ tân binh khác, thì có thể dẫn đến một xu hướng tích cực.

Thêm nữa, bức ảnh bảng đen được viết trước khi Garam chuyển trường nên điều này không liên quan đến cô ấy. Nếu tin đồn về việc Garam bị loại khỏi đội hình của IVE là sai, việc này thậm chí có thể dẫn đến những khoảnh khắc thú vị, cover các bài hát của IVE để lật ngược tình thế với những kẻ tung tin đồn”, lược dịch báo cáo nội bộ của HYBE.

Đánh giá thấp album của V (BTS), lợi dụng tin đồn hẹn hò khiến fan phẫn nộ

Được biết đến như “công thần lập quốc", một tay đưa Big Hit trở thành tập đoàn giải trí số 1, nhưng chính BTS cũng là “nạn nhân" của HYBE. Các fan BTS vô cùng phẫn nộ trước cách HYBE đối xử với “công thần". Báo cáo nội bộ cho thấy tập đoàn này luôn muốn hạn chế sức ảnh hưởng của nhóm nhạc toàn cầu. HYBE không bảo vệ BTS, mà luôn đẩy các thành viên ra trước đầu sóng ngọn gió, “dọn đường" cho mọi thị phi của tập đoàn.

HYBE không bảo vệ BTS, mà luôn đẩy các thành viên ra trước đầu sóng ngọn gió, “dọn đường" cho mọi thị phi của tập đoàn

Mới đây, phần báo cáo về V (BTS) của HYBE đã làm lửa giận dữ tăng thêm gấp bội. Album solo của V phát hành cuối năm 2023 - Layover bị HYBE đánh giá thấp, cho rằng “không thể cạnh tranh dù là cúp show âm nhạc". HYBE bị chỉ ra hành động để mặc cho màn solo của V bị phá hoại, không chuẩn bị đủ số album làm hao hụt 800 nghìn bản trong tổng doanh số.

Trên hết, HYBE còn dùng truyền thông vùi dập chính nghệ sĩ của mình - để lại hơn 1000 bình luận tiêu cực về sản phẩm của V, vì anh chọn làm album với Min Hee Jin - thay vì đội ngũ nội bộ của Big Hit.

Album solo của V phát hành cuối năm 2023 - Layover bị HYBE đánh giá thấp, cho rằng “không thể cạnh tranh dù là cúp show âm nhạc"

Bên cạnh đó, HYBE còn không lên tiếng về tin đồn hẹn hò của V suốt thời gian bị hacker đột nhập, leak ảnh riêng tư với Jennie (BLACKPINK). HYBE nhận định rằng, có thể lợi dụng tin hẹn hò của V để các thành viên BTS khác được nghỉ ngơi.

"Tôi cũng cảm thấy rằng những tin đồn hẹn hò của V thực sự có thể mang lại cho các thành viên khác một chút thời gian nghỉ ngơi về cuộc sống riêng tư của họ. Nếu V có một mối quan hệ thực sự, không có lý do gì để mọi người quan tâm đến những OTP ảo khác trên DC Gallery", lược dịch báo cáo nội bộ của HYBE.

HYBE nhận định rằng, có thể lợi dụng tin hẹn hò của V để các thành viên BTS khác được nghỉ ngơi

HYBE bị chỉ trích “vô nhân đạo" vì lợi dụng SEVENTEEN

Tháng 8/2023, SEVENTEEN gặp khủng hoảng vì tin đồn hẹn hò của thành viên Joshua bị lan truyền khắp các nền tảng. Là thành viên hút fan nữ của nhóm, scandal hẹn hò khiến Joshua bị đả kích nặng nề. Thời điểm nổ ra tin đồn, một bộ phận fan Trung của SEVENTEEN cho chạy xe tải trước cổng HYBE, liên tục trong nhiều ngày yêu cầu Joshua rời nhóm. Đây cũng là khủng hoảng lớn nhất mà “anh ba" của nhóm nam triệu bản gặp phải suốt 1 thập kỷ debut.

Thời điểm nổ ra tin đồn, một bộ phận fan Trung của SEVENTEEN cho chạy xe tải trước cổng HYBE, liên tục trong nhiều ngày yêu cầu Joshua rời nhóm

Giữa làn sóng tẩy chay, Pledis Ent. lẫn HYBE không hề có động thái bảo vệ nghệ sĩ. Sự việc được giải quyết khi Joshua khóc trước hàng chục nghìn fan ở concert Follow Tokyo hồi tháng 9/2023. Sau gần nửa năm, Pledis mới tuyên bố khởi kiện những tin đồn vô căn cứ, trong đó bao gồm scandal hẹn hò của Joshua. Khi này, mọi nghi vấn mới được bác bỏ.

Sau gần nửa năm, Pledis mới tuyên bố khởi kiện những tin đồn vô căn cứ, trong đó bao gồm scandal hẹn hò của Joshua. Hình ảnh nam idol khóc tại concert khiến fan xót xa

Thời điểm nổ ra tin đồn của Joshua, Seungkwan đang tạm ngưng hoạt động vì lý do sức khoẻ. Dù không xác nhận, nhưng fan đều hiểu lý do Seungkwan dừng hoạt động là do cú sốc từ việc bạn thân Moonbin nhóm ASTRO tự sát. HYBE lợi dụng Seungkwan để scandal của Joshua bị lãng quên. Vụ việc này đã được tiết lộ qua báo cáo nội bộ 2000 trang đang bị truyền thông công bố.

HYBE lợi dụng Seungkwan để scandal của Joshua bị lãng quên

HYBE lợi dụng tình cảm giữa 13 thành viên, yêu cầu Seungkwan thông báo hoạt động trở lại để tạo “dấu mốc" cho fan quên đi ồn ào của Joshua. Bản báo cáo được viết vào ngày 16/8/2023 - cũng chính là ngày Seungkwan gửi tin nhắn thông báo hoạt động trở lại. HYBE bị chỉ trích “vô nhân đạo" vì chà đạp lên tổn thương của nghệ sĩ.

Thay vì điều tra, làm rõ ngọn ngành và đưa ra phát ngôn bảo vệ Joshua kịp thời thì đội ngũ quản lý tập đoàn lại “lấp liếm" bằng cách lợi dụng Seungkwan trong khoảng thời gian khó khăn. Sự thật này khiến các fan SEVENTEEN vô cùng đau lòng, xót xa cho thần tượng.

HYBE lợi dụng tình cảm giữa 13 thành viên SEVENTEEN để "lấp liếm" thị phi

"Sự kết nối của các thành viên là yếu tố quan trọng đối với giá trị của nhóm nên ý kiến ‘Joshua cần rời nhóm (vì tin đồn hẹn hò)’ không phải ý kiến chủ đạo. Tuy nhiên, sự việc có thể gây tổn thương cho fandom nên cần tạo ra một số 'dấu mốc' để fan cho qua.

Tại Nhật Bản, sức hút của Joshua được tăng lên rất nhiều khi bắt cặp cùng Jeonghan nên cần có biện pháp để giải quyết khoảng trống này. Chính vì vậy mà sự xuất hiện của Seungkwan rất cần thiết. Bộ đôi Yoon Jeonghan & Boo Seungkwan gần đây đang dần thu hút được sự chú ý, vì vậy sẽ rất tuyệt nếu kết hợp cả hai lại với nhau.

Ngay cả những fan đã sớm tha lỗi cho Joshua cũng đặc biệt nhớ đến cảnh Joshua chăm sóc Seungkwan trong . Vì vậy vai trò của Seungkwan trở nên quan trọng, giúp nhắc nhở về vai trò của Joshua trong nhóm. Chỉ cần 1 bài đăng của Seungkwan trên Weverse là đủ giúp bầu không khí fandom thay đổi rõ rệt" , lược dịch báo cáo nội bộ của HYBE.

Nghệ sĩ tự lên tiếng đòi công bằng, giới hạn nào cho HYBE?

Giữa khủng hoảng truyền thông của HYBE, rạng sáng ngày 29/10 (theo giờ Việt Nam), Seungkwan viết tâm thư dài trên Instagram, đưa ra tuyên bố “Đừng lợi dụng nghệ sĩ". Những chia sẻ của Seungkwan càng khẳng định việc HYBE đã làm là sự thật, và chính nghệ sĩ cũng không lường trước được mình bị lợi dụng như thế nào trong quá trình hoạt động.

Seungkwan viết tâm thư dài trên Instagram, đưa ra tuyên bố “Đừng lợi dụng nghệ sĩ"

“Tôi không muốn thấy thêm bất kỳ sự tổn thương nào được gây ra nữa”; “Tôi hy vọng rằng thần tượng sẽ không còn bị coi nhẹ”; “Tôi hy vọng các người không nghĩ rằng chúng tôi là món đồ có thể sử dụng và tận hưởng theo ý mình muốn”; “Tôi rất ghét nhìn ai đó sụp đổ để rồi cho đến cuối cùng phải buông xuôi. Mong muốn chân thành của tôi là hãy ngừng việc gây ra những tổn thương mà các người không thể chịu trách nhiệm.”

Đây là những lời nói từ tận đáy lòng, có được bằng sự dũng cảm của một idol gần 10 năm hoạt động. Đối diện với những âm mưu xâu xé đằng sau vẻ hào nhoáng của giới giải trí, Seungkwan vẫn muốn đấu tranh cho toàn thể những người đang vất vả làm việc và những người dành sự thương yêu cổ vũ cả đời cho ngành công nghiệp Kpop, đó là nghệ sĩ và người hâm mộ. Những lời này được Seungkwan viết ra vì chính mình, vì đồng đội - staff và cả những đồng nghiệp khác cùng người hâm mộ của họ.

Những lời này được Seungkwan viết ra vì chính mình, vì đồng đội - staff và cả những đồng nghiệp khác cùng người hâm mộ của họ

Ở phía dưới bài đăng, Seungkwan được các anh em - trưởng nhóm S.Coups, Wonwoo và Vernon bình luận cổ vũ. Haewon (NMIXX) là người gửi bức thư an ủi mà Seungkwan cập nhật. Kang Daniel để lại bình luận “Tình yêu sẽ chiến thắng tất cả" . Không chọn cách im lặng cho qua, tâm thư của Seungkwan như cú đáp trả trực tiếp gửi đến tập đoàn giải trí mới nổi. Nghệ sĩ tự lên tiếng đòi công bằng.

Chính Jung Kook cũng đã tự mình gửi thông điệp mạnh mẽ ngay giữa tâm bão chỉ trích đổ dồn về NewJeans

Trước Seungkwan, chính Jung Kook cũng đã tự mình gửi thông điệp mạnh mẽ ngay giữa tâm bão chỉ trích đổ dồn về NewJeans. Đến hôm nay, người ta mới hiểu rõ sự phẫn uất đằng sau dòng trạng thái “Nghệ sĩ không có tội" của em út nhóm nhạc toàn cầu. Không chỉ là quan hệ giữa công ty quản lý - nghệ sĩ, mà đây là tình người. Trong quá trình phát triển của mình, HYBE phá huỷ những giá trị tốt đẹp, thay vào đó là theo đuổi giá trị ngắn hạn, đối xử thiếu tình người với chính những người đang mang về tiền tài, danh vọng cho tập đoàn.

Trong quá trình phát triển của mình, HYBE phá huỷ những giá trị tốt đẹp, thay vào đó là theo đuổi giá trị ngắn hạn, đối xử thiếu tình người với chính những người đang mang về tiền tài, danh vọng cho tập đoàn

Đối diện làn sóng phẫn nộ của công chúng, trưa 29/10, HYBE lên tiếng xin lỗi những nghệ sĩ chịu tổn thương trong tài liệu nội bộ bị phát tán. Bên cạnh đó, truyền thông Hàn còn cho biết tập đoàn này đã sa thải nhân sự viết báo cáo hàng tuần có nội dung đánh giá tiêu cực các nhóm nhạc.

"Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến các nghệ sĩ, các bên liên quan trong ngành, và người hâm mộ về tài liệu nội bộ của HYBE, được đề cập trong buổi kiểm tra nhà nước của Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc hội vào ngày 24/10 vừa qua.

Tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm và thừa nhận sai lầm của HYBE khi tài liệu này chứa đựng những lời nói công kích và hướng trực tiếp về các nghệ sĩ Kpop, cùng với đó là quan điểm và đánh giá cá nhân của người viết. Đặc biệt, tôi vô cùng xin lỗi khi những cáo buộc sai sự thật về việc thao túng dư luận đã dẫn đến việc các nghệ sĩ vô tội và nhân viên bị hiểu lầm, chịu tổn hại.

Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chính thức và chân thành đến các nghệ sĩ ngoài công ty đã bị nhắc đến trong tài liệu và phải chịu tổn thương. Chúng tôi cũng đã liên hệ riêng với các công ty quản lý để gửi lời xin lỗi trực tiếp. Ngoài ra, chúng tôi cũng gửi lời xin lỗi từ tận đáy lòng đến tất cả các nghệ sĩ của HYBE Music Group, những người đã phải đối mặt với sự chỉ trích vì lỗi lầm của công ty.

Tôi thừa nhận rằng các lãnh đạo đã thiếu nhận thức về mức độ nghiêm trọng của vấn đề khi nhận được tài liệu này, và với tư cách là CEO, tôi đã ngay lập tức dừng việc viết các báo cáo nội bộ tương tự. Tôi xin hứa sẽ thiết lập hướng dẫn rõ ràng và tăng cường kiểm soát nội bộ để không tái diễn sự việc này” , trích phát ngôn xin lỗi của CEO HYBE Park Jae Sang.