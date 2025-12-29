Nhóm người đi ô tô "quên" trả 1 triệu tiền phở: Phản ứng của khách khi 2 lần bị nhân viên nhắc

Thời gian này, mạng xã hội liên tục chia sẻ bài của một quán phở ở TP.HCM về trường hợp nhóm khách dùng 7 tô phở đặc biệt ở quán, nhưng lại "quên" chưa trả tiền. Tổng hoá đơn là 1 triệu đồng. Nội dung bài chia sẻ như sau: "Chuyện là sáng nay có nhóm khách nam vào quán phở kêu 7 tô đặc biệt và 1 chén tuỷ trứng mà các anh chưa thanh toán cho em. Mấy anh ăn xong lần lượt đứng lên đi về hết, có thể là mấy anh đã lỡ quên mất việc thanh toán nên là mong mấy anh thấy đoạn clip này và quay lại thanh toán giúp em nhé. Cảm ơn rất nhiều."

Bài viết được quán phở nằm trên đường Huỳnh Mẫn Đạt (phường An Đông, TP.HCM) chia sẻ trên page của quán. Thông tin trên báo Người Lao Động, chủ quán phở cho hay, sự việc xảy ra vào sáng 27/12. Nhóm khách tới quán bằng ô tô nhưng do quán không có sân đỗ nên họ dừng xe ở chỗ khác rồi đi bộ đến quán. Nhóm kêu 7 tô phở đặc biệt tổng cộng 945.000 đồng kèm theo một chén tuỷ, trứng 55.000 đồng, tổng hoá đơn là 1 triệu đồng. Sau khi ăn xong thì 5 người rời quán trước, 2 người còn lại ngồi tại bàn.

Thông tin chi tiết hơn về sự việc, chủ quán phở có kể trên Tri Thức - Znews rằng, anh và một người phụ giúp tại cửa hàng có 2 lần hỏi nhóm người về việc trả tiền phở. Tuy nhiên, những người này "lấy lý do chưa dùng bữa xong, phân tán sự chú ý" của chủ cửa hàng.

"Nhân lúc quán đông khách, những người này thi nhau rời khỏi quán. Nhân viên chúng tôi không kịp để ý, dẫn đến thất thoát tiền. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp quên trả tiền như vậy. Trước đó, nhiều khách hàng cũng quên nhưng nhanh chóng quay lại thanh toán. Chúng tôi thông báo trên mạng xã hội, hy vọng khách thấy và quay trở lại gửi tiền", chủ quán trả lời trên Tri Thức - Znews.

Hiện sự việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận.